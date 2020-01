Frustreret publikum udvandrer fra pinlig Manchester United-præstation

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 23. januar

Fodbold. De engelske rekordmestre fra Manchester United er i krise. Onsdag blev det til et 0-2-nederlag til Burnley fra Premier Leagues nederste halvdel. Publikum på Old Trafford begyndte i løbet af 2. halvleg at udvandre fra stadion – og de, der blev tilbage til den bitre sende, sendte de rødblusede i omklædningsrummet med højlydt utilfredshed i form af piften og buh-råb.

Overblik: Stilling og resultater fra Premier League

»De scener, der udspillede sig inde på stadion, var ikke gode«, siger den tidligere United-spiller Darren Fletcher til BBC. »Tilråbene og atmosfæren var for første gang rigtig giftig«, siger Fletcher, der spillede 342 kampe for United og vandt 13 titler. Fletchers tidligere holdkammerat, Rio Ferdinand, som i dag er ekspertkommentator for BT Sport, er rystet. »I det 84. minut så jeg folk rejse sig og gå. Det er uhørt på dette stadion og pinligt«, siger Ferdinand.

"I don't see a £600m squad out there! What has been bought?!"



"I'm sitting up here and I'm embarrassed!"



"People at the top need to make changes. You can't defend this!" @rioferdy5's blood is boiling as he reacts to Burnley's first win at Old Trafford since 1962... pic.twitter.com/KOr2UyiZ5N — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 22, 2020

Tennis. Caroline Wozniackis kamp ved Australien Open i 3. runde mod tuneseren Ons Jabeur spilles natten til fredag kl. ca. 03.00 på Melbourne Arena. Slår Wozniacki Jabeur, mens Serena Williams slår kinesiske Qiang Wang, er der lagt op til en drømmekamp mellem de to i 4. runde.

Tennis. Nattens kampe ved Australian Open i Melbourne forløb uden overraskelser overhovedet. I herresingle spillede Daniil Medvedev (seedet 4) og Alexander Zverev (7) videre til 3. runde i tre sæt, mens Dominic Thiem (5) skulle ud i fem sæt mod de lokale wildcardspiller Alex Bolt. I damesingle var der avancement til Karolina Pliskova (2), Belinda Bencic (6) og Kiki Bertens (9). Nattens resultater ved Australian Open (eksternt link)

Foto: David Gray/Ritzau Scanpix »Det var en svær kamp. Alex spillede fantastisk, og han havde opbakning fra tilskuerne... Men jeg elsker at spille i sådan en kulisse«, sagde Dominic Thiem ifølge nyhedsbureauet AFP efter den slidsomme sejr i fem sæt.

Basketball. Det 19-årige kæmpetalent Zion Williamson fik langt om længe debut for New Orleans Pelicans i NBA efter at have misset de første 44 kampe med en knæskade. Og debutanten viste klassen. Williamson scorede blandt andet 17 point i træk for New Orleans på lidt under fire minutter i fjerde quarter og blev samtidig den første spiller i historien, som ramte fire ud af fire trepointsforsøg i sin debut. Pelicans tabte dog til San Antonio Spurs med 117-121.

Cykling. Efter et perfekt holdarbejde undervejs på den 131 km lange 3. etape i WorldTour-løbet Tour Down Under fra Unley til Paracombe med blandt andre den danske verdensmester Mads Pedersen i sliderrollen kunne det amerikanske Trek-Segafredo-mandskab bryde ud i jubel, da den australske kaptajn Richie Porte kæmpede sig over stregen som vinder og ny indehaver af førertrøjen. Den 34-årige Porte angreb på den afsluttende, skrappe stigning og holdt hjem med et forspring på 5 sekunder til en gruppe på otte ryttere. Porte, der i 2017 sejrede på den tilsvarende etape og siden også blev nr. 1 sammenlagt, fører nu med 6 sekunder ned til de seneste to års sydafrikanske vinder Daryl Impey (Mitchelton-Scott) og 9 til landsmanden Robert Power (Team Sunweb). Alle fire danskere fuldførte, men anseligt efter Porte.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand markerede sig for anden kamp i træk med to mål, da Columbus Blue Jackets natten til torsdag dansk tid vandt 4-3 over Winnipeg Jets og Nikolaj Ehlers i NHL. Detroit Red Wings med Frans Nielsen tabte for sjette gang i træk. Denne gang 2-4 til Minnesota Wild.