Messi mister sin makker i Barcelonas titelstrid med Real Madrid

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Badminton: Malaysia Masters 16.00 Håndbold: Schweiz-Polen (m) 18.15 Håndbold: Frankrig-Norge (m) 21.30 Basketball: Washington-Utah TV3+ 20.30 Am. fodbold: Kansas City-Houston 00.00 Am. fodbold: Green Bay-Seattle TV3 Sport 20.05 Ishockey: Winnipeg-Nashville 23.05 Ishockey: Detroit-Buffalo TV3 Max 13.00 Fodbold: Cardiff-Swansea 15.00 Fodbold: St. Etienne-Nantes 17.00 Fodbold: Dijon-Lille 21.00 Fodbold: Paris SG-Monaco Xee 15.00 Fodbold: Bournemouth-Watford 17.30 Fodbold: Aston Villa-Manchester C Eurosport 1 7.00 Tennis: Adelaide International (m) 9.00 Alpint: World Cup (k) 11.30 Nordisk kombineret: World Cup 12.35/14.30 Skiskydning: World Cup 15.50 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker - London Masters 1.30 Tennis: Adelaide International (m) Vis mere

Fodbold. Det bliver uden Luis Suárez, når FC Barcelona i de kommende måneder skal dyste i den spanske liga, Champions League og den spanske pokalturnering. Den spanske klub skriver på sin hjemmeside, at den knæskade, som uruguayaneren søndag blev opereret for, holder ham ude i de kommende fire måneder. Der er altså mulighed for, at angriberen kan vende tilbage til sæsonafslutningen. Det er en skade i menisken, som har generet Luis Suárez på det seneste, og løsningen blev altså et indgreb. Suárez har i denne sæson spillet 23 kampe, hvori det er blevet til 14 mål. Barcelona ligger i øjeblikket på en delt førsteplads i Primera Division sammen med Real Madrid. Begge hold har 40 point. I Champions League skal klubben i slutningen af februar og midten af marts møde italienske Napoli i to kampe i turneringens ottendedelsfinale.

Fodbold. Jesper Lindstrøm, Carlo Holse og Jeppe Okkels scorede i løbet af de første 28 minutter, da Danmarks U21-landshold vandt 3-1 over Slovakiet i en venskabskamp under træningsopholdet i Tyrkiet. Danmark udskiftede seks spillere i pausen og yderligere tre i løbet af anden halvleg, da Slovakiet reducerede.

Cykling. Sebastian Fini kan også i det kommende år kalde sig dansk mester i cyklecross. Søndag genvandt han nemlig det danske mesterskab i disciplinen, da han på ruten i Slagelse kørte først over målstregen for tredje gang i karrieren. Fini vandt foran Jonas Lindberg og Lasse Laugesen. Hos kvinderne tog Caroline Bohé DM-titlen, og hun forsvarede dermed ligesom Sebastian Fini sin titel fra 2019. Bohé vandt foran Anna-Sofie Nørgaard og Marie Holm.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen melder højrefløjen Lasse Svan Hansen ude indtil Danmarks kampe i mellemrunden ved håndbold-EM, hvis holdet når så langt. Svan har i et stykke tid døjet med en skade og har selv meddelt, at han var tvivlsom til EM.

Fodbold. Sjældent har en trænerfyring været så effektiv som i Watford, der siden 6. december med Nigel Pearson som ny mand i sædet har fået 14 point i 7 kampe mod 8 point i de første 15 kampe i Premier League. 3-0 ude mod Bournemouth i dag var den tredje sejr i træk og Watford er dermed kravlet over nedrykningsstregen. Der ligger Bournemouth nu efter tre nederlag i tæk og ét point i fem kampe. Phillip Billing kom på banen i den sidste halve time, da Watford førte 1-0 på mål af Abdoulaye Doucoure i 42. minut, men Troy Deeney efter 65 minutter og Roberto Pereyra i overtiden udbyggede føringen.

