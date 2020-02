Træneren er fint tilfreds med Christian Eriksens ligadebut

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Mandag 3. februar TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Fredericia- Kolding (m) TV 2 SportX Fodbold: 20.45 Sampdoria-Napoli TV3 Sport 20.30 Fodbold: Bochum-Hamburger SV 1.05 Ishockey: Toronto-Florida Eurosport 1 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix



Fodbold. Inter-træner Antonio Conte erklærer sig tilfreds med Christian Eriksens indsats i Inters 2-0-sejr i Udine i går. »For en knægt, som ankom for fem dage siden og som kom hurtigere i aktion end planlagt, fordi vi manglede midtbanespillere, synes jeg, at han efterlod et positivt indtryk«, siger Conte ifølge Ritzau og tilføjer: »Han har selvfølgelig brug for at få vores type af fodbold ind under huden og finde den rigtige form til en Serie A-kamp, men jeg er meget tilfreds med hans ligadebut«.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) trækker organisationens generalsekretær Fatma Samouras ud af hendes engagement i Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF), hvortil hun har været udlånt for at få stoppet en lang række halvkorrupte praksisser. »Den seks måneder lange mission aftalt mellem Fifa og CAF for at få implementeret en reformproces i det afrikanske lederskab er afsluttet«, lyder det fra Fifa.

Fodbold. Det 17-årige stortalent Ansu Fati blev med to mål sat ind omkring den første halve time af opgøret FC Barcelonas garant for sejr på hjemmebane Levante. I 2-1-sejren reducerede gæsterne i sidste minut.

Tennis. Australien Open-vinderen Sofia Kenin er ugens højdespringer på verdensranglisten. Den 21-årige er hoppet fra plads 15 til 7.-pladsen, som er hendes hidtil bedste. Ashleigh Barty fører fortsat. Karrierens sidste ranglisteplacering til Caroline Wozniacki er en 36.-plads. Australien Open-vinderen i herresingle, Novak Djokovic, scorede med sin gevinst i Melbourne point nok til at vippe Rafael Nadal af toppositionen, hvor han senest var i november sidste år.