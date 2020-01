Transfervinduets sidste dag: Zanka skifter til tysk klub, Robert Skov får sig en dansk holdkammerat og FCK sælger til Rosenborg

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Transfervinduet lukker ved midnat i de fleste større ligaer, inklusive Danmark, og der er gang i handler og lejeaftaler i det sidste døgns tid:

Handler med danske spillere/klubber

21-årige Jacob Bruun Larsen skifter klub, men han bliver i den tyske Bundesliga. Det er klubben Hoffenheim, der allerede har Robert Skov på kontrakt, der har købt den fysisk stærke kantspiller for rapporterede 68 millioner kroner samt diverse bonusser. Kontrakten gælder i fire et halvt år. »Hoffenheim er en topadresse for unge spillere«, siger danskeren til klubbnens hjemmeside. Hoffenheim ligger nummer 7 i Bundesligaen og har med 15 spillerunder tilbage fortsat en realistisk mulighed for at spille sig i Champions League.

En anden dansker, Mathias 'Zanka' Jørgensen , kan også se frem til kampe i Bundesligaen. Midterforsvareren har indgået en lejeaftale med Fortuna Düsseldorf. Landsholdsspilleren udlejes af sin tyrkiske klub Fenerbahce. »Jeg vil gøre mit bedste og arbejde hårdt for at klubben kommer væk fra nedrykningspladserne og kan blive i Bundesligaen«, siger den 29-årige dansker til klubbens hjemmeside.

19-årige Nikolai Baden Frederiksen , der nåede 11 kampe i Superligaen for FC Nordsjælland til fordel for en tilværelse som lærling på Juventus' U23-hold, er blevet udlejet af italienere til Fortuna Sittard i Hollands Eredivisie for resten af denne sæson.

FC Midtjylland har været en tur i Belgien og taget den 23-årige back Dion Cools med hjem fra Club Brugge. Kontrakten gælder til 2023.

Sidste sæson vandt Carlo Holse både bronze med Esbjerg, hvor han var udlejet i efteråret, og guld med FC København, hvortil han returnerede i foråret og scorede 4 mål i sine i alt 46 førsteholdskampe. Nu skal den 20-årige angriber til norske Rosenborg, hvor han har fået en kontrakt frem til 2023.

Sønderjyske får til forårssæonen tilgang af den 23-årige græske forsvarsspiller Thofanis Mavrommatis , der er lejet i Panathinaikos.

Esbjerg har lejet en målmand med erfaring fra Premier League fra klubberne Arsenal og Sunderland. Det er den 31-årige italiener Vito Mannone, der i foråret skifter Reading ud med Esbjerg.

19-årige Mikkel Kaufmann skifter fra AaB til FC København med øjeblikkelig virkning. FCK havde sikret sig offensivspilleren fra næste sæson, men parterne har fremskyndet skiftet, og Kaufmann er på vej til FCK’s træningslejr i Portugal for at underskrive de nødvendige papirer.

Efter 40 kampe for Viborg er Jacob Dehn skiftet til Skive.

Esbjerg har udlejet midtbanespilleren Simon Bækgaard til 2. divisionsklubben Aarhus Fremad.

FC Midtjylland har udlejet tre af sine nigerianske spillere: De to 20-årige Victor Dawa og Sunday Odeh til 2. divisionsklubben Ringkøbing og angriberen Babajide David, der det seneste år har spillet for Rosenborg, til Omonia Nicosia.

Jannik Pohl har skrevet kontrakt med AC Horsens, hvor han i efteråret optrådte som lejesvend, men i går fik angriberen ophævet sin kontrakt med hollandske Groningen.

Handler i udlandet:

(alle lejeaftaler er gældende for resten af sæsonen)

Den tyske landsholdsspiller Emre Can skifter på en lejeaftale fra Juventus til Dortmund, der tillige har sikret sig en købsoption på midtbanemanden.

Den franske verdensmester Steven Nzonzi skifter fra AS Roma til Rennes i hjemlandet.

Backen Angelino er blevet udlejet fra Manchester City til Leipzig.

Japaneren Keisuke Honda fortsætter karrieren på sit nu femte kontinent. Efter at have været i klubber i Japan, Europa, Nordamerika og Australien er næste klub Botafogo i Brasilien.

FC Barcelona har sikret dig det 20-årige portugisiske angrebstalent Trincao . Braga-spilleren, der koster ca. 231 millioner kroner, bliver dog sæsonen ud i Portugal, før han rejser til storklubben.

Atlético Madrid har lejet belgieren Yannick Carrasco , som ellers blev solgt til kinesiske Dalian for to år siden efter 124 kampe og 23 mål for Atlético.

