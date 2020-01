Skotland vil forbyde hovedstød - men kun for børn

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. I USA har det været forbudt siden 2015, og nu kan Skotland blive det første europæiske land, der forbyder børn at heade til bolden under træning. Ifølge BBC er Skotlands Fodboldforbund (SFA) klar til at indføre forbuddet, efter at undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem hovedstød og hjerneskader. I Danmark har Dansk Boldspil-Union tidligere fjernet hovedstød fra programmet i ungdomstræneruddannelsen. Unionen forbyder ikke hovedstød for børn, men anbefaler, at man lader være, skriver Ritzau.

Direkte sport i tv Torsdag 16. januar TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 16.00 Håndbold: Spanien-Tjekkiet (m) 18.15 Håndbold: Kroatien-Østrig (m) 20.30 Håndbold: Hviderusland-Tyskland (m) TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup 15.50/19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 14.00 Snooker: London Masters

Håndbold. De danske aviser revser landsholdet for den tidlige exit fra EM i aftes. Her er et udpluk af, hvad aviserne mener:

Politiken: »Den danske nedtur gør ondt på dansk håndbold, og den er ekstra smertefuld, fordi EM-chokket kommer så kort tid efter, at kvindelandsholdet skuffede med en niendeplads ved VM og dermed missede OL-kvalifikationen«.

Jyllands-Posten: »Danmark var undervejs ramt af skader og sygdom til flere nøglespillere, men det rokker ikke en millimeter ved den store fiasko«.

Ekstra Bladet: »Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden. Man må håbe, de kan li' at se håndbold«, skriver Ekstra Bladet.

B.T.: »Fiasko er et fortærsket ord i sportsjournalistikken, men det er ikke desto mindre, hvad det her er. Ovenikøbet en gigantisk en af slagsen. Derfor kommer EM 2020 også til at skrive sig ind som et af lavpunkterne i dansk håndbolds historiebøger«.

Håndbold. Eduard Koksharov er dagen efter EM-nederlaget til Danmark trådt tilbage som landstræner for det russiske landshold. Rusland sluttede EM med nul point og en placering som nummer 22 ud af 24 deltagende hold.

Håndbold. Team Danmarks direktør, Lone Hansen, er ligeledes klar i mælet i kølvandet på de danske mænds tidligere EM-exit. »Det er både overraskende og uventet, det er nærmest uvirkeligt. Det er svært at forstå, at det er slut på det her tidspunkt, når man ser på holdet og de forventninger, der har været til holdet, inden EM gik i gang. Så det er uvirkeligt og uforklarligt», siger Lone Hansen ifølge Ritzau og tilføjer: »… det er absolut uacceptabelt, uvirkeligt og ufatteligt, at herrerne mister deres EM-chance og ryger ud så tidligt«.

Tennis. Caroline Wozniacki skal i 1. runde af karrierens sidste turnering, Australian Open, møde Kristie Ahn fra USA. 27-årige Ahn er nummer 92 på ranglisten og havde et fremgangsrigt 2019, hvor hun nåede 4. runde i US Open. Vinder Wozniacki over amerikaneren, venter den 23.-seedede ukrainer, Dayana Yastremska, eller en endnu ukendt kvalifikationsspiller i 2. runde. Yastremska er i øvrigt i semifinalen i opvarmningsturneringen i Adelaide efter 6-4, 6-3 mod Donna Vekic fra Kroatien. Klarer danskeren den ukrainske opgave i 2. runde opgave, kan hun ramle ind i briten Johanna Konta, inden veninden Serena Williams er mest sandsynlige modstander i 4. runde.

Fodbold. 2021-udgaven af Africa Cup of Nations var egentlig tænkt som en sommerturenring, men grundet frygt for både regnsæsonen og hede i Cameroun i juni og juli er turneringen nu igen blevet til et vinterarrangement. Turneringen indledes 9. januar og slutter 6. februar.