Dansker vinder titelkamp, fire af Heiredes spillere scorer og to danske rekorder i atletik

Direkte sport i tv Søndag 2. februar DR 1 16.35 Håndbold: Esbjerg-Ferencvaros (k) TV 2 Sport 10.55 Cykelcross: VM - junior (m) 12.55 Cykelcross: VM - U23 (k) 14.20 Cykelcross: VM - elite (m) 20.00 Basketball: Houston-New Orleans TV3+ 00.30 Amerikansk fodbold: Kansas-San Francisco TV3 Sport 13.45/20.00 Dart: The Masters TV3 Max 13.30 Håndbold: Flensburg-Magdeburg (m) 16.40 Fodbold: Ajax-PSV Eindhoven 18.45 Ishockey: Washington-Pittsburgh Xee 15.00 Fodbold: Burnley-Arsenal 17.30 Fodbold: Tottenham-Manchester C Eurosport 1 6.00/9.30 Tennis: Australian Open 14.00/20.00 Snooker: German Masters 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan Eurosport 2 8.50/10.20/13.00 Alpint: World Cup 11.30 Nordisk kombineret: World Cup Vis mere

Fodbold. Et par af Åge Hareides landsholdsangribere fik sent lørdag scoret for deres respektive klubhold. Andreas Cornelius sikrede Parma 2-2 ude mod Cagliari, da han i det fjerde otillægsminit headede et indlæg fra Jasmin Kurtic i nettet til sin 8. ligascoring i denne sæson. I Holland vandt Feyenoord for femte kamp i træk, og Nicolai Jørgensen scorede til 2-0 i 3-0-sejren over FC Emmen, der havde Nikolai Laursen på bænken i hele kampen. Lørdag scorede også landsholdspillerne Philip Billing for Huddersfield og Robert Skov for Hoffenheim, mens forsvarsspilleren Kristian Pedersen blev Birminghams matchvinder i 2-1-sejren over Nottingham i Championship.

Ishockey. Nikolaj Ehlers bidrog med en assist til det sidste mål, da Winnipeg Jets efter fem nederlag i træk i NHL vandt 5-2 over de forsvarende mestre, St. Louis Blues. Oliver Bjorkstrand scorede målet for Columbus Blue Jackets, der imidlertid efter ekstratid tabte 2-1 til Buffalo Sabres.

Boksning. Sarah Mahfoud sikrede sig med sin 10. sejr i lige så mange kampe IBF’s interrimtitel i fjervægt, da hun i Frederiksberg Hallerne udboksede argentineren Brenda Karen Carabajal. »Det var en fantastisk fed stemning i hallen, og det gik godt. Jeg er verdensmester. Jeg har arbejdet med min aggressivitet, og jeg skulle bruge min venstre hele tiden og fange hende med min højre«, forklarede Sarah Mahfoud til B.T.

Fodbold. Efter at have spillet 0-0 mod Wolverhampton har Manchester United to ugers vinterpause i Premier League, og det glæder manager Ole Gunnar Solskjær. »Vi har spillet så mange kampe de seneste to måneder. Spillerne er skåret ind til benet, deres energiniveau er i bund, og de trænger til en pause nu«, siger Solskjær, der gav debut til portugiseren Bruno Fernandes og til næste kamp også råder over den lejede nigerianske angriber Odion Ighalo.

Fodbold. Yussuf Poulsen blev sendt på banen fra starten af 2. halvleg, da RB Leipzig var bagud 2-0, men fik 2-2 mod Borussia Mönchengladbach. Pointtabet betyder dog, at Bayern München har overtaget førstepladsen i Bundesligaen efter 3-1-udesejren over Mainz tidligere lørdag. På søndag kl. 17 er der topkamp mellem Bayern og Leipzig.

Atletik. OL-året har fået en imponerende rekordstart for danske atletikudøvere. 24-årige Mette Graversgaard satte endda i at sætte rekorder, da hun ved et indendørsstævne i Wien forbedrede to danske rekorder inden for få timer, hvilket ingen umiddelbart kan huske skulle være sket før. Først forbedrede hun sin egen rekord i 60 meter hækkeløb med 2 hundrededele til 8,36 sek., hvor efter rekorden i 200 meter løb blev forbedret til 23,81 sek. I Arkansas var det ’kun’ en tangering af den danske rekord i 60 meter løb, Kristoffer Hari præsterede. Det var anden gang Hari med 6,65 sek. løb lige så hurtigt som den rekord, Benjamin Hecht satte i 1999.

