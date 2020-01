Topløber hoppede ud ad vinduet og flygtede fra dopingkontrollører

Automatisk oplæsning Beta

Atletik. Kenyanske løberes brug af doping er en kendt affære og ikke mindre end 60 atleter fra den afrikanske nation har de seneste fem år været i konflikt med og brudt reglementerne. Barnaba Korir, der sidder i eksekutivkomitéen i Det Kenyanske Atletikforbund, fortæller nu om et bizart optrin til nyhedsbureauet Reuters. En kenyansk topløber – »en ganske velkendt atlet«, som han formulerer det – valgte således at hoppe ud af vinduet og stikke af, da der var uventet besøg af kontrollører i træningslejren i Kapsabet i det vestlige Kenya tidligere på ugen. »Efter at dopingkontrollørerne introducerede sig selv, og fortalte hvorfor de besøgte træningslejren, forlod en atlet stedet, som om han skulle træde af på naturens vegne – blot for at hoppe ud ad vinduet og hoppe over hegnet«, siger Barnaba Korir, og varsler et efterspil for atleten, der tog flugten.

Direkte sport i tv Torsdag 16. januar TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 16.00 Håndbold: Spanien-Tjekkiet (m) 18.15 Håndbold: Kroatien-Østrig (m) 20.30 Håndbold: Hviderusland-Tyskland (m) TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup 15.50/19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 14.00 Snooker: London Masters

Fodbold. I USA har det været forbudt siden 2015, og nu kan Skotland blive det første europæiske land, der forbyder børn at heade til bolden under træning. Ifølge BBC er Skotlands Fodboldforbund (SFA) klar til at indføre forbuddet, efter at undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem hovedstød og hjerneskader. I Danmark har Dansk Boldspil-Union tidligere fjernet hovedstød fra programmet i ungdomstræneruddannelsen. Unionen forbyder ikke hovedstød for børn, men anbefaler, at man lader være, skriver Ritzau.

Fodbold. Den tidligere U21-landsholdsspiller Youssef Toutouh, der for nylig blev løst fra sin kontrakt med AGF, fortsætter karrieren i Marokko. Ifølge Tipsbladet har midtbanemanden skrevet en halvandet år lang kontrakt med FAR Rabat.

Badminton. Viktor Axelsens fine sæsonstart fortsætter. Han er nu klar til at spille kvartfinale ved Indonesia Masters. Torsdag sejrede han i 2. runde over indoneseren Shesar Hiren Rhustavito med 21-17, 21-14. I kvartfinalen venter verdensranglistens nummer 36, kineseren Xhao Jun Peng. I damesingle kunne Line Kjærsfeldt ikke følge op på sin overraskende sejr i første runde over verdensetteren Chen Yu Fei. Hun tabte klart til amerikaneren Beiwen Chang 11-21 og 14-21. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen er videre i double efter sejr i to sæt mod Kim Gi Jung og Lee-Yong Dae fra Sydkorea, mens Mathias Boe/Mads Conrad-Petersen tabte til Aaron Chia/Soh Wooi Yik fra Malaysia. I mixeddouble er Mathias Christiansen/Alexandra Bøje færdige efter klart nederlag til det topseedede par. Damedoublen Maiken Fruergaard/Sara Thygesen var derimod stærke og slog det 2.-seedede japanske par Yuki Fukushima/Sayaka Hirota i en tresætsgyser.

Håndbold. De danske aviser revser landsholdet for den tidlige exit fra EM i aftes. Her er et udpluk af, hvad aviserne mener:

Politiken: »Den danske nedtur gør ondt på dansk håndbold, og den er ekstra smertefuld, fordi EM-chokket kommer så kort tid efter, at kvindelandsholdet skuffede med en niendeplads ved VM og dermed missede OL-kvalifikationen«.

»Den danske nedtur gør ondt på dansk håndbold, og den er ekstra smertefuld, fordi EM-chokket kommer så kort tid efter, at kvindelandsholdet skuffede med en niendeplads ved VM og dermed missede OL-kvalifikationen«. Jyllands-Posten: »Danmark var undervejs ramt af skader og sygdom til flere nøglespillere, men det rokker ikke en millimeter ved den store fiasko«.

»Danmark var undervejs ramt af skader og sygdom til flere nøglespillere, men det rokker ikke en millimeter ved den store fiasko«. Ekstra Bladet: »Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden. Man må håbe, de kan li’ at se håndbold«, skriver Ekstra Bladet.

»Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden. Man må håbe, de kan li’ at se håndbold«, skriver Ekstra Bladet. B.T.: »Fiasko er et fortærsket ord i sportsjournalistikken, men det er ikke desto mindre, hvad det her er. Ovenikøbet en gigantisk en af slagsen. Derfor kommer EM 2020 også til at skrive sig ind som et af lavpunkterne i dansk håndbolds historiebøger«.

Håndbold. Eduard Koksharov er dagen efter EM-nederlaget til Danmark trådt tilbage som landstræner for det russiske landshold. Rusland sluttede EM med nul point og en placering som nummer 22 ud af 24 deltagende hold.