Tennis. Sportens første ATP Cup blev søndag vundet af Serbien, som i Novak Djokovic havde manden, der skaffede de afgørende sejre i hus. I finalens anden kamp udlignede Djokovic til 1-1 ved at besejre sin store karriererival Rafael Nadal 6-2, 7-6, og i andet sæt blev tilskuerne i Sydney forkælet med fremragende tennis fra begge spillere. Inden da havde Roberto Bautista Agut bragt Spanien foran, da han besejrede Dusan Lajovic 7-5, 6-1. I den afgørende double stod Nadal over, men Djokovic stillede til start i selskab med Viktor Troicki, og parret nedkæmpede Pablo Carreno Busta- Feliciano Lopez 6-3, 6-4. Ugen har været en yderst lovende Australian Open-optakt for Novak Djokovic, der har taget titlen i Melbourne 7 gange, for han vandt alle sine kampe i ATP Cup.

Badminton. Viktor Axelsen fik egentlig en drømmestart på Malaysia Masters-finalen søndag, men det hjalp ham alligevel ikke nærmere titlen i opgøret med verdensmester Kento Momota. Japaneren var hurtigt bagud 1-7 i første sæt, men fik på vanlig vis spillet sig solidt tilbage i opgøret, og selv om Axelsen havde tre sætbolde, var det modstanderen, der hev sættet hjem 24-22. Kravet om at spille lige så fejlfrit som Momota var for hårdt for den danske profil, og i andet sæt var han i problemer fra start, og Kento Momota tog endnu en titel efter at have lukket kampen med 21-11 i andet sæt.

Tennis. Ved afslutningen af holdturneringen ATP Cup i Sydney blev der til det australske Røde Kors overdraget godt 600.000 kroner til støtte under arbejdet med ofre for de mange naturbrande i Australien. Beløbet blev indsamlet af spillerne via et beløb per es, der blev servet i turneringen. Det blev fulgt op med næsten 3,5 mio. kr. fra de mandlige spilleres organisation ATP, som donerede det store beløb til Verdensnaturfonden. Fonden hjælper australierne med at genskabe miljøer for de mange truede dyrearter i Australien som følge af brandkatastrofen.

Golf. De lokale tilskuere fik masser at juble over, da sydafrikaneren Branden Grace med en forrygende sidste runde i 62 slag overhalede den førende landsmand, Louis Oosthuizen, og vandt South African Open med 21 slag under par mod Oosthuizens 18 under par. Den 32-årige englænder Marcus Armitage jublede dog mere end vinderen, da han med en birdie på 18. hul sikrede sig 3.-pladsen, og dermed både en plads i majorturneringen The Open og et avancement på omkring 1.100 pladser på verdensranglisten, hvor han var nummer 1.398. Også finalerundernes to danske avancerede på sidstedagen. Jeeff Winther sluttede som nummer 36, 1 slag bedre end Joachim B. Hansen på 45.-pladsen.

Fodbold. Den danske Jacob Rasmussen spiller forårssæsonen for Erzgebirge Aue i den næstbedste tysk række. Den østtyske klub oplyser på Twitter, at Rasmussen er ankommet til holdets træningslejr i Spanien, hvor han skal skrive under på en lejeaftale gældende for resten af sæsonen. Den fynske forsvarer er ejet af Fiorentina, men har ikke været i aktion for klubbens førstehold i efteråret. Erzgebirge Aue er før forårsstarten med i kapløbet om oprykning til Bundesligaen.

Tennis. Serena Williams kan for første gang i tre år forlade en WTA-turnering som vinder. Den 38-årige veteran besejrede i finalen i Auckland landsmanden Jessica Pegula med 6-3 og 6-4 og tog sin første finalesejr siden Australian Open i 2017. Pegula, der sendte Caroline Wozniacki ud i semifinalen, startede ellers finalen bedst, bragte sig foran 2-0 og havde fire muligheder for at øge til 3-0 i Williams’ serv. Men derefter stod der Serena Williams på det meste.