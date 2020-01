Røgen fra de australske brande generer tennisspiller, der må trække sig efter voldsomt hosteanfald

Automatisk oplæsning Beta

Tennis. Mikael Torpegaard fik kun en enkelt kamp i kvalifikationsturneringen til Australian Open, der er plaget af røgen fra de hærgende brande på kontinentet. 25-årige Torpegaard tabte 6-3, 6-3 til den et år ældre australier Luke Saville, der som nummer 315 på verdensranglisten lå 149 pladser under danskeren. »Jeg havde svært ved at trække vejret efter de lange dueller i dag. Det var bestemt ikke derfor, jeg tabte, men jeg synes, at det var lige på grænsen til ikke at være forsvarligt at spille med så dårlig luft«, siger Mikael Torpegaard til Ritzau. Tirsdag morgen blev al træning suspenderet og udsat i nogle timer, og men luftkvaliteten i Melbourne er så påvirket, at det kostede en spiller i kvalifikationen den videre deltagelse. Sloveneren Dalila Jakupovic var ellers foran i sin kamp, da hun blev ramt af et hosteanfald så kraftigt, at hun måtte hjælpes fra banen og trække sig fra kampen. »Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret mere og faldt sammen på jorden. Jeg var virkelig bange for, at jeg ville kollapse. Det var derfor, jeg måtte lægge mig. Jeg kunne ikke gå mere«, siger Jakupovic ifølge sportingnews.com.

#AusOpen practice was temporarily suspended this morning due to poor air quality.



Qualifying matches will begin at 11am.



Conditions onsite are improving and we are monitoring them constantly. — #AusOpen (@AustralianOpen) 13. januar 2020

Badminton. Hans-Kristian Vittinghus overlevede en matchbold ved 19-20 i kvalifikationsfinalen, da han med en sejr på 21-10, 11-21, 23-21 over Tanongsak Sanensomboonsuk fra Thailand spillede sig frem til 1. runde af Indonesia Masters. Vittinghus skal nu møde kineseren Zhao Jun Peng i 1. runde, der også har deltagelse af blandt andre Anders Antonsen (seedet 4), Viktor Axelsen (5), Rasmus Gemke og Jan Ø. Jørgensen. Hos kvinderne møder Line Kjærsfeldt i 1. runde den topseedede kineser, Chen Yu Fei.

Fodbold. Pluk fra dagens transferhandler:

Hollænderen Mick van Buren med en fortid i bl.a. Esbjerg vender hjem til Eresdivisie og ADO Den Haag, der har lejet angriberen i Slavia Prag.

Den finske landsholdsangriber Simon Skrabb skifter fra IFK Norrköping til Brescia på en kontrakt indtil sommeren 2023.

Aston Villa har lejet den 37-årige målmand Pepe Reina af AC Milan for resten af sæsonen. AC Milan har til gengæld lejet Asmir Begovic i Bournmeouth.

Norwich har skrevet kontrakt med den 29-årige tyske midtbanespiller Lukas Rupp, der har spillet i 137 Bundesligakampe for Mönchengladbach, Paderborn., Stuttgart og Hoffenheim.

Fodbold. Jordi Cryuff skal som ny landstræner forsøge at kvalificere Ecuador til VM-slutrunden i 2022. Den 45-årige hollænder har siden 2012 været sportsdirektør og siden cheftræner i Maccabi Tel Aviv og 2018-2019 cheftræner i kinesiske Chongqing Dangdai Lifan.

Fodbold. Efter en måneds skadespause vendte Andreas Cornelius tilbage i Serie A med manér, da han 2 minutter efter at være kommet på banen som indskifter scorede kampens sidste mål i Parmas 2-0-sejr over Lecce. Cornelius er dermed på 6 ligamål, hvilket bringer ham op ved siden af Martin Braithwaite i spanske Leganes som sæsonens mest scorende dansker i en de fire store, europæiske ligaer.

