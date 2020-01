Hård aviskritik af EM-holdet: Smertefuldt, gigantisk fiasko og medlidenhed med de danske fans

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 16. januar TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 16.00 Håndbold: Spanien-Tjekkiet (m) 18.15 Håndbold: Kroatien-Østrig (m) 20.30 Håndbold: Hviderusland-Tyskland (m) TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup 15.50/19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 14.00 Snooker: London Masters

Håndbold. De danske aviser revser landsholdet for den tidlige exit fra EM i aftes. Her er et udpluk af, hvad aviserne mener:

Politiken: »Den danske nedtur gør ondt på dansk håndbold, og den er ekstra smertefuld, fordi EM-chokket kommer så kort tid efter, at kvindelandsholdet skuffede med en niendeplads ved VM og dermed missede OL-kvalifikationen«.

»Den danske nedtur gør ondt på dansk håndbold, og den er ekstra smertefuld, fordi EM-chokket kommer så kort tid efter, at kvindelandsholdet skuffede med en niendeplads ved VM og dermed missede OL-kvalifikationen«. Jyllands-Posten: »Danmark var undervejs ramt af skader og sygdom til flere nøglespillere, men det rokker ikke en millimeter ved den store fiasko«.

»Danmark var undervejs ramt af skader og sygdom til flere nøglespillere, men det rokker ikke en millimeter ved den store fiasko«. Ekstra Bladet: »Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden. Man må håbe, de kan li’ at se håndbold«, skriver Ekstra Bladet.

»Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden. Man må håbe, de kan li’ at se håndbold«, skriver Ekstra Bladet. B.T.: »Fiasko er et fortærsket ord i sportsjournalistikken, men det er ikke desto mindre, hvad det her er. Ovenikøbet en gigantisk en af slagsen. Derfor kommer EM 2020 også til at skrive sig ind som et af lavpunkterne i dansk håndbolds historiebøger«.

Håndbold. Team Danmarks direktør, Lone Hansen, er ligeledes klar i mælet i kølvandet på de danske mænds tidligere EM-exit. »Det er både overraskende og uventet, det er nærmest uvirkeligt. Det er svært at forstå, at det er slut på det her tidspunkt, når man ser på holdet og de forventninger, der har været til holdet, inden EM gik i gang. Så det er uvirkeligt og uforklarligt», siger Lone Hansen ifølge Ritzau og tilføjer: »… det er absolut uacceptabelt, uvirkeligt og ufatteligt, at herrerne mister deres EM-chance og ryger ud så tidligt«.

Fodbold. Manchester United spillede sig onsdag videre til FA Cuppens 4. runde med en 1-0-sejr på hjemmebane i omkampen mod Wolverhampton. Juan Mata blev matchvinder kort inde i 2. halvleg af et opgør, der endte med at koste United dyrt. Angriberen Marcus Rashford blev skadet efter sin indskiftning. »Han var med i vores mål, men alt i alt gave det bagslag, at jeg skiftede ham ind«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge BBC. United skal i 4. runde nu møde Watford eller Tranmere på udebane.

Badminton. Viktor Axelsens fine sæsonstart fortsætter. Han er nu klar til at spille kvartfinale ved Indonesia Masters. Torsdag sejrede han i 2. runde over indoneseren Shesar Hiren Rhustavito med 21-17, 21-14. I kvartfinalen venter enten verdensranglistens nummer 39, Loh Kean Yew fra Singapore, eller kineseren Xhao Jun Peng, der er rangeret tre pladser bedre.

Fodbold. FC København har indgået en ny kontrakt med Mohamed Daramy. Hans nye aftale løber til udgangen af 2023. Angriberen er netop fyldt 18 år og blevet dansk statsborger, hvilket formentlig betyder snarlig debut på et af ungdomslandsholdene.