Den 33-årige schweizer Blerim Dzemaili forlader Bologna til fordel for Shenzhen i Kina.

West Bromwich har i bestræbelserne på at sikre oprykning til Premier League skrevet kontrakt med den polske landsholdsspiller Kamil Grosicki , der er hentet i Hull.

Arsenal har lejet den 28-årige højre back Cedric Soares i Southampton, hvor portugiseren er blevet lidt i overskud, fordi klubben har lejet Kyle Walker-Peters i Tottenham.

Skotske Rangers har lejet den 21-årige rumæner Ianis Hagi i belgiske Genk.

Atalanta har af Nice lejet den 25-årige defensive midtbanespiller Adrien Tamèze .

Martin Braithwaite får en ny holdkammerat i 18-årige Bryan Gil , som Leganes har lejet i Sevilla.

Genoa har lejet den 30-årige Iago Falque fra Torino.

Verona har lejet 22-årige Federico Dimarco af Inter.

29-årige Danny Rose skifter til Newcastle på en lejeaftale fra Tottenham.

28-årige Alessandro Florenzi , der har spillet 35 landskampe for Italien, skifter til Valencia på en lejeaftale fra Roma.

Hamburger SV har i bestræbelserne på at vende tilbage til Bundesligaen skrevet kontrakt med den 18-årige midtbanespiller Amadou Onana , der kommer på en fri transfer fra Hoffenheim.

Monaco har skrevet kontrakt frem til 2024 med den 19-årige midtstopper Jean Marcelin fra Auxerre.

fra Auxerre. Burnley har skrevet kontrakt med den 24-årige midtbanespiller Josh Brownhill, der kommer fra Bristol City.

Cykling. Med et solofremstød fra en lille frontgruppe små 20 km fra mål slog Tysklands Grand Tour-håb Emanuel Buchmann (Bora-hansgroghe) sejrrigt til i Trofeo Serra de Tramuntana – det andet af de fire endagsløb på Mallorca, der indleder den europæiske sæson. Den 27-årige tysker, der i 2019 fik en tilsvarende start for siden blandt andet at slutte som nr. 4 i Tour de France, angreb på nedkørslen fra Puig Major og nåede til vejs ende i den 160 km lange udfordring et lille minut foran den spanske superstjerne Alejandro Valverde (Movistar) og sin østrigske holdkammerat Gregor Mühlberger.

Doping. På regeringsniveau har Rusland langt henad vejen holdt hånden over de mange forbund i landet, der har været en del af statsdopingen. Men nu er der nye toner. I hvert fald har den russiske regering i en symbolsk handling suspenderet anerkendelsen af landets atletikforbund. Et forbund, der trods international udelukkelse ikke har fået gjort op med en rodfæstet dopingkultur. Senest er den bandlyste træner i kapgang Viktor Chegin blevet set omkring den russiske landsholdslejr. »Vi håber, at vores beslutning kan hjælpe forbundet ud af krisen«, siger Ruslands sportsminister Oleg Matytsin ifølge AP.

Vægtløftning. Den canadiske advokat Richard McLaren, der tidligere har stået bag afslørende rapporter om russisk doping, er udpeget som efterforsker i en speget sag i Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF). Der er den skandaliserede præsident Tamas Ajan for nylig blevet afsat under mistanke for at have begået omfattende korruption og underslæb samt at have orkestreret svindel med dopingprøver.

Fodbold. Forsvarsspilleren Andreas Maxsø er udpeget som ny anfører i Brøndby efter polske Kamil Wilczek, der nu er på kontrakt tyrkiske Göztepe.

Golf. To af fem danskere klarede cuttet i årets første turnering på Challenge Tour, Limpopo Championship i Sydafrika. Niklas Nørgaard Møller og Nicolai Højgaard deler en placering som nummer 55 efter forskellige oplevelser. Førstnævnte avancerede 50 pladser efter 72 og 69 slag i de første to runder, hvorimod 18-årige Nicolai Højgaard sikrede sig adgang til finalerunder med en birdie på sit sidste hul, så han brugte 68 og 73 slag i sine første to runder. De to danskere er i 3 under par 10 slag efter de førende, der lige som de seks øverste i stillingen er sydafrikanere.

Golf. På European Tour var der også to danske spillere, der slap videre til weekendens finalerunder. I Saudi-Arabien spiller Søren Kjeldsen som nr. 12 for en topplacering, mens Jeff Winther er nr. 18. Rasmus Højgaard, Joachim B. Hansen, Benjamin Poke og Thomas Bjørn klarede ikke cuttet i turneringen, som Franske Victor Perez fører i 130 slag – 6 bedre end Kjeldsen og 7 bedre end Winther.