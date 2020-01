Transfervinduets sidste dag: FCK henter 19-årig AaB'er med det samme

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Transfervinduet lukker ved midnat i de fleste større ligaer, inklusive Danmark, og der er gang i handler og lejeaftaler i det sidste døgns tid:

19-årige Mikkel Kaufmann skifter fra AaB til FC København med øjeblikkelig virkning. FCK havde sikret sig offensivspilleren fra næste sæson, men parterne har fremskyndet skiftet, og Kaufmann er på vej til FCK’s træningslejr i Portugal for at underskrive de nødvendige papirer.

Jannik Pohl har skrevet kontrakt med AF Horsens, hvor han i efteråret optrådte som lejesvend, men i går fik angriberen ophævet sin kontrakt med hollandske Groningen.

29-årige Danny Rose skifter til Leicester på en lejeaftale fra Tottenham for resten af sæsonen.

28-årige Alessandro Florenzi, der har spillet 35 landskampe for Italien, skifter til Valencia på en lejeaftale fra Roma for resten af sæsonen.

Hamburger SV har i bestræbelserne på at vende tilbage til Bundesligaen skrevet kontrakt med den 18-årige midtbanespiller Amadou Onana, der kommer på en fri transfer fra Hoffenheim.

Monaco har skrevet kontrakt frem til 2024 med den 19-årige midtstopper Jean Marcelin fra Auxerre.

Burnley har skrevet kontrakt med den 24-årige midtbanespiller Josh Brownhill, der kommer fra Bristol City.

Atletik. Udsættelsen af indendørs-VM i Nanjing på grund af den kinesiske virusepidemi er en streg i regningen for den danske løber Benjamin Vedels OL-kvalifikation. »VM var et led i jagten på denne her OL-kvalifikation, så i forhold til at score de point, der skal til for at kvalificere mig, skal vi til at tænke på en anden måde. Det er en ærgerlig følelse, men man kan ikke være ked af det, for det er jo af gode grunde«, siger 22-årige Vedel til TV2 Sport.

Basketball. NBA’s årlige allstarkamp bliver afviklet som en hyldest til den nyligt afdøde Kobe Bryant. Det prestigefyldte opgør mellem hold fra Eastern Conference og Western Conference spilles 16. februar i Chicago.

Fodbold. Mirandés, der er nummer 10 i den næstbedste række, sendte med en 3-1-sejr Sevilla ud af den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Mirandés udgør feltet i den kommende uges kvartfinaler sammen med 7 klubber fra La Liga, Real Madrid, FC Barcelona, Valencia, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Villarreal og Granada.

Fodbold. Joachim Andersen slog Kasper Dolberg ud og er klar til kvartfinalerne i den franske pokalturnering efter Lyons sejr på 2-1 over Nice. Kvartfinalerne spilles 11.-12. februar med følgende lodtrækning: Dijon-Paris SG, Épinal-Saint-Etienne, Lyon-Marseille, Belfort-Rennis. Epinal og Belfort er midterhold i en af de fire rækker i den fjerdebedste række, National 2.

Golf. Sebastian Cappelen lå i 4 slag under par godt til efter de første 16 huller af PGA-turneringen Phoenix Open, men efter en bogey og en dobbeltbogey på de sidste to huller er den 29-årige fynbo på en delt 47.-plads. På 18. hul drivede Cappelen ud i roughen, hvor han måtte droppe bolden bagud, hvorefter hans to næste slag havnede i greenbunkere. Lucas Bjerregaard brugte 2 slag mere og er nummer 85. Wyndham Clark fører efter en bogeyfri runde i 10 slag under par.

Golf. 18-årige Nicolai Højgaard var bedste dansker efter første runde af årets første turnering på Challenge Tour, Limpopo Championship i Sydafrika. Runden i 68 slag (5 birdies og 1 bogey) placerede Nicolai Hæøjgfaard som nummer 28.