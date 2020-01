Avis: Eriksen er lun på Serie A, men klubberne er uenige om penge

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 15. januar TV 2 20.30 Håndbold: EM, Rusland-Danmark TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 18.15 Håndbold: EM, Island-Ungarn (m) TV3+ 20.45 Fodbold: Manchester U-Wolves TV3 Sport 21.00 Fodbold: Monaco-Paris SG 1.35 Ishockey: Montreal-Chicago Eurosport 1 8.00 Tennis: Australian Open 13.00 Snowboard: World Cup 14.20 Skiskydning: World Cup (k) 15.50+19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 9.00 Tennis: Adelaide International (m) 14.00 Snooker: London Masters Vis mere

Fodbold. Christian Eriksen er indstillet på at skifte fra Tottenham til italienske Inter, men klubberne er ikke enige om overgangssummen, skriver den britiske avis The Guardian. Ifølge avisens oplysninger har Inter tilbudt Eriksen en fireårig kontrakt gældende fra sommer, men Milano-klubben er villig til at lægge et halvt år oven i aftalen, hvis man kan få danskeren allerede nu - for 10 millioner euro, ca. 74 millioner kroner. Eriksen bebudede allerede i juni sidste år, at han vil væk fra Tottenham. »Hvis hans beslutning er at forlade os, skal han gøre det med oprejst pande. Det havde han i dag«, sagde Tottenham-manager José Mourinho ifølge Reuters efter at Eriksen tirsdag spillede 90 minutter i pokalsejren over Middlesbrough.

Tennis. De mange og voldsomme naturbrande er nu også en udfordring ved grandslam-turneringen Australian Open, hvor kvalifikationen er i fuld gang. Al træning blev onsdag formiddag lokal tid suspenderet på grund af dårlig luftkvalitet, meddeler arrangørerne. Planlagte kvalifikationskampe blev midlertidigt aflyst. Sloveneren Dalila Jakupovic lå lunt i svinget til at vinde sin kvalifikationskamp, men pludselig satte sloveneren sig på knæ, hostede voldsomt og havde problemer med vejrtrækningen. »Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret mere og faldt sammen på jorden«, siger hun ifølge Ritzau til sportingnews.com. »Jeg var virkelig bange for, at jeg ville kollapse. Det var derfor, jeg måtte lægge mig. Jeg kunne ikke gå mere«.

Fodbold. Tottenham har lejet den portugisiske landsholdsspiller Gedson Fernandes i Benfica frem til sommeren 2021. Den 21-årige er central midtbanespiller.

Badminton. Ved Indonesia Masters leverede Line Kjærsfeldt en kæmpe præstation, da hun i 1. runde sendte verdensranglistens nummer et, Chen Yu Fei fra Kina, ud af turneringen. Danskeren, der er nummer 29 i verden, sejrede 21-18 og 21-14. Modstanderen i 2. runde hedder Beiwen Zhang. Amerikaneren er rangeret som nummer 35. Viktor Axelsen er videre til 2. runde efter sejr mod det nu 36-årige ikon Lin Dan fra Kina. Lin Dan er nede som nummer 18 på verdensranglisten og blev besejret 21-12, 21-14. Nu venter indoneseren Shesar Hiren Rhustavito på Axelsen. Hans Kristian-Vittinghus og Rasmus Gemke er ude af turneringen efetr nederlag til henholdsvis Zhao Jun Peng og Kenta Nishimoto.

Tennis. Endnu en dopingsag hos ketsjerekvilibristerne. Dagen efter chileneren Nicolas Jarry blev spærret på ubestemt tid efter at have afleveret en prøve med spor af steroiderne ligandrol og stanozolol, er det en colombiansk verdensklassespiller, der er gået i nettet. 32-årige Robert Farah, der ligger på førstepladsen på verdensranglisten i herredouble sammen med makkeren Juan Sebastian Cabal, har afgivet en positiv dopingprøve. Det oplyser den regerende Wimbledon- og US Open-mester på Twitter. Den positive prøve fra oktober viser spor af boldenona, som er et anabolt steroid. Han mener selv, at stoffet er kommet i hans krop, fordi han har spist colombiansk kød og henviser til en udtalelse fra Colombias Olympiske Komité, der tidligere har advaret om forekomsten af boldenona i kvæg.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har gjort brug af den anden og sidste udskiftning i det indledende gruppespil ved EM. Magnus Landin er blevet skrevet på holdkortet til aftenens opgør mod Rusland, mens Lasse Andersson skiftes ud.

Håndbold. Danmarks EM-skæbne afgøres i aften. Og det danske hold skal ikke under nogen omstændigheder håbe på opbakning fra det svenske landshold. Det vil nemlig hellere møde Ungarn i mellemrunden, skriver Ritzau med avisen Expressen som kilde. »Selvfølgelig vil det være godt, hvis Danmark ryger ud«, siger svenske slutrundedebutant Jack Thurin. »Jeg siger ikke, at jeg ikke vil have dem med, men på papiret vil det være bedre, hvis de ikke kommer med«, siger den svenske målmand Mikael Appelgren, der dog tror, at Danmark formår at spille sig videre. »Min mavefornemmelse siger mig, at de nok skal klare det. De har så meget kvalitet på holdet, som de endnu ikke har vist«.

Overblik: Alt om EM 2020