Grandslamvindere mødes i semifinale og Schmeichel går klip af Wembley-finale

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 29. januar TV 2 Sport 20.30 Håndbold: Herning/Ikast-Odense (k) TV3+ 20.45 Fodbold: West Ham-Liverpool TV3 Sport 18.30 Fodbold: Pau-Paris SG 1.35 Ishockey: Washington-Nashville TV3 Max 20.45 Fodbold: Man. City-Man. United Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 14.00 Billard: Snooker, German Masters 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 10.50 Skiskydning: VM, ungdom 19.55 Billard: Snooker, German Masters Vis mere

Fodbold. En af verdens allerbedste kvindelige fodboldspillere har pådraget sig en korsbåndsskade. Ada Hegerberg er alle tiders mest scorende i Champions League, som den 24-årige nordmand har vundet med Lyon de seneste fire år. »Det er et tilbageslag for mig, men jeg vil arbejde mig hårdt gennem det med hele mit hjerte og al min energi«, skriver Ada Hegerberg i et tweet. Hegerberg har i denne sæson scoret 14 mål i den franske liga, hvor Lyon efter fem mesterskaber i træk fører med 3 point foran Paris SG med Nadia Nadim på holdet.





Tennis. Den tidligere Australian Open-vinder Stanislas Wawrinka er færdig i årets udgave af turneringen i Melbourne, hvor to tidligere grandslamvindere mødes i den ene af kvindernes semifinale. Den 7.-seedede tysker, Alexander Zverev, besejrede 15.-seedede Wawrinka 1-6, 6-3, 6-4, 6-2, og skal i sin første grandslam-semifinale mødes vinderen af kampen mellem verdensetteren Rafael Nadal og den 5.-seedede østriger, Dominic Thiem. Simona Halep og Garbine Muguruza, der begge har vundet både French Open og Wimbledon, skal spille om en plads i finalen i Australian Open efter to sæts sejre over henholdsvis Anett Kontaveit fra Estland på 53 minutter og russeren Anastasia Pavlyuchenkova.

Fodbold. Manchester Uniteds udskældte direktør, 48-årige Ed Woodward, fik tirsdag aften besøg af hætteklædte klubfans, der begik hærværk mod hans private bolig. En video på sociale medier viser de omkring 20 personer råbe trusler mod Woodward. Manchester United fordømmer i en udtalelse hændelsen og udtaler, at enhver, som bliver fundet skyldig i at have deltaget i hærværket, vil blive udelukket for livstid af klubben.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix Simon Kjær (tv.) spillede alle 120 minutter, da Milan i en pokalkamp besejrede Torino 4-2 med Zlatan Ibrahimovic som sidste målscorer.

Simon Kjær (tv.) spillede alle 120 minutter, da Milan i en pokalkamp besejrede Torino 4-2 med Zlatan Ibrahimovic som sidste målscorer. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fodbold. Simon Kjær er klar til at spille semifinale i den italienske pokalturnering, Coppa Italia, efter AC Milan på en 2-2-udligning i overtiden sikrede forlænget spilletid over Torino. Hakan Çalhanoglu udlignede og scorede desuden det første mål i forlængelsen, hvor indskiftede Zlatan Ibrahimovic scorede til resultatet 4-2. Simon Kjær spillede hele kampen og kan i semifinalen stå overfor Christian Eriksen, idet modstanderen skal findes i en kamp onsdag aften mellem Inter og Fiorentina.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Fodbold. Kasper Schmeichel går derimod glip af en finale på Wembley, efter Aston Villa med 2-1 på hjemmebane besejrede Leicester i den anden semifinale i ligacuppen. Den første kamp i Leicester var endt 1-1, men 2 minutter inde i overtiden af returkampen scorede den indskiftede egypter Trézéguet sejrsmålet. Modstanderen i finalen 1. marts bliver Manchester City eller Manchester United, der spiller returkamp i aften, efter City vandt 3-1 i den første kamp på Old Trafford.