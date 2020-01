Gud, hvor kommer jeg til at savne hende: Serena Williams følger Wozniacki ud ad bagdøren

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Fredag 24. januar TV 2 18.00 Håndbold: Spanien-Slovenien (m) 20.30 Håndbold: Norge-Kroatien (m) TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Aalborg-SønderjyskE 3.00 Cykling: Tour Down Under, 5. etape TV3 Sport 20.30 Fodbold: Dortmund-FC Köln 2.00 Ishockey: NHL - All-Star Challenge TV3 Max 20.45 Fodbold: Nice-Rennes Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00/19.55 Snooker: European Masters 17.55 Skihop: World Cup 21.00 Cykling: 6-dagesløb 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00/13.00 Tennis: Australian Open 11.20 Alpint: World Cup 14.00 Skiskydning: World Cup (k) 21.00 Fodbold: QPR-Sheffield Wednesday 23.00 Golf: Farmers Insurance Open 3.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis. Caroline Wozniacki var bestemt ikke det eneste kæmpenavn, der måtte forlade Australien Open natten til fredag. Det amerikanske ikon Serena Williams, som Wozniacki kunne have mødt i 4. runde i Melbourne, er nemlig også færdig i årets første grand slam-turnering. Den 38-årige solgte sig dog dyrt i mødet med Wang Qiang fra Kina, der sejrede 6-4, 6-7 (2-7), 7-5. Efter at Wozniacki og Williams begge havde tabt fredag, mødtes de også kort bagefter. »Ja, hun kom ind i omklædningsrummet bagefter. Vi var begge lidt kede af det over vores kampe«, siger Williams ifølge Ritzau og fortsætter: »Men det er ikke verdens undergang. Tingene går videre. Jeg kan spille bedre. Men jeg ved ikke, om hun kommer til at spille bedre nu«, siger hun med et smil. »Hun har haft en fantastisk karriere. Gud, hvor kommer jeg til at savne hende«, siger Williams.

Wozniackis exit og karrierestop

Overblik: Nattens resultater fra Melbourne (eksternt link)

Fodbold. Liverpools march mod det første engelske mesterskab i 30 år fortsætter ufortrødent og med vante hovedrolleindehavere. Torsdag aften blev det til en 2-1-sejr på udebane i Wolverhampton, hvor anfører Jordan Henderson scorede første, inden Raul Jimenez udlignede kort efter pausen, mens Roberto Firmino i 84. minut på ny blev matchvinder for topholdet. Liverpool fører nu Premier League med uhørte 16 points forspring til Manchester City. Liverpool-spillerne afviser, at titlen er i hus. »I er sikkert trætte af at høre på det, men for os drejer det sig hele tiden om den næste kamp«, siger anfører Henderson ifølge AP.

Cykling. For tredje gang under WorldTour-løbet Tour Down Under præsterede Deceuninck-Quick Step med den danske mester Michael Mørkøv som sidste mand et forbilledligt leadout for den irske sprinter Sam Bennett på den 152,8 km lange 4. etape fra Norwood til Murray Bridge. Men foreløbig er det kun blevet til den sejr til det belgiske mandskab, som Bennett erobrede på 1. etape, for ligesom på 2. nød australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal) godt af det forarbejde, Mørkøv og Co. leverede. Bennett blev ellers afleveret perfekt i front, men uden de store problemer henviste Ewan ireren til andenpladsen, mens Mørkøv sluttede som nr. 10. Australieren Richie Porte (Trek-Segafredo) bevarede førertrøjen, men sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) og australieren Robert Power (Sunweb) er nu kun henholdsvis 3 og 8 sekunder bagud efter at have erobret bonus undervejs.

Fodbold. Upåagtede Tranmere Rovers leverede lidt af et pokalchok i aftes, det League 23-mandskabet besejrede Watford fra Premier League med 2-1 efter forlænget spilletid i de to klubbers omkamp i 3. runde i aftes. Tranmere skal i aktion i 4. runde allerede på søndag, hvor Manchester United kommer på besøg.

Fodbold. Også i Spanien var der lidt af en pokalsensation torsdag aften. Her måtte Atlético Madrid se sig slået 2-1 på udebane af Leonesa fra Segunda Division B, det tredjehøjeste niveau i det spanske ligasystem.

Golf. Sebastian Cappelen fik torsdag en forrygende start på PGA-turneringen Farmers Insurance Open i San Diego i Californien. Cappelen er efter første runde på en delt førsteplads i seks slag under par sammen med amerikaneren Keegan Bradley. »Jeg fik egentligt ikke på noget tidspunkt et dårligt leje, hvorfra jeg ikke kunne lave par«, forklarer danskeren ifølge Ritzau til pgatour.com. Med otte birdies og to bogeys er han noteret for 66 slag – et slag bedre end blandt andre Rory McIlroy fra Nordirland og tre slag bedre end Tiger Woods.