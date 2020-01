Dansk damedouble spiller karrierens bedste turnering

Svenske landsholdsspillere siger nu undskyld for druktur under EM.

Badminton. Dansk damedouble har haft det svært, siden superduoen med Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl stoppede karrieren på topplan, men ved Indonesia Masters viser arvtagerne lovende takter. Først chokerede Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ved i 2. runde at slå det andenseedede japanske par, og fredag nedlagde de to danskere et par fra Thailand i kvartfinalen. Med cifrene 21-15, 22-20 vandt Fruergaard og Thygesen over Thailands Puttita Supajirakul og Sapsiree Taerattanachai. I semifinalen venter enten det fjerdeseedede par fra Japan eller det sjetteseedede par fra Sydkorea. De useedede danskere, som er nummer 30 på verdensranglisten, har ikke tidligere lavet så store resultater på den helt store scene, men det er de godt i gang med at lave om på.