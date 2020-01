Stryger scorer, Antonsen taber, McGregor vinder på 45 sekunder og 43-årig vinder for 25. gang

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Jens Stryger Larsen scorede til 1-0 og lagde op til Udineses 2-2-mål, men hjemmeholdet AC Milan med Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic på banen i hele Serie A-kampen vandt 3-2 på et sejrsmål i overtiden af kroaten Ante Rebic.

Svømning. Ved Flanders Swimming Cup i Antwerpen vandt Anton Ørskov Ipsen 400 meter fri i 3.49,95 min., der er 2 sekunder fra hans personlige rekord og 3 sekunder fra OL-kravet, der skal opfyldes i marts. Mie Ø. Nielsen blev ved samme stævne nummer 2 i 50 meter rygcrawl i 28,35 sek. Ved Fina Champions Swim Series i Beijing blev Jeanette Ottesen for fjerde løb i træk nummer to, da hun i 50 meter butterfly lige som i Shenzen forleden blev besejret med én hundrededel sekund af hollænderen Ranomo Kromowidjojo, der vandt i 25,91 sek. Ved Tyr Pro Swim Series i Knoxville leverede Helena Bach Rosendahl lørdagens bedste danske resultat med en tredjeplads i 200 meter butterfly med 2.10,63 min., mens 19-årige Alexander Aslak Nørgaard efter 4.57,67 min. i 400 meter fri droppede B-finalen for at spare kræfterne til søndagens finale i 1.500 meter fri.

Cykling. For fjerde gang i karrieren og andet år i træk susede australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal) over stregen som vinder af det 51 km lange kriterium i Adelaides gader, der traditionelt danner optakten til sæsonens første WorldTour-løb Tour Down Under, som starter natten til tirsdag dansk tid. Ewan sejrede med et par længder foran italienerne og Cofidis-holdkammeraterne Elia Viviani og Simone Consonni. Den danske mester Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) blev nr. 7, men det belgiske mandskabs satsning på den irske nyerhvervelse Sam Bennett glippede, da denne mistede kontakten med holdkammeraterne i finalen og måtte nøjes med 16.-pladsen.

Skisport. For andet år i træk vandt Clement Noel i kraft af et fremragenden første gennemløb slalomløbet i Wengen. Trods blot 17.-bedste tid i andet gennemløb henviste den 22-årige franskmand den World Cup-førende nordmand, Henrik Kristoffersen, til andenpladsen.

Badminton. Begge finaler med dansk deltagelse i Indonesia Masters endte med hjemmesejre. Anthony Ginting vandt 17-21, 21-15, 21.9 over Anders Antonsen efter at have besejret Viktor Axelsen i semifinalen. Også Apriyani Rahayu og Greysia Polii tabte første sæt, inden de besejrede Maiken Fruergaard og Sara Thygesen 18-21, 21-11, 23-21. Danskerne havde i tredje sæt to matchbolde mod indoneserne, som de havde tabt alle fem foregående indbyrdes kampe mod.

Golf. Lee Westwood vandt for 25. gang på European Tour, da den 46-årige englænder forsvarede sin føring i sidste runde af Abu Dhabi HSBC Championship og sluttede 2 slag foran en trio bestående af landsmændene Matthew Fitzpatrick og Tommy Fleetwood samt franskmanden Victor Perez. Søren Kjeldsen som nummer 51 blev bedste dansker foran Jeff Winther på 59.- og Thomas Bjørn på 65.-pladsen. Rasmus Højgaard klarede ikke cuttet, men er efter sin sejr i december fortsat bedste dansker som nummer 8 på Race to Dubai, der nu føres af Lee Westwood.

MMA. Efter 15 måneders pause vendte Conor McGregor tilbage til UFC med manér, da ireren i Las Vegas besejrede amerikaneren Dobnald Cerrone på knock out efter 45 sekunder. »Jeg er virkelig glad og stolt. Mit hold og mit folk har været fænomenale. Tak for støtten«, sagde McGregor i ringen efter at være blevet den første UFC-kæmper, der vinder på knockout i tre forskellige vægtklasser.

Ishockey. Washington Capitols var bagud 4-1 i NHL-kampen mod New York Islanders, men på blandt andet et hattrick af Alex Ovechkin vandt Lars Ellers hold 6-4. Mikkel Bødker bidrog med en assist, da Ottawa Senators for første gang i ti kampe prøvede at vinde, da det blev 5-2 over Calgary Flames.

Golf. 24-årige Sebastian Cappelen er på en delt 6.-plads i PGA-turneringen American Express i Californien efter en formidabel tredje runde i 64 slag. Cappelen er med 15 slag under par 6 efter den amerikanske førerduo, Scottie Scheffler og Andrew Landry.