Dansk debutant distancerer Tiger Woods og hele verdenseliten

Golf. Selv om putteren var knapt så brandvarm som i første runde, er Sebastian Cappelen i sin første sæson som fuldgyldigt PGA-medlem fortsat med helt fremme på en delt tredjeplads i den stjernebesatte Farmers Insurance Open, der afvikles på Torrey Pines to baner i San Diego. Især mod slutningen af runden missede den 29-årige fynbo flere birdiechancer med korte putts, men runden i 71 slag giver en samlet score på 7 slag under par, hvilket er 3 efter den førende amerikaner Ryan Palmer, der trods en bogey på sidste hul leverede en forrygende anden runde i 62 slag, og 1 efter amerikaneren Brandt Snedeken, men Cappelen er 3 slag foran eksempelvis Tiger Woods, Rory McIlroy og Jordan Spieth, hvorimod andre etablerede stjerner som Rickie Fowler, Justin Rose, Phil Mickelson, Francesco Molinari og Lukas Bjerregaard slet ikke klarede cuttet til finalerunderne.

Cykling. Jublen fik frit løb hos Bjarne Riis og co., efter at det delvis danskejede WorldTour-mandskab NTT på den 149 km lange 5. etape i Tour Down Under hjemførte sæsonens første sejr. Den 30-årige italiener Giacomo Nizzolo henviste nemlig i spurten landsmanden Simone Consonni (Cofidis) og ireren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) til de næste pladser, mens den danske mester Michael Mørkøv susede over stregen som nr. 4 efter at have kørt Bennett i position. Takket være 5 bonussekunder scoret undervejs erobrede de seneste to års samlede sydafrikanske sejrherre Daryl Impey (Mitchelton-Scott) førertrøjen fra australieren Richie Porte (Trek-.Segafredo), der inden den afsluttende kongeetape er 2 sekunder bagud på andenpladsen, mens landsmanden Robert Power (Sunweb) følger som nr. 3 med et minus på 9 sekunder.

Tennis. Mens der var masser af favoritsejre blandt mændene i tredje runde af Australian Open, var der flere seedede blandt kvinderne, der røg ud af grandslam-turneringen i Melbourne. Topseedede Rafael Nadal, 5.-seedede Dominic Thiem og 7.-seedede Alexander Zverev er således videre til ottendedelsfinalerne efter nattens kampe, hvor 2.-seedede Karolina Pliskova fra Tjekkiet var den mest prominente taber med nederlaget på 7-6 (7-4), 7-6 (7-3) til den 30.-seedede russer, Anastasia Pavlyuchenkova. Også 5.-seedede Elina Svitolina fra Ukraine og 6.-seedede Belinda Bencic fra Schweiz er ude efter klare nederlag i to sæt til henholdsvis spanieren Garbvine Muguruza og esteren Anett Kontaveit.

Håndbold. En formaliafejl betyder, at Odense alligevel ikke skal undvære Althea Reinhardt på grund af karantæne. Dommerne ville indberette landsholdsmålmanden for usportslig optræden efter en ophidset episode, da Odense forleden sensationelt tabte til Ajax, men da dommerne ikke præsenterede Althea Reinhardt for et rødt og et blåt kort, har Håndboldens Disciplinærinstans afvist indberetningen.

Tennis. Brasilianeren João Souza, der har været nummer 69 på verdensranglisten, er blevet udelukket på livstid for i perioden 2015-2019 at have stået bag matchfixing ved Challenger-turneringer og Future-turneringer i Brasilien, Mexico, USA og Tjekkiet. I sin afgørelse skriver Tennissportens Integritetsenhed (TIU), at Souza ikke har været samarbejdsvillig, og at han har forsøgt at destruere bevismateriale i sagen. Udover udelukkelsen er Souza idømt en bøde på 200.000 dollar (ca. 1,35 mio. kr.).

Fodbold. FC København vil udskifte det kritiserede græstæppe i Parken med en hybridbane, der består af både naturgræs og kunstgræs, så der ikke bliver behov for at udskifte underlaget så ofte som det hidtil har været tilfældet. »Det skal øge banens tolerance og stabilitet. Normalt syer man kunstgræsset 20 centimeter ned i underlaget, men her bliver det 9 centimeter«, siger Neil Rodger, der er ekspert i den slags baner, til fck.dk.