Double spiller karrierens bedste turnering og to herresingler er også semifinalister

Svenske landsholdsspillere siger nu undskyld for druktur under EM.

Badminton. Viktor Axelsen måtte ud i tre sæt for at spille sig videre til semifinalen ved Indonesia Masters. Den kinesiske kvalifikationsspiller Zhao Jun Peng ydede god modstand i et tæt første sæt, men blev efetrfølgende sat på plads. 20-22, 21-13, 21-7 sluttede det til Axelsen, der i semifinalen skal møde hjemmebanefavoritten Anthony Ginting. Også Anders Antonsen er klar til at spile om en finaleplads. Antonsen sejrede mod indoneseren Jonatan Cristie med 21-14, 10-21, 21-12 og møder nu Lee Cheuk Yiu fra Hongkong.

Badminton. Dansk damedouble har haft det svært, siden superduoen med Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl stoppede karrieren på topplan, men ved Indonesia Masters viser arvtagerne lovende takter. Først chokerede Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ved i 2. runde at slå det andenseedede japanske par, og fredag nedlagde de to danskere et par fra Thailand i kvartfinalen. Med cifrene 21-15, 22-20 vandt Fruergaard og Thygesen over Thailands Puttita Supajirakul og Sapsiree Taerattanachai. I semifinalen venter enten det fjerdeseedede par fra Japan eller det sjetteseedede par fra Sydkorea. De useedede danskere, som er nummer 30 på verdensranglisten, har ikke tidligere lavet så store resultater på den helt store scene, men det er de godt i gang med at lave om på.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har valgt Harry Maguire som ny anfører på holdet, da Ashley Young er på vej til italienske Inter. Midtstopperen Maguire har kun været i United i en halv sæson, efter at han i sommer kom til fra Leicester for ca. 650 millioner kroner.

Tennis. Caroline Wozniacki skal i kamp ved Australien Open i Melbourne mod amerikaneren Kristie Ahn på første spilledag – natten til mandag kl. ca. 03.00 dansk tid. Kampen, der måske er det danske ikons sidste i karrieren, skal spilles på anlæggets tredjestørste arena, hvor der er plads til ca. 10.000 tilskuere. »Mit mål er at gå hele vejen, og jeg går ud for at vinde de kampe, jeg har«, siger Wozniacki til DR Sporten.

Håndbold. Tysklands bagspiller Julius Kühn scorede fire mål i sejren på 31-23 over Hviderusland ved EM torsdag, men gik glip af et par minutter af kampen. I pausen var han nemlig blevet låst inde på toilettet i omklædningsrummet, mens holdet var gået ud i hallen i Wien igen. »Jeg var den sidste, der gik på toilettet i pausen. Det er jeg altid, og jeg har godt tænkt, at sådan noget kunne ske«, siger Kühn ifølge Ritzau til Bild, og tilføjer: »Jeg bankede på døren i panik. Heldigvis var der en vagt, der havde tilknytning til holdet, der kom mig til undsætning«.

Håndbold. Fire svenske landsholdsspillere disker op med en undskyldning til holdet, efter at de onsdag aften under EM-slutrunden var taget på bar, hvor de drak alkohol. Det skriver det svenske håndboldlandshold aften på sin hjemmeside, efter at flere svenske medier torsdag skrev om episoden. Ifølge landsholdets hjemmeside drejer det sig om Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl Du Rietz. »Vi har taget en forkert beslutning og tager det fulde ansvar for det, vi har gjort. Vi beklager til alle på holdet og undskylder også til vores fans og alle, som arbejder for at gøre denne EM-slutrunde til et højdepunkt«, siger Flensburg-Handewitt-spilleren Jim Gottfridsson til hjemmesiden.

Baseball. Den amerikanske baseballliga har fået sin første kvindelige træner. Alyssa Nakken skrev historie, da hun blev udpeget til at være assistenttræner for San Francisco Giants’ nye træner, Gabe Kepler. Det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN. Alyssa Nakken er en tidligere softballspiller for Sacremento State. I Giants skal hun forbedre spillernes præstationer og styrke atomsfæren.

Motorsport. Carlos Sainz vinder Dakar Rally for tredje gang. Den 57-årige rallylegende vinder sammen med makkeren Lucas Cruz årets Dakar Rally med en margin på mere end seks minutter til nummer to.