Shrewsbury stopper Liverpools sejrsrække og United-teenager scorer for 10. gang

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 26. januar TV 2 16.30 Håndbold: EM, Kroatien-Spanien TV 2 Sport 13.25 Cykelcross: World Cup 21.30 Basketball: Denver-Houston TV3 Sport 7.40 Langrend: Pro Tour 15.30 Fodbold: W. Bremen-Hoffenheim 18.00 Fodbold: B. Leverkusen-Düsseldorf 21.00 Amerikansk fodbold: Pro Bowl TV2 Sport X 12.00 Fodbold: Atletico Madrid-Leganes 15.00 Fodbold: Parma-Udinese 18.00 Fodbold: Roma-Lazio 21.00 Fodbold: Valladolid-Real Madrid TV3 Max 16.00 Fodbold: Tranmere-Manchester U 18.00 Fodbold: Shrewsbury-Liverpool 21.00 Fodbold: Lille-Paris SG 6’eren 10.35 Rally: Monacos VM-afdeling 13.30 Fodbold: Manchester City-Fulham Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 15.00 Skiskydning: World Cup 15.45 Skihop: World Cup 19.55 Billard: Snooker, European Masters 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan 00.55 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 10.30+13.00 Alpint: World Cup 12.15 Skiskydning: World Cup (k) 14.30 Billard: Snooker, European Masters 17.00 Cykling: 6-dagesløb 20.50 Snowboard: World Cup 00.55 Tennis: Australian Open

Vis mere

Fodbold. 21 af 22 kampe har Liverpool vundet i Premier League, men Shrewsbury Town fra den tredjebedste række kunne Liverpools reservespækkede mandskab ikke overkomme i FA Cuppens fjerde runde, selv om gæsterne kom foran 2-0 på et klodset selvmål af Donald Love. To mål af skotten Jason Cummings resulterede i 2-2 og dermed en omkamp på Anfield. Mason Greenwood scorede på straffespark til resultatet 6-0, da Manchester United med seks forskellige målscorere besejrede Tranmere. Dermed blev 18-årige Greenwood den yngste til at score 10 mål for United siden nordireren Norman Whiteside i 1984. Sidste sæson FA Cup-vinder, Manchester City, gjorde kort proces med Fulham fra den næstbedste række. Gæsternes Tim Ream blev udvist tidligt i kampen for at nedlægge Gabriel Jesus i straffesparksfeltet og Ilkay Gündogan scorede på straffesparket, inden Bernardo Silva øgede. Gabriel Jesus cementerede den ekstremt ensidige 4-0-forestilling med to mål i midten af 2. halvleg.

Fodbold. Den hollandske legende Rob Rensenbrink er død, 72 år. Det skriver den hollandske avis De Telegraaf. Rensenbrink, der på klubplan repræsenterede DWS, som nu er en serieklub, samt belgiske Anderlecht og Club Brugge, spillede i Hollands to tabte VM-finaler i 1974 og 1978. I sidstnævnte havde han mulighed for at blive matchvinder i tillægstiden, men afslutningen ramte til stolpen. Han spillede 46 landskampe og scorede 14 mål.

Foto: Bruce Bennett/Ritzau Scanpix

Ishockey. Som den blot anden dansker efter Frans Nielsen i 2017 var Frederik Andersen udtaget til NHL’s All Star-weekend, hvor han med holdet fra Atlantic Division tabte finalen til Pacific Division med 5-4. Frederik Andersen stod på mål i første periode, da semifinalen over Metropolitan Division blev vundet 9-5, og i finalen førte Atlantic Division med Frederik Andersen på mål 3-1, men da russeren Andrei Vasilevski overtog målet i anden periode vendte kampen, der blev spillet med tre markspillere på hvert hold.

Skisport. Schweizeren Daniel Yule er nu den mest vindende mand i World Cuppen i 2020. Søndag sejrede den 26-årige også i slalomløbet i Kitzbühel. Det var tredje gang i år, Yule vandt. Matthias Mayer (Østrig), der sejrede i styrtløbsklassikeren lørdag, samt franske Clément Noël, der blev 3’er i søndagens slalom efter Marcoi Schwarz (Østrig), har to sejre i det nye årti.

