Federer rejser sig hele syv gange fra truende knockout og vinder episk femsætsgyser

Tennis. 38-årige Roger Federer leverede et af de helt store comeback i karrieren, da han adskillige gange rejste sig fra en truende knockout i Australian Opens kvartfinale mod amerikaneren Tennys Sandgren. Den amerikanske overraskelse havde i fjerde sæt hele syv matchbolde, men den gamle mester viste ekstraordinær klasse og vandt i en femsætsgyser 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3. »Helt ærligt havde jeg ikke fortjent at vinde denne gang. Af til må man gerne være heldig«, lød det fra Federer, der nu er i semifinalen. »Jeg var sådan set allerede på vej på skiferie i Schweiz«, jokede Federer.

Federer finds a way a href="https://twitter.com/rogerfederer?ref_src=twsrc%5Etfw">@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Doping. Den tidligere østrigske langrendsløber Johannes Dürr er blevet idømt en betinget fængselsstraf på 15 måneder for brug af doping. Retten i Innsbruck fandt det mandag beviseligt, at Dürr har været aktiv bloddoper og tillige har hjulpet andre atleter med at bryde antidopingreglerne. Johannes Dürr erkendte en stor del af de forhold, han nu er dømt for, men afviste at stå i ledtog med den i Tyskland fængslede læge Mark Schmidt, der via sin praksis i Erfurt er under anklage for at have haft omkring 25 elitesportsatleter som kunder i sin bloddopingvirksomhed.

Cykling. Den colombianske supersprinter Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) scorede dobbelttriumf på den 168 km lange 2. etape i Vuelta a San Juan, da han både var først over stregen og erobrede førertrøjen i samme tid som vinderen af 1. etape franskmanden Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation). Endnu er der kun skabt beskeden spredning i det argentinske arrangement, men det ændres der på, når en 15 km enkeltstart står på programmet som næste opgave. Efter at en tilskuer havde været skyld i et styrt på 1. etape, som kostede den franske sprinter Christophe Laporte (Cofidis) brud på begge håndled, var det på 2. etape en vildfaren hund, der sendte rytterne i asfalten, uden at det dog fik tilsvarende alvorlige konsekvenser.

Tennis. Amerikaneren Sofia Kenin er i karrierens første semifinale i en grand slam-turnering. Natten til tirsdag besejrede Kenin Wozniacki-betvingeren Ons Jabeur fra Tunesien 6-4, 6-4. Sofia Kenin møder i semifinalen nu det topseedede hjemmebanehåb Ashleigh Barty. Verdens bedste vandt over tjekkiske Petra Kvitova 7-6, 6-2.

Fodbold. Arsenal er videre til 5. runde af FA Cuppen. Mandag aften blev det til en 2-1-sejr i en ren Premier League-duel i Bournemouth. 18-årige Bukayo Saka og 20 -årige Edward Nketiah scorede i 1. halvleg for Arsenal, mens hjemmeholdets Sam Surridge reducerede i 90. minut.

Ishockey. Lars Eiler blev noteret for en assist, da Washington Capitals hentede sin fjerde sejr på stribe via 4-2 mod Ellers tidligere hold, Montreal Canadiens. Andetsteds i NHL havde Frederik Andersen 4 redninger på 36 skud, da Toronto Maple Leafs på udebane besejrede Nashville Predators 5-2. Mikkel Bødker og Ottawa Senators tabte til New Jersey Devils 4-3 efter straffeslag.