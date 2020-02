Dolberg laver begge mål i 2-1-sejr og svimmel Djokovic vinder sin 17. grandslam

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Søndag 2. februar DR 1 16.35 Håndbold: Esbjerg-Ferencvaros (k) TV 2 Sport 10.55 Cykelcross: VM - junior (m) 12.55 Cykelcross: VM - U23 (k) 14.20 Cykelcross: VM - elite (m) 20.00 Basketball: Houston-New Orleans TV 2 SportX

12.30 Juventus-Fiorentina 19.15 Sevilla-Deportivo Alaves 20.30 Fodbold: Udinese-Inter TV3+ 00.30 Amerikansk fodbold: Kansas-San Francisco TV3 Sport 13.45/20.00 Dart: The Masters TV3 Max 13.30 Håndbold: Flensburg-Magdeburg (m) 16.40 Fodbold: Ajax-PSV Eindhoven 18.45 Ishockey: Washington-Pittsburgh Xee 15.00 Fodbold: Burnley-Arsenal 17.30 Fodbold: Tottenham-Manchester C Eurosport 1 6.00/9.30 Tennis: Australian Open 14.00/20.00 Snooker: German Masters 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan Eurosport 2 8.50/10.20/13.00 Alpint: World Cup 11.30 Nordisk kombineret: World Cup Vis mere

Fodbold. Kasper Dolberg viste fremragende angriberinstinkt og lavede begge mål, da Nice med en 2-1-sejr over Lyon tog et kvantespring frem i den franske Ligue 1, hvor midterfeltet efter de tre førende, Paris SG, Marseille og Rennes, er kolossalt tæt. Dolberg var først på returen og scorede med højrebenet, da Ciprian Tatarusanu ikke kunne holde en afslutning fra Pierre Lees Melou, der da også ramte en Lyon-spiller på vejen. Trods en mand i undertal efter en udvisning fik Lyon udlignet inden pausen, inden også Nice fik en spiller vist ud. Midt i anden halvleg kom Dolberg foran en modstander og sparkede et fladt indlæg fra Hichem Boudaoui fra højrekanten ind til sejrsmålet. Dolberg har dermed scoret 8 gange og numer ni på topscorerlisten, der toppes af Monacos Wissam Ben Yedder med 15 mål foran foran PSG’erne Kylian Mbappé og Neymar med henholdsvis 14 og 13.

Fodbold. Yderligere et par af Åge Hareides landsholdsangribere fik sent lørdag scoret for deres respektive klubhold. Andreas Cornelius sikrede Parma 2-2 ude mod Cagliari, da han i det fjerde tillægsminut headede et indlæg fra Jasmin Kurtic i nettet til sin 8. ligascoring i denne sæson. I Holland vandt Feyenoord for femte kamp i træk, og Nicolai Jørgensen scorede til 2-0 i 3-0-sejren over FC Emmen, der havde Nikolai Laursen på bænken i hele kampen. Lørdag scorede også landsholdspillerne Philip Billing for Huddersfield og Robert Skov for Hoffenheim, mens forsvarsspilleren Kristian Pedersen blev Birminghams matchvinder i 2-1-sejren over Nottingham i Championship.

Motorsport. Formel E-grandprixet i den kinesiske by Sanya 21. marts er blevet aflyst på grund af spredning af coronavirusset.

Fodbold. Joachim Löw er nu ikke længere så kategorisk, når det kommer til Thomas Müller og Mats Hummels muligheder for igen at spille på det tyske landshold. I marts sidste år blev den daværende Bayern München-trio Müller, Hummels samt Jerome Boateng, der alle var med til at vinde VM i 2014, sat af landsholdet for altid. Sådan lød det i hvert fald dengang fra landstræner Joachim Löw. I et interview med Bild am Sonntag åbner Löw dog døren for Müller og Hummels, der begge er i storform pt. Löw siger, at han kender spillernes kvaliteter og vil kunne gøre brug af dem, hvis der opstår problemer op til sommerens EM-slutrunde.