Fodbold. Sloveneren Josip Ilicic havde lørdag en rigtig god aften på banen for Atalanta i den italienske Serie A. Midtbanemanden scorede et regulært drømmemål fra 48 meters afstand, lavede hattrick og var dermed den udslagsgivende faktor i en vanvittigt 7-0-sejr i Torino, hvor to af hjemmeholdets spillere så rødt i slutminutterne.

ILICIC WITH SORCERY pic.twitter.com/kQ48Bdh6Yb — Matteo Bonetti (@BonettiESPN) January 25, 2020

Fodbold. Christian Eriksens formentlig kommende klub, Inter, måtte for tredje Serie A-runde i træk gå fra banen med et 1-1-resultat. På hjemmebane mod Cagliari tiltrak den argentinske angriber Lautaro Martínez sig positiv opmærksomhed ved 1-0-scoringen, som han headede ind på debutanten Ashley Youngs forarbejde. I slutsekunderne af opgøret kogte Lautaro Martínez’ temperament så helt over, da han skældte dommeren hæder og ære fra, inden nogle plexiglasbander på San Siro blev mødt af argentinerens næver. Cagliaris lejesvend fra Inter, Radja Nainggolan, stod for udligningen.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Golf. Sidste runde af Dubai Desert Classic blev på flere fronter usædvanlig. At australieren Lucas Herbert vandt efter omspil med sydafrikaneren Christiaan Bezuidenhout var velfortjent al den stund, at Herbert som den eneste i feltet var under par i alle fire runder i turneringen, hvor flere spillere havde nogle vilde udsving. Kineseren Ashun Wu førte således inden sidste runde og efter finalerundens første 9 huller, men så fulgte seks huller, hvor han gik 5 over par, og så endte han på en delt 6.-plads. På samme måde raslede Jeff Winther og Søren Kjeldsen efter at have brugt 65 slag i lørdagenns runde ned gennem stillingen med henholdsvis 79 og 80 slag i finalerunden, som kun 14 spillere gennemførte med en score under par. Endelig satte svenskeren Sebastian Söderberg rekord, da han spillede de 18 huller på 96 minutter, hvilket er den hurtigste runde i European Tour-turnering nogen sinde.

Link til turneringens slutstilling (eksternt link)

Fodbold. Atlético Madrid er inde i en mindre god periode med tre kampe i træk uden gevinst. Sidste uges nederlag til Eibar i La Liga blev i midtugen fuldt op af en pokalblamage mod Leonesa fra den tredjebedste række og søndag skuffede træner Diego Simones tropper på ny bed blot at spille 0-0 på hjemmebane i ligakampen mod bundproppen Leganes.

Skisport. De norske langrendsmænd ryddede bordet ved World Cup-sprinten i tyske Oberstdorf, da Johannes Klæbo blev en suveræn vinder foran Pål Golberg og Erik Valnes. De norske kvinder blev derimod allerede sat på plads i semifinalerne, hvorfra kun Ane Stenseth gik videre og sluttede sidste i finalen, som blev vundet af russeren Natalia Nepriajeva i en tæt duel med Anamarija Lampic fra Slovenien.

Håndbold. Mia Rej scorede 10 gange, da København Håndbold sejrede 33-28 på udebane i EHF Cuppen mod Magura Cisnadie fra Rumænien. Københavnerne skal dog formentlig vinde deres to resterende kampe i gruppen for at gå videre.

Håndbold. Den kommende nye træner for kvindelandsholdet behøver ikke nødvendigvis at være dansker. Det siger sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, til DR. Sportschefen har en liste med mere end en kandidat og færre end ti. »Jeg kan godt afsløre, at der på den brede liste, vi har, ikke kun er folk med dansk pas. Det er ikke altafgørende, at det er en dansker. Det altafgørende er, at der skal være en indsigt i dansk og skandinavisk håndbold og kultur«, siger Morten Henriksen.

Fodbold. Superligaklubben Esbjerg har travlt med at leje spillere i løbet af januars transfervindue. Polakken Rafal Kurzawa med en kort fortid i FC Midtjylland er seneste mand, der er kommet til. Han skifter fra den franske Ligue 1-klub Amiens på en lejeaftale gældende foråret ud. I løbet af januar har Esbjerg også hentet Søren Reese, Ante Erceg og Franz Brorsson på lejeaftaler. Dertil kommer en permanent tilgang af Kevin Conboy.