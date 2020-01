Svenske landsholdsspillere gik på bar under EM og siger nu undskyld til fans

FOR ABONNENTER

Håndbold. Fire svenske landsholdsspillere disker op med en undskyldning til holdet, efter at de onsdag aften under EM-slutrunden var taget på bar, hvor de drak alkohol. Det skriver det svenske håndboldlandshold aften på sin hjemmeside, efter at flere svenske medier torsdag skrev om episoden. Ifølge landsholdets hjemmeside drejer det sig om Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson, Lukas Nilsson og Kim Ekdahl Du Rietz. »Vi har taget en forkert beslutning og tager det fulde ansvar for det, vi har gjort. Vi beklager til alle på holdet og undskylder også til vores fans og alle, som arbejder for at gøre denne EM-slutrunde til et højdepunkt«, siger Flensburg-Handewitt-spilleren Jim Gottfridsson til hjemmesiden.