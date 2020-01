15-årig komet booker billet til møde med den forsvarende mester

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 22. januar TV 2 18.15 Håndbold: EM, Norge-Slovenien TV 2 Sport 16.00 Håndbold: EM, Kroatien-Spanien 18.15 Håndbold: EM, Hviderusland-Østrig 20.30 Håndbold: EM, Island-Sverige 3.25 Cykling: Tour Down Under, 3. etape TV3 Sport 21.00 Fodbold: Reims-Paris SG 1.35 Ishockey: Columbus-Winnipeg Xee 21.00 Fodbold: Man. U.-Burnley Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00 Billard: Snooker, European M. 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open

Vis mere

Tennis. 3. runde af Australien Open, som også har deltagelse af Caroline Wozniacki (mod tuneseren Ons Jabeur), byder på et spektakulært møde mellem to af de mest hypede spillere i feltet - den forsvarende mester, 22-årige Naomi Osaka fra Japan, og den kun 15-årige amerikanske komet Coco Gauff. Osaka vandt i 2. runde mod kineseren Zheng Saisai 6-2, 6-4, mens Gauff sled mod rumæneren Sorana Cirstea og sejrede 4-6, 6-3, 7-5 i en kamp, hvor hun blot var to bolde fra nederlag i sidste sæt. Også verdensetteren og hjemmebanefavoritten Ashleigh Barty er videre til 3. runde. Hun nedlagde sloveneren Polona Hercog med 6-1, 6-4. 7.-seedede Petra Kvitova sejrede også. 2. runde i Melbourne bød i herresingle på avancement til blandt andre Novak Djokovic (seedet 2) og Stefanos Tsitsipas (6). Se nattens resultater her (eksternt link)

Tennis. Det blev kun til en enkelt optræden i herredouble ved Australian Open for Frederik Løchte Nielsen. I første runde tabte danskeren og hans tyske makker, Tim Puetz, med 5-7 og 3-6 til de syvendeseedede australiere John Peers og Michael Venus.

Cykling. Australieren Caleb Ewan (Lotto Soufdal) blev en suveræn vinder af spurten på den 135,8 km lange 2. etape af WorldTour-løbet Tour Down Under foran de seneste to sæsoners samlede sejrherre sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) og landsmanden Nathan Haas (Cofidis). Ewan erobrede samtidig førertrøjen fra ireren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), der dog er noteret for samme tid. Den danske mester Michael Mørkøv havde endnu engang kørt Bennett perfekt frem til spurten, men da Deceuninck-Quick Steps nyerhvervelse skulle gøre arbejdet færdigt, var der ikke flere kræfter tilbage, og han måtte nøjes med en placering som nr. 13. Mørkøv var den eneste af de fire danske deltagere blandt de godt 90 ryttere i hovedfeltet. Asbjørn Kragh Andersen (Team Sunweb) satte 4.29 minutter til, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) 5.35 og verdensmesteren Mads Pedersen (Trek) 10.53.

Fodbold. Den spanske landsholdsback Álvaro Odriozola har efter sit skifte fra Real Sociedad til Real Madrid haft svært ved at gære sig gældende på træner Zinedine Zidanes mandskab. Álvaro Odriozola har derfor fået mulighed for at finde en ny klub, forlyder det fra Zidane. Bayern München skulle være mere end interesseret.

Fodbold. Chelsea og Arsenal spillede tirsdag aften 2-2 i London-klassikeren i Premier League. Trods en tidlig udvisning til den tidligere Chelsea-spiller David Luiz formåede Arsenal to gange at rejse sig - ved 0-1 og 1-2 - og fik altså få point med hjem på anfører Hector Bellerin afslutning i 87. minut. Andetsteds i Premier League kom Sergio Agüero ind fra bænken og sikrede Manchester City en 1-0-sejr på udebane over Sheffield United.

Overblik: Resultater og stilling i Premier League

Håndbold. I en kun halvfyldt Malmö Arena gav det ellers så skuffende svenske EM-hold sit hjemmepublikum en forrygende kamp mod Ungarn i mellemrundens gruppe II. I et tæt opgør trak svenskerne fra i de sidste 10 minutter og sejrede 24-18 (10-9). Ungarn skal nu slå Portugal i sidste runde, hvis de skal følge Norge over i semifinalerne, hvor Kroatien eller Spanien venter fra den anden gruppe. Men Ungarn skal samtidigt have Norge til at slå Slovenien, for at semifinalepladsen er en realitet.

Overblik: EM-livecenter

Fodbold. Lyon skulle ud i en straffesparkskonkurrence på hjemmebane mod Lille, før en plads i den franske Liga Cup-finale blev sikret. Efter 2-2 var det Lilles portugisiske midtbanespiller Renato Sanches, der sendte bolden forbi den ene opstander og derved sendte Lyon med danske Joachim Andersen i den lille af de to franske pokalfinaler. Her bliver modstanderen Reims eller Paris SG.