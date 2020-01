Drømmemål fra 48 meter, Norge vinder bronze og Barcelona får bank

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Søndag 26. januar TV 2 16.30 Håndbold: EM, Kroatien-Spanien TV 2 Sport 13.25 Cykelcross: World Cup 21.30 Basketball: Denver-Houston TV3 Sport 7.40 Langrend: Pro Tour 15.30 Fodbold: W. Bremen-Hoffenheim 18.00 Fodbold: B. Leverkusen-Düsseldorf 21.00 Amerikansk fodbold: Pro Bowl TV2 Sport X 12.00 Fodbold: Atletico Madrid-Leganes 15.00 Fodbold: Parma-Udinese 18.00 Fodbold: Roma-Lazio 21.00 Fodbold: Valladolid-Real Madrid TV3 Max 16.00 Fodbold: Tranmere-Manchester U 18.00 Fodbold: Shrewsbury-Liverpool 21.00 Fodbold: Lille-Paris SG 6’eren 10.35 Rally: Monacos VM-afdeling 13.30 Fodbold: Manchester City-Fulham Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 15.00 Skiskydning: World Cup 15.45 Skihop: World Cup 19.55 Billard: Snooker, European Masters 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan 00.55 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 10.30+13.00 Alpint: World Cup 12.15 Skiskydning: World Cup (k) 14.30 Billard: Snooker, European Masters 17.00 Cykling: 6-dagesløb 20.50 Snowboard: World Cup 00.55 Tennis: Australian Open

Fodbold. Sloveneren Josip Ilicic havde lørdag en rigtig god aften på banen for Atalanta i den italienske Serie A. Midtbanemanden scorede et regulært drømmemål fra 48 meters afstand, lavede hattrick og var dermed den udslagsgivende faktor i en vanvittigt 7-0-sejr i Torino, hvor to af hjemmeholdets spillere så rødt i slutminutterne.

ILICIC WITH SORCERY pic.twitter.com/kQ48Bdh6Yb — Matteo Bonetti (@BonettiESPN) January 25, 2020

Håndbold. Norge fik medalje ved mændenes EM. Lørdag aften besejrede Sander Sagosen og co. Slovenien med 28-20 i Stockholm. Norge kan dermed se tilbage på det bedste norske EM på herresiden. Før årets slutrunde var en fjerdeplads det bedste EM-resultat. Ud over bronzemedaljerne betyder sejren, at Norge er kvalificeret til næste års VM-slutrunde i Egypten. Sander Sagosen scorede 4 mål for Norge og slutter med 65 pletskud også som suveræn EM-topscorer - med mindre da Spaniens Alex Dujshebaev scorer (31!) gange i finalen søndag aften.

Fodbold. FC Barcelona og den nye træner Quique Setién måtte lørdag indkasseret et nederlag på 0-2 i Valencia. Var var hjemmeholdets angriber fra Uruguay, Maxi Gomez, der scorede begge Valencia-mål. »Jeg tror, at spillerne lige skal vænne sig til trænerstabens idéer. Der var gode elementer i kampen, men på andre områder skal vi forbedre os«, siger Barcelonas midtbanespiller Sergio Busquets ifølge klubbens Twitter-profil. Barcelona havde en boldbesiddelse på 73 procent. »Vi afleverede bare for at aflevere og kom ikke nok frem ad banen. Det er ikke det, vi har arbejdet henimod«, siger Barcelona-træneren ifølge Ritzau.

Fodbold. Robert Lewandowski scorede sit ligamål nummer 21 i denne sæson, da han lørdag aften bragte Bayern München foran 1-0 i hjemmekampen mod Schalke og dermed lagde grunden til en sejr på 5-0.

Skisport. Alpinstjernen Mikaela Shiffrin har haft en god og pointindbringende weekend i bulgarske Bansko. Fredag sejrede hun i styrtløbet, lørdag blev hun nr. 4 i det andet styrtløb og sø’ndag snuppede hun sejren i Super-G. Det var amerikanerens 66. World Cup-sejr i karrieren. I den samlede World Cup fører hun med 1.225 point. Italienske Federica Brignone er 370 point efter.

Tennis. Hertil og ikke længere. 15-årige Coco Gauff har været en af de helt store historier ved Australian Open, men nu er den amerikanske teenager ude. Søndag morgen blev hun sendt ud af sin 14.-seedede landsmand Sofia Kenin i 4. runde. 6-7, 6-3, 6-0 sluttede det i i Sofia Kenins favør. Også Wozniacki-besejreren fra Tunesien, Ons Jabeur, er videre til kvartfinalen. Hun vandt 7-6, 6-1 over Qiang Wang fra Kina. »Det er første gang jeg er i kvartfinalen, og jeg vil prøve at inspirere den unge generation hjemme i Tunesien og i den arabiske verden, særligt i Afrika. Det er fantastisk«, siger tuneseren til WTA’s hjemmeside.

Tennis. I herresingle var der kvartfinaleavancement til Novak Djokovic. Serberen slog overbevisende argentineren Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 6-4. I kvartfinalen, hvor der også er deltagelse af den useedede amerikaner Tennys Sandgren, venter den hårdtslående canadier Milos Raonic. Se nattens resultater fra Melbourne her.

Ranglistens nummer 100, Tennys Sandgren, slog italieneren Fabio Fognini og er nu for anden gang på tre år i kvartfinalen i Melbourne. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Golf. Sebastian Cappelen er efter 3. runde af PGA-turneringen i San Diego faldet tilbage som nummer 7. 3. runde gik han i et slag under par for en totalscore på 208 slag. Spanske Jon Rahm fører i 204 slag, mens amerikaneren Ryan Palmer er et slag efter.