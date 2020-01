Sportschef efterlyser bedre lederegenskaber på kuldsejlet EM-hold

Håndbold. Tysklands bagspiller Julius Kühn scorede fire mål i sejren på 31-23 over Hviderusland ved EM torsdag, men gik glip af et par minutter af kampen. I pausen var han nemlig blevet låst inde på toilettet i omklædningsrummet, mens holdet var gået ud i hallen i Wien igen. »Jeg var den sidste, der gik på toilettet i pausen. Det er jeg altid, og jeg har godt tænkt, at sådan noget kunne ske«, siger Kühn ifølge Ritzau til Bild, og tilføjer: »Jeg bankede på døren i panik. Heldigvis var der en vagt, der havde tilknytning til holdet, der kom mig til undsætning«.

Håndbold. Fire svenske landsholdsspillere disker op med en undskyldning til holdet, efter at de onsdag aften under EM-slutrunden var taget på bar, hvor de drak alkohol. Det skriver det svenske håndboldlandshold aften på sin hjemmeside, efter at flere svenske medier torsdag skrev om episoden. Ifølge landsholdets hjemmeside drejer det sig om Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl Du Rietz. »Vi har taget en forkert beslutning og tager det fulde ansvar for det, vi har gjort. Vi beklager til alle på holdet og undskylder også til vores fans og alle, som arbejder for at gøre denne EM-slutrunde til et højdepunkt«, siger Flensburg-Handewitt-spilleren Jim Gottfridsson til hjemmesiden.

Baseball. Den amerikanske baseballliga har fået sin første kvindelige træner. Alyssa Nakken skrev historie, da hun blev udpeget til at være assistenttræner for San Francisco Giants’ nye træner, Gabe Kepler. Det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN. Alyssa Nakken er en tidligere softballspiller for Sacremento State. I Giants skal hun forbedre spillernes præstationer og styrke atomsfæren.

Motorsport. Carlos Sainz vinder Dakar Rally for tredje gang. Den 57-årige rallylegende vinder sammen med makkeren Lucas Cruz årets Dakar Rally med en margin på mere end seks minutter til nummer to.

Fodbold. Den danske fodboldangriber Andreas Cornelius startede inde og spillede første halvleg, da hans hold, Parma, torsdag aften blev sendt ud af den italienske pokalturnering. Det gjorde holdet med et nederlag på 0-2 til AS Roma. Lorenzo Pellegrini scorede begge Romas mål. I kvartfinalen skal Roma møde Juventus.