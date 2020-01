Transfervinduets sidste dag: FCK sælger Carlo Holse efter at have hentet 19-årig AaB'er

Motorsport. Formel 1-holdet Racing Point, der indtil 2019 hed Force India, skifter næste år navn til Aston Martin.

Cykling. Den ledige plads hos Team Ineos efter hviderusseren Vasil Kiryenkas karriestop udfyldes af den 36-årige australier Cameron Wurf, der har en fortid som både roer og professionel landevejsrytter, men siden 2015 først og fremmest har udfoldet sig som triatlet. I 2003 blev Wurf U23-verdensmester i roning, repræsenterede sit hjemland i denne idræt ved OL i 2004 og ved VM de to følgende år for så derefter at kaste sig over cykelsporten. Han kørte i perioden fra 2010 til 2014 for WorldTour-holdene Fuji-Servetto og Cannondale, og han har gennemført Giro d’Italia to gange og Vuelta a España en enkelt. Cameron Wurf har siden 2017 arbejdet sammen med Team Ineos’ cheftræner Tim Kerrison, ligesom han jævnligt har trænet med flere af holdets ryttere. Han debuterer i søndagens WorldTour-løb Cadel Evans Great Ocean Road Race og vil i den første halvdel af sæsonen satse på landevejen, mens han siden koncentrerer sig om forberedelserne til Ironman VM på Hawaii, hvor han sidste år blev nr. 5.

Atletik. Udsættelsen af indendørs-VM i Nanjing på grund af den kinesiske virusepidemi er en streg i regningen for den danske løber Benjamin Vedels OL-kvalifikation. »VM var et led i jagten på denne her OL-kvalifikation, så i forhold til at score de point, der skal til for at kvalificere mig, skal vi til at tænke på en anden måde. Det er en ærgerlig følelse, men man kan ikke være ked af det, for det er jo af gode grunde«, siger 22-årige Vedel til TV2 Sport.

Basketball. NBA’s årlige allstarkamp bliver afviklet som en hyldest til den nyligt afdøde Kobe Bryant. Det prestigefyldte opgør mellem hold fra Eastern Conference og Western Conference spilles 16. februar i Chicago.

Fodbold. Mirandés, der er nummer 10 i den næstbedste række, sendte med en 3-1-sejr Sevilla ud af den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Mirandés udgør kvartfinalefeltte sammen med 7 klubber fra La Liga, der i den kommende uge mødes således: Granada-Valencia, Athletic Bilbao-FC Barcelona, Real Madrid-Real Sociedad, Mirandés-Villarreal.

Fodbold. Joachim Andersen slog Kasper Dolberg ud og er klar til kvartfinalerne i den franske pokalturnering efter Lyons sejr på 2-1 over Nice. Kvartfinalerne spilles 11.-12. februar med følgende lodtrækning: Dijon-Paris SG, Épinal-Saint-Etienne, Lyon-Marseille, Belfort-Rennis. Epinal og Belfort er midterhold i en af de fire rækker i den fjerdebedste række, National 2.