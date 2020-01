Røgen fra de australske brande generer tennisspiller, der må trække sig med voldsomt hosteanfald

Automatisk oplæsning Beta

Tennis. Mikael Torpegaard fik kun en enkelt kamp i kvalifikationsturneringen til Australian Open, der er plaget af røgen fra de hærgende brande på kontinentet. 25-årige Torpegaard tabte 6-3, 6-3 til den et år ældre australier Luke Saville, der som nummer 315 på verdensranglisten lå 149 pladser under danskeren. »Jeg havde svært ved at trække vejret efter de lange dueller i dag. Det var bestemt ikke derfor, jeg tabte, men jeg synes, at det var lige på grænsen til ikke at være forsvarligt at spille med så dårlig luft«, siger Mikael Torpegaard til Ritzau. Tirsdag morgen blev al træning suspenderet og udsat i nogle timer, og men luftkvaliteten i Melbourne er så påvirket, at det kostede en spiller i kvalifikationen den videre deltagelse. Sloveneren Dalila Jakupovic var ellers foran i sin kamp, da hun blev ramt af et hosteanfald så kraftigt, at hun måtte hjælpes fra banen og trække sig fra kampen.

#AusOpen practice was temporarily suspended this morning due to poor air quality.



Qualifying matches will begin at 11am.



Conditions onsite are improving and we are monitoring them constantly. — #AusOpen (@AustralianOpen) 13. januar 2020

Fodbold. Efter en måneds skadespause vendte Andreas Cornelius tilbage i Serie A med manér, da han som indskifter scorede kampens sidste mål i Parmas 2-0-sejr over Lecce. Cornelius er dermed på 6 ligamål, hvilket bringer ham op ved siden af Martin Braithwaite i spanske Leganes som sæsonens mest scorende dansker i en de fire store, europæiske ligaer.

Direkte sport i tv Tirsdag 14. januar TV 2 Sport 06.30 Tennis: Adelaide International (k) 18.15 Håndbold: EM, Bosnien-Frankrig (m) 20.30 Håndbold: EM, Polen-Sverige (m) TV3 Sport 01.05 Ishockey: Toronto-New Jersey 6’eren 21.00 Fodbold: Tottenham-Middlesbrough Eurosport 1 09.30 Vinter-OL: Alpint, ungdom 13.45 Vinter-OL: Alpint, ungdom 19.25 Billard: Snooker, London Masters Eurosport 2 06.00 Tennis: Kooyong Classic 14.00 Billard: Snooker, London Masters 17.30 Alpint: World Cup (k) 18.45 Snowboard: World Cup 20.35 Alpint: World Cup (k) 03.00 Tennis: Kooyong Classic Vis mere

Badminton. Den japanske verdensmester Kento Momota kommer til at holde to måneders pause ovenpå trafikulykken, der kostede en 24-årige malaysisk chauffør livet. Momota brækkede næsen og et kindben i kollisionen med en foranholdende lastbil i Kuala Lumpur, og Momota kommer først på banen igen i marts, skriver nyhedsbureauet AFP.

Fodbold. Samme dag som FC Barcelona udskiftede cheftræner Ernesto Valverde med Quique Setien kom det frem, at den spanske storklub for første gang nogen sinde har den største omsætning af alle verdens fodboldklubber. Ifølge revisionsfirmaet Deloittes årlige opgørelse har FC Barcelona i sidste sæson omsat for 840,8 millioner euro (ca. 6,3 mia. kr.) i sidste sæson og overtager dermed den økonomiske førsteplads fra Real Madrid. På de næste pladser følger Manchester United, Bayern München, Paris SG og Manchester City, og så er Tottenham for første gang Londonklubben med den største omsætning.

Basketball. Med ni sejre i træk er Los Angeles Lakers på kurs mod det comeback som en magtfaktor i NBA, som ansættelsen af LeBron James var udset til at skulle antænde. Senest bidrog James med 31 point og 8 assister, da Lakers besejrede Cleveland Cavaliers, hvor han indledte sin NBA-karriere i 2003. Lakers har 33 sejre i 40 kampe og er cirka halvvejs gennem grundspillet et suverænt tophold i Western Conference.