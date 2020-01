Beskidt luft stopper spillet ved Australien Open

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Onsdag 15. januar TV 2 20.30 Håndbold: EM, Rusland-Danmark TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 18.15 Håndbold: EM, Island-Ungarn (m) TV3+ 20.45 Fodbold: Manchester U-Wolves TV3 Sport 21.00 Fodbold: Monaco-Paris SG 1.35 Ishockey: Montreal-Chicago Eurosport 1 8.00 Tennis: Australian Open 13.00 Snowboard: World Cup 14.20 Skiskydning: World Cup (k) 15.50+19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 9.00 Tennis: Adelaide International (m) 14.00 Snooker: London Masters Vis mere

Tennis. De mange og voldsomme naturbrande er nu også en udfordring ved grandslam-turneringen Australian Open, hvor kvalifikationen er i fuld gang. Al træning blev onsdag formiddag lokal tid suspenderet på grund af dårlig luftkvalitet, meddeler arrangørerne. Planlagte kvalifikationskampe blev midlertidigt aflyst. Sloveneren Dalila Jakupovic lå lunt i svinget til at vinde sin kvalifikationskamp, men pludselig satte sloveneren sig på knæ, hostede voldsomt og havde problemer med vejrtrækningen. »Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret mere og faldt sammen på jorden«, siger hun ifølge Ritzau til sportingnews.com. »Jeg var virkelig bange for, at jeg ville kollapse. Det var derfor, jeg måtte lægge mig. Jeg kunne ikke gå mere«.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har gjort brug af den anden og sidste udskiftning i det indledende gruppespil ved EM. Magnus Landin er blevet skrevet på holdkortet til aftenens opgør mod Rusland, mens Lasse Andersson skiftes ud.

Håndbold. Danmarks EM-skæbne afgøres i aften. Og det danske hold skal ikke under nogen omstændigheder håbe på opbakning fra det svenske landshold. Det vil nemlig hellere møde Ungarn i mellemrunden, skriver Ritzau med avisen Expressen som kilde. »Selvfølgelig vil det være godt, hvis Danmark ryger ud«, siger svenske slutrundedebutant Jack Thurin. »Jeg siger ikke, at jeg ikke vil have dem med, men på papiret vil det være bedre, hvis de ikke kommer med«, siger den svenske målmand Mikael Appelgren, der dog tror, at Danmark formår at spille sig videre. »Min mavefornemmelse siger mig, at de nok skal klare det. De har så meget kvalitet på holdet, som de endnu ikke har vist«.

Håndbold. De to mellemrundegrupper ved EM er stort set på plads. Gruppe I består af Kroatien, Spanien og Østrig, der alle har 2 point med, mens Tjekkiet, Tyskland og Hviderusland starter med 0 point. Gruppe 2 er Norge og Slovenien med 2 point samt Sverige og Portugal med 0 point - og så Island samt enten Danmark eller Ungarn.

Badminton. Ved Indonesia Masters leverede Line Kjærsfeldt en kæmpe præstation, da hun i 1. runde sendte verdensranglistens nummer et, Chen Yu Fei fra Kina, ud af turneringen. Danskeren, der er nummer 29 i verden, sejrede 21-18 og 21-14. Modstanderen i 2. runde hedder Beiwen Zhang. Amerikaneren er rangeret som nummer 35. Viktor Axelsen er videre til 2. runde efter sejr mod det nu 36-årige ikon Lin Dan fra Kina. Lin Dan er nede som nummer 18 på verdensranglisten og blev besejret 21-12, 21-14. Nu venter indoneseren Shesar Hiren Rhustavito på Axelsen. Hans Kristian-Vittinghus er ude af turneringen.

Ishockey. Klasse fornægter sig bare ikke. Efter en pause på 28 kampe som følge af en knæoperation var Pittsburgh Penguins-stjernen Sidney Crosby med i fire mål, da han gjorde comeback i NHL. Crosby scorede en gang og lavede tre assist på 7-3-sejren mod Minnesota Wild. Andetsteds i NHL sejrede Toronto Maple Leafs og målmand Frederik Andersen med en sejr på 7-4 over New Jersey Devils.

Fodbold. Premier League-holdene fra Tottenham og Newcastle måtte ud i omkamp i FA Cuppens 3. runde for at komme videre. Christian Eriksen, der nu rygtes til Paris SG, spillede samtlige 90 minutter i 2-1-sejren på hjemmebane over Middlesbrough fra den næstbedste række, mens et selvmål satte Newcastle i gang på hjemmebane mod Rochdale fra den tredjebedste række. 4-1 sluttede det til Newcastle, der nu skal møde Oxford. Tottenham får Premier League-modstand i form af Southampton.