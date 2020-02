EM-holdet og »verdensklassespilleren« Dolberg skal op mod Norge

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Tirsdag 4. februar TV 2 Sport 18.45 Ishockey: Mountfield-Frölunda TV3 Sport 18.30 Fodbold: Frankfurt-RB Leipzig 20.45 Fodbold: Bremen-Dortmund 1.05 Ishockey: Washington-Los Angeles TV3 Max 19.00 Fodbold: Lille-Rennes 21.00 Fodbold: Nantes-Paris SG Eurosport 1 13.55/21.00 Snooker: World Grand Prix 19.00 Atletik: World Indoor Tour Eurosport 2 19.55 Snooker: World Grand Prix 21.00 Fodbold: Oxford-Newcastle

Vis mere

Fodbold. Endnu en testkamp er på plads i de danske EM-forberedelser. 1. juni møder EM-holdet Norge på hjemmebane et sted i Danmark. Parken er udelukket som kamparena, da nationalarenaen på det tidspunkt er ved at blive gjort klar til slutrunden et par uger senere.

»Det har været vigtigt for os at finde testmodstandere, som minder om de hold, vi skal møde til EM, og der var Norge et godt bud, da de har nogle ligheder med Finland. Det norske landshold indeholder masser af kvalitet og har mange dygtige spillere i truppen, så derfor glæder det mig meget at kunne møde et kompetent landshold i optakten til EM«, siger Danmarks norske landstræner Åge Hareide.

Landsholdet åbner 2020-sæsonen 27. marts i Herning mod Færøerne og spiller 31. marts på Wembley mod England. Der er planlagt yderligere en kamp umiddelbart før eller umiddelbart efter testkampen mod Norge. 13. juni gælder det EM-braget i Parken mod Finland.

Fodbold. Som spiller var han selv ubetinget verdensklasse og måske sin generations bedste centrale midtbanespiller. Som træner sætter han pris på at have en verdensklassespiller i sin trup i franske Nice. Og den spiller, som Frankrigs legende Patrick Vieira beskriver som verdensklasse, er den danske angriber Kasper Dolberg. »Han er en verdensklassespiller. Det kan man se på hans løb, hans førstegangsberøringer på bolden, og på hvordan han kommer foran sin mand ved indlæg. Vi vil arbejde hårdt for at få det bedste frem i ham. Han arbejder hårdt på banen, og han kæmpede mod et bjerg af forsvarsspillere i dag (søndag, red.)«, siger Patrick Vieira til Nices hjemmeside. Kasper Dolberg scorede søndag begge Nices’ mål i 2-1-sejren mod Lyon.

Ishockey. Målmand Frederik Andersen måtte udgå af Toronto Maple Leafs 3-5-nederlag til Florida Panthers efter et sammenstød i 1. periode med Frank Vatrano. Frederik Andersen har fået en skade i overkroppen, meddeler Toronto-holdet på Twitter. Andetsteds i NHL var skadede Frans Nielsen var ikke i aktion for sit hold, Detroit Red Wings, der tabte med 0-3 til Philadelphia Flyers.

Fodbold. Ousmane Dembele har haft en del skader i sin relativt korte Barcelona-karriere allerede og nu synes den at være gal igen. Franskmanden var ellers lige vendt tilbage til træningsbanen efter to måneders skadesperiode, men mandag måtte han ifølge AP forlade træningen med smerter i højreben. Det er endnu uklart, hvor lang tid den franske angriber skal sidde ude.

Doping. Efter et møde med den russiske sportsminister Oleg Matytsin er hele bestyrelsen I det skandaleombruste russiske atletikforbund trådt tilbage. Det skriver AP. Rusland har været udelukket fra international konkurrencer i mere end fire år på grund af massiv statsdoping, men har ikke lært lektien. Således blev flere fremtrædende medlemmer af bestyrelsen samt forbundspræsidenten sat fra bestillingen i november i kølvandet på endnu en dopingrelateret sag. I sidste uge mistede forbundet støtte fra regeringen og det er nu op til en arbejdsgruppe nedsat af Ruslands Olympiske Komité at drive forbundet og få det ud af krisen. Arbejdsgruppen kommer ekstraordinært også til at omfatte folk fra Det Internationale Atletikforbund World Athletics.

Håndbold. 2.475 tilskuere så mandag aften Fredericia sejre 26-25 (13-13) i et dramatisk bundopgør i den danske liga for mænd mod Kolding IF. Kristian Stoklund Larsen bidrog til hjemmeholdets sejr med hele 10 scoringer.

Fodbold. 23-årige Oliver Abildgaard er færdig i Superligaen for AaB. Den 23-årige midtbanemand er mandag blevet udlejet til russiske FC Rubin Kazan, der tillige har sikret sig en købsoption på ham. »Med FC Rubin Kazan bliver jeg del af en stor klub i en stærk liga, og det er min klare ambition, at opholdet i Rusland skal blive af længere varighed«, siger Oliver Abildgaard, der har spillet 91 kampe for AaB scoret fire mål. Rubin Kazan ligger fjerdesidst i den bedste russiske liga efter 19 runder.