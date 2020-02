Robert Skov bliver matchvinder, Håland sætter målrekord og Liverpool kører Southampton over

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Efter at have brugt det meste af vinterpausen på at pleje en skade, gjorde Robert Skov comeback med maner for Hoffenheim i Bundesligaen. Med et venstrebensdrøn, der ramte underkanten af overliggeren, hamrede Skov bolden ind bag Leverkusen-målmanden Lukas Hradecky og blev i 65. minut af hjemmekampen således 2-1-matchvinder. Det var Robert Skovs tredje sæsonmål.

Fodbold. Det netop afsluttede transfervindues bedste indkøb slog lørdag eftermiddag til igen i den tyske Bundesliga. Dortmunds nye norske angriber Erling Braut Håland spillede fra start for første gang og skulle blot bruge 18 minutter på at finde vej til nettet for sjette gang siden skiftet fra Salzburg. Håland lukkede også målfesten mod Union Berlin, da han på Julians Brandts oplæg med hælen scorede til slutresultatet 5-0. Erling Braut Håland er dermed den første spiller i Bundesligaens 57 år lange historie, der scorer syv mål i sine første tre kampe.

Fodbold. Andetsteds i Bundesligaen sejrede Bayern München 3-1 i Mainz og kom dermed forbi Leipzig i toppen af række. Leipzig spiller lørdag aften topkamp 18.30 mod Borussia Mönchengladbach, mens bundproppen Düsseldorf, der ikke havde nyerhvervelsen Mathias ’Zanka’ Jørgensen med, måtte indkassere en bitter 1-1-udligning i de sidste sekuenr af hjemmekampen mod Frankfurt.

Fodbold. Efter en middelmådig 1. halvleg satte Alex Oxlade-Chamberlain Liverpool i gang i hjemmekampen mod Southampton, da han kort efter pausen tog et overrumplende træk ind og op i banen og derfra sparkede 1-0-målet ind. Anføreren på Premier League suveræne førerhold, der nu er 22 point foran Manchester City, Jordan Henderson, fik efter en time bolden lagt tilrette af Roberto Firmino og øgede til 2-0, inden Mo Salah med to mål sikrede en sejr på 4-0. Det var Liverpools 24. sejr af 25 mulige i ligaen i denne sæson.

Fodbold. Philip Billing fik scoret sit første sæsonmål og sit tredje Premier League-mål i alt, da han bragte Bournemouth foran 1-0 i 2-1-sejren på hjemmebane mod Aston Villa. Bournemouth rykkede dermed over nedrykningsstregen.

Fodbold. De sidste timer i et transfervindue kaster altid en god historie eller to af sig. Sent fredag aften var den 30-årige nigerianske angriber Odion Ighalo omdrejningspunkt i et helt og aldeles uventet klubskifte, som man fristes til at putte i kategorier som ’lottokuponer’ og ’panikhandler’. Den 30-årige Ighalos klub det kommende halve år er nemlig Manchester United, der har hentet den tidligere Watford-spiller ubeset i Shanghai Shenhua i Kina, hvor han har spillet på betragteligt lavere niveau siden han forlod Watford i 2017.

»Odion er en erfaren spiller. Han vil komme ind og give os mulighed for en type midterangriber i hans korte tid her. En god fyr og meget professionel. Han vil få mest muligt ud af hans tid her«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær om angriberen, der har scoret 16 mål i 55 Premier League-kampe for Watford og i øvrigt er erklæret Manchester United-fan (næstyderst til venstre i blå spilletrøje i nedenstående tweet).

Odion Ighalo (2016): “I’m not sure I’d say no if United called. They were my team growing up. I loved watching Andy Cole and Dwight Yorke on TV. They were my idols and playing at Old Trafford has always been a dream.” #MUFC [Sun] pic.twitter.com/CfgpOl3hJ7 — United Xtra (@utdxtra) January 31, 2020

Cykling. Siden spanieren Marc Soler i 2018 fik sit gennembrud med den samlede sejr i Paris-Nice, har han haft vanskeligt ved at hævde sig i flokken af etablerede stjerner på hjemlandets storhold Movistar, men i det tredje af de fire endags løb på Mallorca, det 168,9 km lange Pollenca-Andratx, demonstrerede han i dag, at han er i fin form fra sæsonstarten. Mod slutningen skilte den 26-årige spanier sig ud sammen med østrigeren Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe) – nr. 3 i gårsdagens Trofeo Serra de Tramuntana – der ikke formåede at følge Soler på stigningen op mod mål. Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) hyldedes som samlet vinder af de indlagte spurter efter at have været i udbrud med Claudio Imhof fra det schweiziske landshold.

Fodbold. Chelseas tyske midterforsvarer Antonio Rüdiger åbnede scoringen og lukkede med en 2-2-udligning, da London-holdet mødte Leicester på udebane i Premier League. Harvey Barnes og Ben Chilwell bidrog med scoringer for Leicester til, at publikum fik fire pletskud at se i de første 25 minutter af 2. halvleg.

Fodbold. Med landsholdsbacken Henrik Dalsgaard samt landsmændene Christian Nørgaard, Matthias Jensen og Emiliano Marcondes på banen sejrede træner Thomas Franks Brentford-hold med hele 5-1 i den næstbedste engelske række på udebane over Hull og holder sig dermed inde i kampen om oprykning til Premier League.

Håndbold. 40-årige Bo Spellerberg har en ny klub på plads i Danmark, som han vender tilbage til efter to år i Schweiz. Det bliver 1.-divisionsklubben Høj Håndbold, der har sikret den tidligere landsholdsspiller som spillende assistenttræner for den kommende sæson. Det skriver TV2 Sport ifølge Ritzau.

Håndbold. Odenses kvinder er klar til at spille kvartfinaler i EHF Cup efter en sejr i gruppespillet over Erd fra Ungarn, der blev besejret 31-24 på Fyn.

Skisport. Som den første tysker i 28 år lykkedes det Thomas Dressen at vidne det prestigefyldte World Cup-styrtløb på Kandahar-pisten i Garmisch-Partenkirchen. Med tiden 1.39,31 sekunder slog han norske Aleksander Aamodt Kilde med 0,16 sekunn i et tæt felt, hvor de første fem lå indenfor 27 hundrededele.