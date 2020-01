15-årigt kæmpetalent og Serena Williams gør Wozniacki følgeskab

Automatisk oplæsning Beta

Tennis. Den blot 15-årige Coco Gauff besejrede for anden gang i karrieren sin amerikanske landsmand Venus Williams. I 1. runde af Australian Open sejrede teenageren 7-6 (5) 6-3 over den 24 år ældre Williams, der havde vundet fire grandslamtitler, før Coco Gauff overhovedet blev født. Lillesøster Serena Williams er til gengæld videre til 2. runde efter 6-0, 6-3 over russiske Anastasia Potapova. Ingen top-20-spillere hos hverken mænd eller kvinder overraskede negativt med exit fra 1. runde på første spilledag. Se alle nattens resultater her (eksternt link)

Ishockey. Efter 13 kampe på sidelinjen som følge af en skade gjorde Oliver Bjorkstrand comeback som matchvinder i NHL for Colombus med to scoringer. Columbus Blue Jackets vandt 2-1 ude over New York Rangers på to danske mål i tredje periode.

Fodbold. Barcelonas nye træner Quique Setien er en kendt tilhænger af meget boldbesiddelse og mange afleveringer. Det så man tydeligt i den 61-åriges debut som Barcelona-træner. Boldbesiddelsen var på 82-18 i Barca-favør og der blev sendt 1.005 afleveringer af sted i 1-0-sejren på hjemmebane mod Granada søndag aften. Lionel Messi blev matchvinder et lille kvarter før tid, efter at gæsterne var reduceret til ti mand.

Amerikansk fodbold. Så er det afgjort, hvilke to mandskaber der mødes i Super Bowl 2. februar i Miami. San Francisco 49ers skal med sejren over Green Bay Packers møde Kansas City Chiefs. 49ers er for syvende gang i historien klar til finalen med en 37-20-sejr, mens Kansas City Chiefs slog Tennessee Titans 35-24.

Golf. Sebastian Cappelen sluttede på en delt sjetteplads i American Express i Californien og opnåede dermed karrierens hidtil bedste resultat på PGA Tour. Cappelen brugte på søndagens sidste runde fire slag færre end banens par og sluttede samlet 19 slag under par. Andrew Landry fra USA vandt turneringen i 26 slag under par. Cappelen scorer 218.588 dollar, ca. 1,47 millioner kroner for weekendens arbejde.

Fodbold. Cristiano Ronaldo overskyggede Andreas Cornelius i Serie A, da Ronaldo-klubben Juventus sejrede 2-1 over danskeren og Parma. Ronaldo bombede to gange i sejren, mens Cornelius igen scorede for Parma, da danskeren udlignede til 1-1 på et flot hovedstød i anden halvleg.