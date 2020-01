Canadisk fodboldspiller sætter verdensrekord med sit mål nummer 186 på landsholdet

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 30. janauar TV 2 Sport 19.50 Håndbold: Aarhus-Skanderborg (m) TV3 Sport 20.30 Fodbold: HSV-Nürnberg 1.05 Ishockey: Buffalo-Montreal Eurosport 1 6.15 Tennis: Australian Open 15.00 Billard: Snooker, German Masters 5.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 10.00 Billard: Snooker, German Masters 21.00 Golf: Waste M. Phoenix Open

Fodbold. Med 2 mål i Canadas OL-kvalifikationssejr på 11-0 over St. Kitts & Nevis satte Christine Sinclair verdensrekord. 36-årige Christine Sinclair har nu scoret 186 mål på landsholdet i sine 290 kampe, og dermed overgår hun amerikaneren Abby Wambachs 184 mål. Christine Sinclair debuterede på landsholdet som 16-årig i 2000 og var 3 år senere med til at sikre Canadas bedste placering ved en VM-slutrunde med en 4.-plads, og hun blev topscorer i OL-turneringen i 2012, da Canada vandt bronze. Sammen med brasilianeren Marta er hun den eneste, der har scoret i fem VM-slutrunder.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fodbold. Christian Eriksen fik debut, 25 minutters spilletid og en plads i den italienske pokalsemifinale allerede dagen efter kontrakten med Inter var offentliggjort, og danskeren bliver berømmet af både sin træner og onsdagens matchvinder i 2-1-sejren mod Fiorentina. »Han er en tilpasningsdygtig og intelligent spiller, som altid befinder sig i de rigtige positioner. Naturligvis vil han løfte vores spil med hensyn til erfaring og kvalitet«, sagde Antonio Conte, der som tidligere Chelsea-træner har et stort kendskab til sin nye spiller. Nicolò Barella scorede Inters sejrsmål lige efter Eriksen var kommet på banen, og også han glæder sig over sin nye holdkammerat. »Han er i verdensklasse og vil hæve niveauet for hele holdet. Jeg håber, at han snart kan få San Siro (Inters hjemmebane, red.) til at eksplodere af glæde«, sagde Nicolo Barella til Rai Sport.

Cykling. Michael Mørkøvs evner som en af verdens bedste leadout-ryttere demonstreredes i dag atter på imponerende vis, da han styrede sin irske Deceuninck-Quick Step-holdkammerat Sam Bennett til sæsonens anden sejr i det 130 km lange Race Torquay med start og mål i surferparadiset ved Stillehavskysten. Den 34-årige danske mester førte massespurten an i så højt et tempo, at han selv passerede målstregen som nr. 5 efter at have afleveret ireren perfekt, mens Bjarne Riis’ italienske spurttrumf på Team NTT Giacomo Nizzolo måtte nøjes med andenpladsen, selv om han sad direkte på hjul af Bennett i opløbet. Mørkøv scorede 50 verdensranglistepoint, mens der var 30 til verdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) for en ottendeplads.

Fodbold. Efter tre et halvt år i FC Utrecht skifter målmanden David Jensen til New York Red Bull. 27-årige David Jensen spillede 119 kampe i de første tre år for den hollandske klub, men har i denne sæson mistet den faste plads til Jeroen Zoet og har kun spillet 3 førsteholdskampe. »Da vi scoutede David, imponerede han både på og uden for banen. Voi ved, at han er en solid målmand, og vi tror, han også vil være god i omklædningsrummet», siger sportsdirektør Denis Hamlet på Red Bulls hjemmeside.

Our newest player, David Jensen, says hello! pic.twitter.com/4HxrNZ1umc — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) January 29, 2020

Fodbold. To danskere med en landsholdsfortid får nye klubber. AaB har i en fondsbørsmeddelelse oplyst, at 23-årige Oliver Abildgaard ikke er rejst med på klubbens træningslejr i Spanien, fordi den tidligere U21-landsholdsspiller er i forhandlinger med en ny klub. Simon Makienok skrev på Facebook, at han forlader FC Utrecht, og den 29-årige tidligere landsholdsspiller blev senere præsenteret som ny spiller i den tyske 2. Bundesligaklub Dynamo Dresden på en kontrakt for resten af sæsonen.

Die #SGD hat am Mittwoch Simon #Makienok vom @fcutrecht verpflichtet. Der 29-Jährige erhält zunächst einen Vertrag bis Saisonende und wird zum Auftakt gegen den KSC noch nicht zum Kader von Cheftrainer Markus #Kauczinski gehören. https://t.co/LJakKQqS7y #sgd1953 pic.twitter.com/bp2ON8Xvt8 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) January 29, 2020

Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Tennis. Det bliver heller ikke denne gang til den første australske vinder af Australian Open i kvindernes række siden 1978. Topseedede Ashleigh Barty kunne natten til torsdag dansk tid ikke stå distancen i sin semifinale mod USA’s Sofia Kenin, der under stærk Melbourne-varme på næsten 40 grader vandt 7-6 (8-6), 7-5. Barty var ellers oven på i andet sæt, men Kenin indhentede hende og tog de sidste fire partier på stribe samt sin første billet til en grand slam-finale. Lørdag skal amerikaneren møde spanske Garbiñe Muguruza, der i en flot duel knækkede Simona Halep 7-6 (10-8), 7-5. Muguruza, der tidligere har vundet både French Open og Wimbledon, ser efter et par beskedne sæsoner endelig ud til at have genfundet sit bedste niveau.