Foto: Manan Vatsyayana/Ritzau Scanpix

Tennis. Novak Djokovic leverede et kæmpe comeback, da serberen vandt sin 17. grandslamfinale og tilbagerobrerede førstepladsen på verdensranglisten ved i finalen i Australian Open at nedkæmpe østrigeren Dominic Thiem med 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. I fjerde sæt var Djokovic nede med et servebreak, men for første gang i sine 26 grandslamfinaler formåede han at vende 1-2 i sæt til sejr. »Min energi kollapsede helt. Jeg begyndte at føle mig svimmel, når jeg kastede bolden op. Jeg forstod ikke, hvad der skete«, sagde Djokovic på det efterfølgende pressemøde. Djokovic forbedrede også sin rekord som den mest vindende i Melbourne, hvor han nu har vundet 8 gange, og den 32-årige serber er nu 3 grandslamtitler fra at indhente Roger Federer. Djokovic, Federer og Rafael Nadal har delt de seneste 13 grandslamtitler mellem sig.

Flest grandslamtitler AUS FRA WIM US I alt Periode Roger Federer, Schweiz 6 1 8 5 20 2003-2018 Rafael Nadal, Spanien 1 12 2 4 19 2005-2019 Novak Djokovic, Serbien 8 1 5 3 17 2008-2020 Pete Sampras, USA 2 0 7 5 14 1990-2002 Roy Emerson, Australien 6 2 2 2 12 1961-1967 Rod Laver, Australien 3 2 4 2 11 1960-1969 Björn Borg, Sverige 0 6 5 0 11 1974-1981 Bill Tilden, USA 0 0 3 7 10 1920-1930

Cykling. På suveræn vis levede den 25-årige hollænder Mathieu van der Poel op til favoritværdigheden, da han i dag i den schweiziske by Dübendorf skulle forsvare sit verdensmesterskab i cykelcross. Det alsidige supertalent, der om et par måneder skal prøve kræfter med blandt andet Paris-Roubaix på landevejen, lagde allerede på den første af de otte omgange konkurrenterne bag sig, og derefter var der tale om ren opvisning. Han nåede til vejs ende 1.20 minut foran briten Thomas Pidcock og med yderligere 25 sekunder ned til den samlede belgiske World Cup-vinder Toon Aerts. Det var van der Poels tredje VM-titel i den terrængående disciplin og hans 24. sejr i 25 cross-starter i denne sæson.

Cykling. Gruppen af lynhurtige landevejssprintere ser ud til at skulle få en interessant tilføjelse i denne sæson i skikkelse af den 23-årige italiener Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), der i dag rundede de fire endags løb på Mallorcan med ligesom i det første i torsdags at slå sejrrigt til i massespurten. I det 159,6 km lange Trofeo Playa de Palma måtte en af sidste års mest vindende ryttere tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) atter se sig henvist til andenpladsen, og den unge italiener, der er i gang med sin anden sæson på højeste niveau, har dermed fået 100 procents udbytte af sine to starter. Rasmus Byriel Iversen (Lotto Soudal) blev som nr. 25 bedste dansker og var dermed den sidste, der scorede verdensranglistepoint – 3 af slagsen.

Golf. Graeme McDowell vandt sin 10. European Tour-turnering, men den første siden 2014, da den 40-årige nordirer med 2 slags forspring henviste amerikaneren Dustin Johnson til andenpladsen i Saudi International. Søren Kjeldsen blev nummer 38 og Jeff Winther nummer 44. Dermed leverede 18-årige Nicolai Højgaard søndagens bedste danske præstation, da han med 68 slag i sidste runde af Limpopo Championship i Sydafrika avancerede 31 placeringer og sluttede som nummer 29 i årets første turnering på Challenge Tour.

Fodbold. Martin Braithwaite lagde op til det udlignende mål, da Leganes vendte 0-1 ved pausen til en 2-1-sejr over Real Sociedad og dermed overlod næstsidstepladsen i La Liga til Celta Vigo, der med Pione Sisto på banen i de sidste 20 minutter tabte 1-0 ude mod Valencia og Daniel Wass sent lørdag aften.

Fodbold. Som den tredje denne vinter skifter 20-årige Maria Hovmark fra den danske til den svenske liga. Brøndbyspilleren skifter på en 2-årig kontrakt til Djurgården, hvor hun bliver klubkammerat med målmanden Kathrine Larsen, der er skiftet fra FC Nordsjælland. Desuden er Emilie Henriksen skiftet fra Brøndby til Växjö, så der i den kommende sæson er 9 danske spillere i Damallsvenskan.