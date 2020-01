Spaniens forsvarende mestre viser høj klasse og sikrer EM-semifinalebillet

Automatisk oplæsning Beta

EM-håndbold. I en meget underholdende kamp spillet i Wiener Stadthalle mandag aften vandt de forsvarende europamestre fra Spanien 37-28 over Hviderusland i mellemgruppe 1. Dermed er spanierne klar til semifinalerne, ligesom Kroatien fra samme gruppe er det. Hviderusland lagde stærkt ud med en godt forberedt taktik, der pressede spaniernes flade forsvar, men som opgøret skred frem kunne hviderusserne ikke holde styr på det spanske hold, der havde stor variation i sit offensive spil, hvor ikke mindst fløjene viste høj kvalitet. Duellen endte i spansk opvisningsstil i slutfasen. I en kamp tidligere mandag vandt Kroatien 22-21 over Tjekkiet.

Fodbold. Esbjerg lejer forsvarsspilleren Franz Brorsson i Malmö FF. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. 23-årige Brorsson skal forstærke Esbjergs forsvar i bestræbelserne på at overleve i Superligaen, hvor der skal findes tre nedrykkere.

Fodbold. Real Madrid har sikret sig den 18-årige brasilianer Reinier på en lang aftale. Reinier, der er offensiv midtbanespiller og kommer til Real Madrid fra klubben Flamengo i hjemlandet, har skrevet under på en aftale, der løber frem til sommeren 2026. I første omgang får han plads på Real Madrids andethold, Castilla. Real Madrid har indfriet en frikøbsklausul på godt 250 millioner kroner for Reinier Jesus Carvalho, der i sommeren 2019 fik sin debut på Flamengos førstehold som 17-årig. Mange fodboldkommentatorer regner med, at Real Madrid skiller sig af med flere af holdets ældre spillere til sommer.

Fodbold. Barcelonas nye træner Quique Setien er en kendt tilhænger af meget boldbesiddelse og mange afleveringer. Det så man tydeligt i den 61-åriges debut som Barcelona-træner. Boldbesiddelsen var på 82-18 i Barca-favør, og der blev sendt 1.005 afleveringer af sted i 1-0-sejren på hjemmebane mod Granada søndag aften. Lionel Messi blev matchvinder et lille kvarter før tid, efter at gæsterne var reduceret til ti mand.

»Hvorfor vi har så mange afleveringer?«, lød det retorisk fra Setien ifølge AP. Svaret gav han selv:» Jeg har brug for at have kontrollen«.

Dykker man længere ned i statistikkerne, afsløres det på Barcelonas hjemmeside, at det var defensivspillerne Sergio Busquets og Samuel Umtiti, der havde flest afleveringer med 157 og 111, mens matchvinder Messi stod for 93 afleveringer. Det var blot tredje gang siden 2005/06-sæsonen, et La Liga-hold havde over 1.000 afleveringer. Boldbesiddelsesprocenten var Barcelonas højeste i siden 11. maj 2011.

Tiki-taka has returned and Lionel Messi is scoring



And Vidal's assist is simply beautiful pic.twitter.com/m6peyQiDVi — Goal (@goal) January 19, 2020

Direkte sport i tv Mandag 20. januar TV 2 Sport 16.00 Håndbold: EM, Kroatien-Tjekkiet 18.15 Håndbold: EM - Hviderusland-Spanien 20.30 Håndbold: EM, Østrig-Tyskland 3.25 Cykling: Tour Down Under, 1. etape TV3 Sport 21.00 Fodbold: West Bromwich-Stoke 2.05 Ishockey: Minnesota-Florida Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 00.55 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 00.55 Tennis: Australian Open

Fodbold. Midtbanemanden Mike Jensen skulle have debuteret i weekenden for Apoel på Cypern efter lynskiftet fra Rosenborg, men samtlige weekendens ligakampe blev aflyst, da en dommers privatbil var blevet bombeangrebet. AP rapporterer, at det svirrer med rygter om matchfixing i Cypern, hvor justitsministeriet nu har grebet ind og udpeget en højtstående politiansat til at lede en undersøgelse. Cyperns bedste række genoptages i weekenden, og Mike Jensen står til debut onsdag i en pokalkamp for den lettere kriseramte klub, der efter tre nederlag i de seneste fem kampe er dumpet fra første- til fjerdepladsen.

