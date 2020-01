AaB sælger angriber til FC København

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Fredag 24. januar TV 2 18.00 Håndbold: Spanien-Slovenien (m) 20.30 Håndbold: Norge-Kroatien (m) TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Aalborg-SønderjyskE 3.00 Cykling: Tour Down Under, 5. etape TV3 Sport 20.30 Fodbold: Dortmund-FC Köln 2.00 Ishockey: NHL - All-Star Challenge TV3 Max 20.45 Fodbold: Nice-Rennes Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00/19.55 Snooker: European Masters 17.55 Skihop: World Cup 21.00 Cykling: 6-dagesløb 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00/13.00 Tennis: Australian Open 11.20 Alpint: World Cup 14.00 Skiskydning: World Cup (k) 21.00 Fodbold: QPR-Sheffield Wednesday 23.00 Golf: Farmers Insurance Open 3.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Fodbold. AaB og FC København er nået til enighed om angriberen Mikkel Kaufmann. Den 19-årige, der har scoret 7 mål i 17 kampe i Superligaen i efteråret for nordjyderne, skifter per 1. juli til københavnerne. For AaB er det klubbens tredjestørste handel nogensinde. »Det var på ingen måde vores plan, at Mikkel Kaufmann skulle sælges nu, men efter FC Københavns henvendelse har der været ført konstruktive forhandlinger parterne imellem, og efterhånden nåede vi et sted, hvor der for AaB’s bedste ikke længere var fornuft i at sige nej«, siger AaB-direktør Thomas Bælum. Fra FCK-manager Ståle Solbakken forlyder det, at »Mikkel Kaufmann er en angriber med et stort potentiale, som vi kun lige er begyndt at se blive foldet ud for alvor«.

Tennis. Caroline Wozniacki var bestemt ikke det eneste kæmpenavn, der måtte forlade Australien Open natten til fredag. Det amerikanske ikon Serena Williams, som Wozniacki kunne have mødt i 4. runde i Melbourne, er nemlig også færdig i årets første grand slam-turnering. Den 38-årige solgte sig dog dyrt i mødet med Wang Qiang fra Kina, der sejrede 6-4, 6-7 (2-7), 7-5. Efter at Wozniacki og Williams begge havde tabt fredag, mødtes de også kort bagefter. »Ja, hun kom ind i omklædningsrummet bagefter. Vi var begge lidt kede af det over vores kampe«, siger Williams ifølge Ritzau og fortsætter: »Men det er ikke verdens undergang. Tingene går videre. Jeg kan spille bedre. Men jeg ved ikke, om hun kommer til at spille bedre nu«, siger hun med et smil. »Hun har haft en fantastisk karriere. Gud, hvor kommer jeg til at savne hende«, siger Williams.

E-sport. Dansk Boldspil-Union (DBU) opretter en officiel e-fodboldturnering. Med den nye satsning håber unionen at kunne tiltrække nye målgrupper til fodboldklubberne og skabe mere liv i deres klubhuse. »Vi ser her en mulighed for at kunne kombinere e-fodbold med en fysisk aktivitet på fodboldbanen«, siger Bent Clausen, der er næstformand for DBU og formand for DBU Bredde. DBU arbejder også på at oprette e-fodboldskoler. Den første e-turnering i DBU-regi finder sted i marts.

Fodbold. Liverpools march mod det første engelske mesterskab i 30 år fortsætter ufortrødent og med vante hovedrolleindehavere. Torsdag aften blev det til en 2-1-sejr på udebane i Wolverhampton, hvor anfører Jordan Henderson scorede første, inden Raul Jimenez udlignede kort efter pausen, mens Roberto Firmino i 84. minut på ny blev matchvinder for topholdet. Liverpool fører nu Premier League med uhørte 16 points forspring til Manchester City. Liverpool-spillerne afviser, at titlen er i hus. »I er sikkert trætte af at høre på det, men for os drejer det sig hele tiden om den næste kamp«, siger anfører Henderson ifølge AP.