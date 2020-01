Frankrig udnævner ny landstræner efter fyring af ansvarlig for EM-fiasko

Automatisk oplæsning Beta

Håndbold. Det fik konsekvenser, at Frankrigs mandlige landshold sensationelt blev elimineret ved EM allerede efter det indledende gruppespil. I flere dage gik rygterne på, at træner Didier Dinart ville få silkesnoren, og det er nu blevet en kendsgerning. Der skulle ikke gå længe, før afløseren på trænerposten var klar. Det bliver den nu tidligere assistent Guillaume Gille, oplyser Det Franske Håndboldforbund (FFHandball) på sin hjemmeside. Nu bliver hans opgave at sørge for fransk oprejsning ved OL til sommer. Først gælder det dog om at skaffe billet til Tokyo. Det bliver dog ikke nemt for Frankrig at komme igennem kvalifikation. Holdet er i gruppe med EM-sølvinderen Kroatien samt Portugal og Tunesien, og kun de to bedste går videre. OL-kvalifikationen begynder 17. april.

Tennis. Clara Tauson er færdig ved ITF-turneringen i franske Andrézieux-Bouthéon. I 1. runde tabte det 17-årige talent, der kom flot gennem kvalifikationen, 4-6, 4-6 til det 25-årige franske wildcard Audrey Albie.

Fodbold. Manchester United har investeret stort i at forbedre holdets midtbane. Således har klubben hentet den portugisiske midtbanespiller Bruno Fernandes i Sporting Lissabon. Det oplyser Manchester United på sin hjemmeside, der i samme øjeblik gik ned. Midtbanespilleren har igennem længere tid været sat i forbindelse med United. Ifølge flere engelske medier, herunder Sky Sports, betaler United et beløb svarende til mere end 400 millioner kroner for spilleren. Den 25-årige Fernandes har i de seneste tre sæsoner spillet for Sporting. Forinden optrådte han for Udinese og Sampdoria i den italienske Serie A. United har før haft succes med at hente spillere i Sporting. Her hentede man i 2003 Cristiano Ronaldo. I samme årti hentede man Nani i klubben.

Badminton. Statsadvokaten har bedt Københavns Vestegns Politi om igen at undersøge, om Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, står bag dokumentfalsk. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi i et skriftligt svar til DR. »Vi kan bekræfte, at Statsadvokaten har bedt os om at kigge på sagen igen. Derfor ligger den nu igen til efterforskning hos os. Vi har ikke yderligere kommentarer pt.«, skriver kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, til DR. Det vides ikke, hvilke oplysninger der er årsag til, at sagen genåbnes.

Foto: Jens Dresling

Sagen blev ellers lagt i graven i oktober sidste år, men nu skal det igen undersøges, om udstyrsgiganten Yonex har ret i, at badmintonchefen har manipuleret med e-mails. Anklagen fra Yonex kom i kølvandet på en længerevarende konflikt, som til sidst mundede ud i en ny seksårig aftale mellem landsholdsspillerne og Badminton Danmark. Yonex er utilfreds med de metoder, som Bo Jensen angiveligt tog i brug undervejs.

Efter en række skuffelser i grand slam-opgør mod Rafael Nadal fik Dominic Thiem onsdag omsider en sejr over spanieren ved Australian Open. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Tennis. Så lykkedes det. Østrigske Dominic Thiem har en stribe grand slam-nederlag til Rafael Nadal bag sig, men onsdag eftermiddag dansk tid brød han igennem spanierens forsvarsværker og vandt Australian Open-kvartfinalen 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 efter et knivskarpt opgør, der bølgede frem og tilbage. Dermed skal Thiem i semifinalen møde tyske Alexander Zverev, hvor vinderen derefter kan se frem til at møde enten Novak Djokovic eller Roger Federer i kampen om titlen. Sæsonens første grand slam-turnering i Melbourne er ved at nå sit højdepunkt.

Fodbold. En af verdens allerbedste kvindelige fodboldspillere har pådraget sig en korsbåndsskade. Ada Hegerberg er alle tiders mest scorende i Champions League, som den 24-årige nordmand har vundet med Lyon de seneste fire år. Ada Hegerberg blev i 2018 som den første kåret som verdens bedste kvindelige spiller af Fifa. »Det er et tilbageslag for mig, men jeg vil arbejde mig hårdt gennem det med hele mit hjerte og al min energi«, skriver Ada Hegerberg i et tweet. Hegerberg har i denne sæson scoret 14 mål i den franske liga, hvor Lyon efter fem mesterskaber i træk fører med 3 point foran Paris SG med Nadia Nadim på holdet.

So here it is. I ruptured my ACL this weekend. This is a setback for me, but I’m going to work through this with all my heart and my energy. The best is yet to come. YOU’LL SEE ME SOON! pic.twitter.com/4Mdd005bW2 — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) January 28, 2020

Fodbold. Fortuna Düsseldorf, der er sidst i Bundesligaen, har fyret cheftræner Friedhelm Funkel en måneds tid efter, han fik forlænget sin kontrakt til 2021. »Vi har scoret 18 mål og indkasseret 40, hvilket giver os den ringeste offensiv og den tredjesvageste defensiv i Bundesligaen. Derfor tror vi ikke længere på, at tingene vender i den nuværende konstellation, og vi har derfor reageret«, siger sportsdirektør Lutz Pfannenstiel til klubbens hjemmeside. Fortuna Düsseldorf har som ny træner ansat Uwe Rössler, der tidligere på måneden blev fyret i Malmö FF.

