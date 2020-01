Damedouble leverer nyt kæmperesultat, Antonsen er finaleklar og Brøndby sælger en bærende kraft

Automatisk oplæsning Beta

Badminton. Damedoublen Maiken Fruergaard og Sara Thygesen fortsætter med at levere vanvittige resultater ved Indonesia Masters, hvor de nu er finaleklar. Efter indledende sejre mod den anden seedede japansk par samt et stærkt par fra Thailand blev de regerende olympiske mestre, Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi fra Japan, nedlagt i en tæt semifinale med 22-20, 22-20. Modstanderne i søndagens finale bliver det ottendeseedede par, Apriyani Rahayu og Greysia Polii, fra Indonesien.

Badminton. Anders Antonsen er ligeledes klar til finalen i Indonesia Masters efter en overlegen sejr på 21-9, 21-14 over Lee Cheuk Yiu fra Hongkong. Anders Antonsen er dermed klar til at forsvare den titel, han vandt første gang i 2019. Mens Antonsen og damedoublen er i finalen i Indonesien, må Viktor Axelsen nøjes med at følge slutkampen udefra. Axelsen, formåede nemlig ikke at besejre indoneseren Anthony Ginting i semifinalen i Jakarta. 22-20, 21-11 sluttede det i indonesisk favør.

Fodbold. Brøndby har solgt midtbaneprofilen Dominik Kaiser til Hannover 96 i den næstbedste tyske række. Kaiser har skrevet under på en aftale der gælder frem til sommeren 2022. Tyskeren havde kontraktudløb til sommer, men Hannover betaler altså Brøndby for at få ham på kontrakt med øjeblikkelig virkning. Salget af Kaiser er et sportsligt tilbageskridt for Brøndby. Midtbanemanden bidrog med 8 scoringer i Superligaen i efteråret. Ifølge Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, giver det mening at sælge Kaiser nu, fordi der ikke var udsigt til en kontraktforlængelse. »I det billede ikke mindst er det vigtigt, at vi som klub kigger længere frem end bare de næste seks måneder«, siger han til klubbens hjemmeside.

Håndbold. Mens Danmark og Frankrig har været EM-turneringens helt store negative overraskelser, så er det så afgjort Portugal, der er den store positive overraskelse. Fredag aften pulveriserede ibererne værterne fra Sverige i Malmö Arena med hele 35-25 i mellemrundegruppe II. Forud for årets slutrunde deltog Portugal senest ved en slutrunde for mænd i 2006. Her blev det til en 15.-plads ved EM.

Fodbold. Iran er suspenderet fra at huse internationale fodboldkampe. Forbuddet blev fredag meddelt Irans fodboldforbund i et brev fra det asiatiske fodboldforbund (AFC), skriver det franske nyhedsbureau AFP. Forbuddet, hvis baggrund ikke er oplyst, indebærer blandt andet, at fire iranske klubber, som er med i den asiatiske Champions League, skal afvikle sine hjemmekampe i andre lande. Hvorvidt forbuddet også gælder VM-kvalifikationen, der er i Fifa-regi, er uklart.

Fodbold. Superligaklubben OB har sikret sig en ny spiller til bageste kæde. Forsvarsspilleren Kasper Larsen har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024. 26-årige Kasper Larsen er OB’er helt ind i hjertet, men har de seneste fire år optrådt for FC Astana, Groningen og senest Norrköping i Sverige.

Fodbold. Landstræner Åge Hareide er lettet over anfører Simon Kjærs skifte til Milan, hvor han allerede har fået næsten en hel kamp i kroppen efter en lang periode med begrænset spilletid i Atalanta. »Jeg var bange for, at han kunne blive siddende ude og ikke kunne spille kampe, og det ville være en hård situation for en landsholdskaptajn før EM, så jeg er meget glad for, at Milan ville have ham«, siger Hareide til Ritzau og tilføjer: »Jeg er også meget glad for, at han allerede kom ind og spillede mod Spal og fik 82 minutter, hvor han så okay ud og lignede sig selv«.