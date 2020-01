Fifa-præsident sammenligner Trump med fodboldspillets største aktører

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Onsdag 22. januar TV 2 18.15 Håndbold: EM, Norge-Slovenien TV 2 Sport 16.00 Håndbold: EM, Kroatien-Spanien 18.15 Håndbold: EM, Hviderusland-Østrig 20.30 Håndbold: EM, Island-Sverige 3.25 Cykling: Tour Down Under, 3. etape TV3 Sport 21.00 Fodbold: Reims-Paris SG 1.35 Ishockey: Columbus-Winnipeg Xee 21.00 Fodbold: Man. U.-Burnley Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00 Billard: Snooker, European M. 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open

Fodbold. I Davos i Schweiz, hvor verdenspolitikkens spidser samt rigmænd og andre interessenter afholder det verdensøkonomiske årsmøde, var det præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der ved en galla hos den amerikanske delegation havde fået til opgave at introducere den amerikansek præsident Donald Trump. Og Fifa-boss Gianni Infantino sparede bestemt ikke på superlativerne. »Han er definitivt en sportsmand. Jeg er så heldig, at jeg i løbet af mit liv har mødt nogle af verdens bedste fodboldspillere, og præsident Trump er gjort af det samme stof. Han er konkurrencemenneske, han vil vinde«, lød det fra Infantino, der fortsatte:

»Han siger det, mange tænker, men langt mere vigtigt er det, at han gør, det han siger… Og det gør det amerikanske drøm til en realitet. Den amerikanske drøm er ikke kun noget, amerikanere har brug for, det er noget vi alle har brug for. Alle vi der elsker fodbold, milliarder af mennesker verden over, vi har alle brug for at drømme den drøm«.

Gianni Infantino, President of FIFA, introduces President @realDonaldTrump at a dinner with global CEOs! #wef20 pic.twitter.com/MjWR91yaUH — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2020

Fodbold. En af årsagerne til, at Manchester City har tabt en håndfuld ligakampe og er langt efter Liverpool i denne sæsons Premier League, skyldes ifølge City-boss Pep Guardiola, at forsvarsspilleren Aymeric Laporte har siddet ude i næsten fem måneder og 19 ligakampe med en knæskade. I aftes spillede han 78 minutter i sit comeback i 1-0-sejren i Sheffield. »Vi har savnet ham enormt meget – ikke mindst på grund af hans hurtighed, luftstyrke og opbyggende spil. Han er en exceptionel spiller«, siger Guardiola ifølge BBC. Med Aymeric Laporte på holdet har City hentet 13 af 15 mulige point, uden ham 38 point af 59 mulige.

Fodbold. Den spanske landsholdsback Álvaro Odriozola har efter sit skifte fra Real Sociedad til Real Madrid haft svært ved at gære sig gældende på træner Zinedine Zidanes mandskab. Álvaro Odriozola har derfor fået mulighed for at finde en ny klub. og valgte er faldet på Bayern München, der har lejet ham for resten af denne sæson.

Fodbold. Brøndby har forlænget kontrakten med den 19-årige forsvarsspiller Anton Skipper frem til sommeren 2023.

Fodbold. Målmanden Martin Hansen skal kæmpe om spilletid i Hannover 96 i den næstbedste tyske fodboldrække. 29-årige Hansen, der forlod norske Strømsgodset ved årsskiftet, skifter på en fri transfer og har fået kontrakt til sommeren 2021.

Tennis. 3. runde af Australien Open, som også har deltagelse af Caroline Wozniacki (mod tuneseren Ons Jabeur), byder på et spektakulært møde mellem to af de mest hypede spillere i feltet - den forsvarende mester, 22-årige Naomi Osaka fra Japan, og den kun 15-årige amerikanske komet Coco Gauff. Osaka vandt i 2. runde mod kineseren Zheng Saisai 6-2, 6-4, mens Gauff sled mod rumæneren Sorana Cirstea og sejrede 4-6, 6-3, 7-5 i en kamp, hvor hun blot var to bolde fra nederlag i sidste sæt. Også verdensetteren og hjemmebanefavoritten Ashleigh Barty er videre til 3. runde. Hun nedlagde sloveneren Polona Hercog med 6-1, 6-4. 7.-seedede Petra Kvitova sejrede også. 2. runde i Melbourne bød i herresingle på avancement til blandt andre Novak Djokovic (seedet 2) og Stefanos Tsitsipas (6). Se nattens resultater her (eksternt link)