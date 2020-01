Tredje nøglespiller er væk: Brøndby sælger også anføreren

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 21. januar TV 2 18.15 Håndbold: Norge-Island (m) TV 2 Sport 16.00 Håndbold: Portugal-Slovenien (m) 20.30 Håndbold: Ungarn-Sverige (m) 3.25 Cykling: Tour Down Under, 2. etape TV3 Sport 21.05 Fodbold: Lyon-Lille 1.05 Ishockey: NY Rangers-NY Islanders Xee 21.15 Fodbold: Chelsea-Arsenal Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open

Fodbold. Først Hany Mukhtar, så Dominik Kaiser og nu også anfører Kamil Wilczek. Den polske superligatopscorer er nu også historie i Brøndby. Klubben er nået til enighed med den tyrkiske klub Göztepe om et skifte.

»Kamil har med sine præstationer for Brøndby IF gennem årene mere end nogen fortjent muligheden for et sportsligt og økonomisk eventyr her på karrierens sidste stykke«, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen og fortsætter:

»Kamil vil altid have plads i vores hjerter og historie. Hvis de sidste detaljer falder på plads, vil skiftet samtidig sikre en vigtig økonomisk kompensation, der kan reinvesteres, hvilket gør Kamils tid i Brøndby IF til et mønstereksempel på, hvordan vi sikrer klubbens udvikling fremadrettet«.

Kamil Wilczek, der er i Tyrkiet for forhandle sine personlige vilkår på plads, opnåede 163 kampe og scorede 93 mål for Brøndby.

Fodbold. Landstræner Åge Hareide har ifølge Ritzau 47 potentielle spillere i kikkerten til de 23 pladser i EM-truppen. Blandt boblerne er velkendte emner med landsholdserfaring, men der er også nogle helt grønne iblandt, forlyder det. »Der er få åbne pladser. Vi har en fast stamme, og det er en af vores store styrker, at vi har mange spillere, der kender hinanden rigtig godt. Så længe de bliver ved med at levere og præstere, ser det godt ud for dem. Vi har også en masse brugbar data om de spillere, som vi kender, og det er også et plus for dem«, siger Åge Hareide, der senest 2. juni skal have truppen klar.

Tennis. Spanske Rafael Nadal (seedet 1) er videre til 2. runde af Australian Open. 6-2, 6-3, 6-0 blev det mod bolivianeren Hugo Dellien. 33-årige Nadal var vundet turneringen en gang tidligere - helt tilbage i 2009 – og har endvidere tabt fire finaler i Melbourne.

Tennis. Caroline Wozniacki kamp i 2. runde af Australian Open i Melbourne mod ukraineren Dayana Yastremska er programsat til natten til onsdag kl. ca. 03.00.

Tennis. I damesingle blev briten Johanna Konta den første topspiller, der måtte forlade turneringen. Den 12.-seedede tabte 4-6, 2-6 til Ons Jabeur fra Tunesien. Jabeur er i Caroline Wozniackis lodtrækningshalvdel og møder nu franske Caroline Garcia - og vinderen af det opgør skal i 3. runde op mod Wozniacki eller Yastremska. Den dobbelte spanske grand slam-vinder Garbine Muguruza var ude i lidt af en bizar kamp mod den amerikanske kvalifikationsspiller Shelby Rogers. Muguruza, der var verdens bedste i 2017, tabte første sæt 0-6, men tog derefter revanche med 6-1, 6-0.

Fodbold. Sønderjyske har forlænget kontrakten med den 28-årige offensivspiller Rilwan Hassan til sommeren 2022.

Håndbold. Weekendens slutkampe ved EM for mænd i Stockholms Tele 2 Arena kan komme til at foregå for halvfyldte tribuner. Foreløbigt er der blot solgt 11.500 af 19.000 billetter til søndagens finale, skriver Ritzau.