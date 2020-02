Djokovic vinder sin 17. grandslam med hidtil uset comeback

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Søndag 2. februar DR 1 16.35 Håndbold: Esbjerg-Ferencvaros (k) TV 2 Sport 10.55 Cykelcross: VM - junior (m) 12.55 Cykelcross: VM - U23 (k) 14.20 Cykelcross: VM - elite (m) 20.00 Basketball: Houston-New Orleans TV3+ 00.30 Amerikansk fodbold: Kansas-San Francisco TV3 Sport 13.45/20.00 Dart: The Masters TV3 Max 13.30 Håndbold: Flensburg-Magdeburg (m) 16.40 Fodbold: Ajax-PSV Eindhoven 18.45 Ishockey: Washington-Pittsburgh Xee 15.00 Fodbold: Burnley-Arsenal 17.30 Fodbold: Tottenham-Manchester C Eurosport 1 6.00/9.30 Tennis: Australian Open 14.00/20.00 Snooker: German Masters 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan Eurosport 2 8.50/10.20/13.00 Alpint: World Cup 11.30 Nordisk kombineret: World Cup Vis mere

Tennis. Novak Djokovic leverede et kæmpe comeback, da serberen vandt sin 17. grandslamfinale og tilbagerobrerede førstepladsen på verdensranglisten ved i finalen i Australian Open at nedkæmpe østrigeren Dominic Thiem med 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. I fjerde sæt var Djokovic nede med et servebreak, men for første gang i sine 26 grandslamfinaler formåede han at vende 1-2 i sæt til sejr. Djokovic forbedrede også sin rekord som den mest vindende i Melbourne, hvor han nu har vundet 8 gange, og den 32-årige serber er nu 3 grandslamtitler fra at indhente Roger Federer. Djokovic, Federer og Rafael Nadal har delt de seneste 13 grandslamtitler mellem sig.

Flest grandslamtitler AUS FRA WIM US I alt Periode Roger Federer, Schweiz 6 1 8 5 20 2003-2018 Rafael Nadal, Spanien 1 12 2 4 19 2005-2019 Novak Djokovic, Serbien 8 1 5 3 17 2008-2020 Pete Sampras, USA 2 0 7 5 14 1990-2002 Roy Emerson, Australien 6 2 2 2 12 1961-1967 Rod Laver, Australien 3 2 4 2 11 1960-1969 Björn Borg, Sverige 0 6 5 0 11 1974-1981 Bill Tilden, USA 0 0 3 7 10 1920-1930

Fodbold. Martin Braithwaite lagde op til det udlignende mål, da Leganes vendte 0-1 ved pausen til en 2-1-sejr over Real Sociedad og dermed overlod næstsidstepladsen i La Liga til Celta Vigo, der med Pione Sisto på banen i de sidste 20 minutter tabte 1-0 ude mod Valencia og Daniel Wass sent lørdag aften.

Fodbold. Et par af Åge Hareides landsholdsangribere fik sent lørdag scoret for deres respektive klubhold. Andreas Cornelius sikrede Parma 2-2 ude mod Cagliari, da han i det fjerde otillægsminit headede et indlæg fra Jasmin Kurtic i nettet til sin 8. ligascoring i denne sæson. I Holland vandt Feyenoord for femte kamp i træk, og Nicolai Jørgensen scorede til 2-0 i 3-0-sejren over FC Emmen, der havde Nikolai Laursen på bænken i hele kampen. Lørdag scorede også landsholdspillerne Philip Billing for Huddersfield og Robert Skov for Hoffenheim, mens forsvarsspilleren Kristian Pedersen blev Birminghams matchvinder i 2-1-sejren over Nottingham i Championship.

Fodbold. Som den tredje denne vinter skifter 20-årige Maria Hovmark fra den danske til den svenske liga. Brøndbyspilleren skifter på en 2-årig kontrakt til Djurgården, hvor hun bliver klubkammerat med målmanden Kathrine Larsen, der er skiftet fra FC Nordsjælland. Desuden er Emilie Henriksen skiftet fra Brøndby til Växjö, så der i den kommende sæson er 9 danske spillere i Damallsvenskan.

Ishockey. Nikolaj Ehlers bidrog med en assist til det sidste mål, da Winnipeg Jets efter fem nederlag i træk i NHL vandt 5-2 over de forsvarende mestre, St. Louis Blues. Oliver Bjorkstrand scorede målet for Columbus Blue Jackets, der imidlertid efter ekstratid tabte 2-1 til Buffalo Sabres.

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Boksning. Sarah Mahfoud sikrede sig med sin 10. sejr i lige så mange kampe IBF’s interrimtitel i fjervægt, da hun i Frederiksberg Hallerne udboksede argentineren Brenda Karen Carabajal. »Det var en fantastisk fed stemning i hallen, og det gik godt. Jeg er verdensmester. Jeg har arbejdet med min aggressivitet, og jeg skulle bruge min venstre hele tiden og fange hende med min højre«, forklarede Sarah Mahfoud til B.T.

Fodbold. Efter at have spillet 0-0 mod Wolverhampton har Manchester United to ugers vinterpause i Premier League, og det glæder manager Ole Gunnar Solskjær. »Vi har spillet så mange kampe de seneste to måneder. Spillerne er skåret ind til benet, deres energiniveau er i bund, og de trænger til en pause nu«, siger Solskjær, der gav debut til portugiseren Bruno Fernandes og til næste kamp også råder over den lejede nigerianske angriber Odion Ighalo.