Fodbold. AC Horsens lejer forsvarsspiller i Gambia. 18-årige James Gomez er på kontrakt i klubben Real de Banjul i hjemlandet, men spiller i superligaklubben på en lejeaftale i resten af sæsonen. Det skriver Horsens på sin hjemmeside.

EM-håndbold. Med sejren på 23-20 over de svenske naboer satte Norges mænd søndag endnu mere fart på kursen mod EM-semifinalerne. Sejren kom dog ikke i land uden en smule malurt i bægeret. Holdets 22-årige højreback Magnus Rød fra storklubben Flensburg-Handewitt pådrog sig en fodskade, og han kommer ikke i aktion mere ved EM. Det oplyste det norske landsholds læge, Thomas Torgalsen, mandag, hvor Magnus Rød har fået foretaget en MR-skanning.

Foto: William West/Ritzau Scanpix Den forsvarende mester Novak Djokovic er kommet godt i gang med Australien Open og er klar til 2. runde.

Tennis. Den formstærke serber og syvdobbelte vinder af Australian Open, Novak Djokovic, måtte afgive tredje sæt, men han vandt sin 1. runde-kamp mod tyske Jan-Lennard Struff med cifrene 7-6, 6-2, 2-6, 6-1. Finaleseedede Djokovic møder i 2. runde enten det japanske wildcard Tatsuma Ito eller den indiske kvaifikationsspiller Prajnesh Gunneswaran.

Tv. Det danske håndboldlandsholds chokexit fra EM i sidste uge efter bare tre indledende kampe går ud over TV2’s seertal. Mens op til 1,5 millioner så den første EM-kamp mod Island, var der blot 876.000 seere til den tredje danske kamp i slutrunden mod Rusland. En kamp, der blev spillet, da det allerede var sikkert, at det danske hold havde udspillet sin rolle, fordi Ungarn umiddelbart inden besejrede Island. Den kamp havde 848.000 seere ifølge Kantar Gallup.

Cykling. Mens den 30-årige italienske europamester Elia Viviani i søndags måtte tage til takke med andenpladsen i det kriterium i Adelaide, der dannede optakten til Tour Down Under, slog hans syv år yngre lillebror Attilio, som ligeledes har skrevet kontrakt med Cofidis, sejrrigt til allerede i sin første start. På den 149 km lange 1. etape fra Bitam til Ebolowa i La Tropicale Amissa Bongo i Gabon henviste den professionelle debutant i massespurten franskmanden Lorenzo Manzin (Total-Direct Energie) og eritreeren Biniyam Ghirmay (Nippo-Delko) til de næste pladser. Attillio Vivani kørte sidste efterår på prøve for Cofidis, og demonstrerede sin hurtighed ved at vinde Johan Museeuw Classic.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Cristiano Ronaldo, der her fejrer sammen med holdkammeraten Aaron Ramsey, bliver ved med at vise skarphed for Juventus, når det gælder.

Fodbold. Cristiano Ronaldo overskyggede Andreas Cornelius i Serie A, da Ronaldo-klubben Juventus sejrede 2-1 over danskeren og Parma. Ronaldo bombede to gange i sejren, mens Cornelius igen scorede for Parma, da danskeren udlignede til 1-1 på et flot hovedstød i anden halvleg. Andreas Cornelius er nu oppe på 7 ligamål i bare 13 kampe og scorer i gennemsnit hvert 80. minut. Målt på mål per minut blandt de første 15 spillere på topscorerlisten er Cornelius dermed Serie A’s næstbedste – kun overgået af den suveræne topscorer fra Lazio, Ciro Immobile, der med 23 mål i 19 kampe har en scoring for hver 68 spilleminutter.

Fodbold. En af de seneste tiårs mest scorende angribere leder efter en ny udfordring. Paris SG’s uruguayaner Edinson Cavani har således meddelt den franske klub, at han vil væk. »Det er sandt, at han har spurgt om lov til at forlade os. Vi overvejer situationen«, bekræftede PSG-sportsdirektør Leonardo ifølge Ritzau efter søndagens pokalsejr over Lorient. Atlético Madrid har vist interesse for den 32-årige, der har scoret mindst 25 mål i otte af de seneste ni sæsoner for henholdsvis Napoli og PSG.