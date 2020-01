Gennembrud: Sulten østriger får endelig skovlen under verdens nummer 1 – Nadal

Automatisk oplæsning Beta

Der var mange ærgrelser for Rafael Nadal onsdag ved Australian Open, og han kunne ikke knække østrigske Dominic Thiem i kvartfinalen. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Tennis. Så lykkedes det. Østrigske Dominic Thiem har en stribe grand slam-nederlag til Rafael Nadal bag sig, men onsdag eftermiddag dansk tid brød han igennem spanierens forsvarsværker og vandt Australian Open-kvartfinalen 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 efter et knivskarpt opgør, der bølgede frem og tilbage. Dermed skal Thiem i semifinalen møde tyske Alexander Zverev, hvor vinderen derefter kan se frem til at møde enten Novak Djokovic eller Roger Federer i kampen om titlen. Sæsonens første grand slam-turnering i Melbourne er ved at nå sit højdepunkt.

Fodbold. AaB skal alligevel ikke møde Wuhan Zall FC fra Kinas bedste række i en testkamp. Oprindeligt skulle de have mødtes på tirsdag under superligaklubbens træningslejr i det sydlige Spanien, men frygt for at blive smittet med coronavirus har fået AaB til at droppe testkampen. Det siger administrerende direktør Thomas Bælum til AaB’s hjemmeside. »Vi er bevidste om, at risikoen for smitte måske er mikroskopisk, og at der stadig er meget, man ikke ved om virusset, men i samråd er ledelse, trænerstab og sundhedssektor blevet enige om ikke at løbe nogen som helst risiko for spillere, trænere og ledere. Det er selvfølgelig ærgerligt for os, hvis vi ikke finder en anden modstander på træningslejren, men i det store billede er situationen jo allermest ulykkelig for Wuhan-klubben og deres landsmænd«, siger Thomas Bælum.

Fodbold. En af verdens allerbedste kvindelige fodboldspillere har pådraget sig en korsbåndsskade. Ada Hegerberg er alle tiders mest scorende i Champions League, som den 24-årige nordmand har vundet med Lyon de seneste fire år. Ada Hegerberg blev i 2018 som den første kåret som verdens bedste kvindelige spiller af Fifa. »Det er et tilbageslag for mig, men jeg vil arbejde mig hårdt gennem det med hele mit hjerte og al min energi«, skriver Ada Hegerberg i et tweet. Hegerberg har i denne sæson scoret 14 mål i den franske liga, hvor Lyon efter fem mesterskaber i træk fører med 3 point foran Paris SG med Nadia Nadim på holdet.

So here it is. I ruptured my ACL this weekend. This is a setback for me, but I’m going to work through this with all my heart and my energy. The best is yet to come. YOU’LL SEE ME SOON! pic.twitter.com/4Mdd005bW2 — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) January 28, 2020

Fodbold. Fortuna Düsseldorf, der er sidst i Bundesligaen, har fyret cheftræner Friedhelm Funkel en måneds tid efter, han fik forlænget sin kontrakt til 2021. »Vi har scoret 18 mål og indkasseret 40, hvilket giver os den ringeste offensiv og den tredjesvageste defensiv i Bundesligaen. Derfor tror vi ikke længere på, at tingene vender i den nuværende konstellation, og vi har derfor reageret«, siger sportsdirektør Lutz Pfannenstiel til klubbens hjemmeside. Fortuna Düsseldorf har som ny træner ansat Uwe Rössler, der tidligere på måneden blev fyret i Malmö FF.

Fodbold. Pluk fra transfermarkedet:

Arsenal har indgået en lejeaftale for resten af sæsonen med den 26-årige brasilianske forsvarsspiller Pablo Mari, der skifter fra Flemengo i hjemlandet.

Hollænderen Mark Lieder skifter med øjeblikkelig virkning fra Sønderjyske til OB. Anders K. Jacobsen og Julius Eriksen foretager det modsatte klubskifte.

Championshipholdet West Bromwich har for resten af sæsonen lejet den irske kantspiller Callum Robinson af Sheffield United.

Wolverhampton har lejet den 19-årige franskmand Enzo Loiodice af Dijon.

Håndbold. KIF Kolding har til næste sæson skrevet kontrakt med den 24-årige målmand Ágúst Elí Björgvinsson, der siden 2018 har spillet for IK Sävehof og var i år med i Islands EM-trup.