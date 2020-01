Træneren roser Eriksen, Barty er ude og Liverpool fører med 19 point

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 30. janauar TV 2 Sport 19.50 Håndbold: Aarhus-Sk.borg (m) TV3 Sport 20.30 Fodbold: HSV-Nürnberg 1.05 Ishockey: Buffalo-Montreal Eurosport 1 6.15 Tennis: Australian Open 15.00 Billard: Snooker, German Masters 5.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 10.00 Billard: Snooker, German Masters 21.00 Golf: Waste M. Phoenix Open

Fodbold. Christian Eriksen fik debut, 25 minutters spilletid og en plads i den italienske pokalsemifinale allerede dagen efter kontrakten med Inter var offentliggjort, og danskeren bliver berømmet af både sin træner og onsdagens matchvinder i 2-1-sejren mod Fiorentina. »Han er en tilpasningsdygtig og intelligent spiller, som altid befinder sig i de rigtige positioner. Naturligvis vil han løfte vores spil med hensyn til erfaring og kvalitet«, sagde Antonio Conte, der som tidligere Chelseatræner har et stort kendskab til sin nye spiller. Nicolo Barella scorede Inters sejrsmål lige efter Eriksen var kommet på banen, og også han glæder sig over sin nye holdkammerat. »Han er i verdensklasse og vil hæve niveauet for hele holdet. Jeg håber, at han snart kan få San Siro (Inters hjemmebane, red.) til at eksplodere af glæde«, sagde Nicolo Barella til Rai Sport.

Tennis. Det bliver heller ikke denne gang til den første australske vinder af Australian Open i kvindernes række siden 1978. Topseedede Ashleigh Barty kunne natten til torsdag dansk tid ikke stå distancen i sin semifinale mod USA’s Sofia Kenin, der under stærk Melbourne-varme på næsten 40 grader vandt 7-6 (8-6), 7-5. Barty var ellers oven på i andet sæt, men Kenin indhentede hende og tog de sidste fire partier på stribe samt sin første billet til en grand slam-finale. Lørdag skal amerikaneren møde spanske Garbiñe Muguruza, der i en flot duel knækkede Simona Halep 7-6 (10-8), 7-5. Muguruza, der tidligere har vundet både French Open og Wimbledon, ser efter et par beskedne sæsoner endelig ud til at have genfundet sit bedste niveau.

Cykling. Efter at have sagt farvel til førertrøjen på enkeltstarten i Vuelta a San Juan beviste den colombianske sprinter Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) på den 185 km lange 4. etape til Villa San Agustin atter, at han er feltets hurtigste. Den 25-årige sydamerikaner noteredes i massespurten for sæsonens anden sejr ved at henvise franskmanden Rudy Barbier (Israel Start-Up Time), landsmanden Alavaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) og den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) til de næste pladser. Den 20-årige belgier Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) udbyggede sin samlede føring med et enkelt sekund, og belaver sig nu efter en hviledag på at forsvare den, når det gælder løbets kongeetape til Alto Colorado i 2.624 meters højde.

Sport. Udbruddet af coronavirus fortsætter med at aflyse kinesiske sportsarrangementer. I går blev indendørs-VM i atletik udskudt til 2021 og senest har det kinesiske fodboldforbund suspenderet alle kampe i lande indtil videre. Den kinesiske Superliga skulle være startet 22. februar

Fodbold. Real Madrid er i kvartfinalen i den spanske pokalturnering efter en 4-0-sejr over Real Zaragoza fra den næstbedste række på mål af Raphaël Varane, Lucas Vázquez,19-årige Vinicius Junior og Karim Benzema.