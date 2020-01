Dansk stjerne tæt på Tottenham-farvel: Christian Eriksen er landet i Milano

FOR ABONNENTER

Fodbold. Landsholdsspilleren Christian Eriksens fremtid er formentlig snart afklaret. Mandag er han landet i den italienske by Milano. Det viser en video fra det italienske fodboldmedie tuttomercatoweb.com. Fynboen har de seneste uger kraftigt været meldt på vej til at bytte Tottenham ud med Milano-klubben Inter. I sidste uge kunne både italienske og engelske medier berette, at danskeren mandag ville rejse til Milano for at gå gennemgå et lægetjek. Nu har flyrejsen i hvert fald fundet sted. Rygterne om et klubskifte fik også næring i lørdags, da Eriksen var udeladt af Tottenhams kamptrup til FA Cup-opgøret mod Southampton. Efter den kamp beklagede Tottenham-manager José Mourinho sig over, hvor forstyrrende det var hele tiden at snakke om danskerens fremtid.