Premier League-fans er stærkt utilfredse med VAR

Direkte sport i tv Tirsdag 4. februar TV 2 Sport 18.45 Ishockey: Mountfield-Frölunda TV3 Sport 18.30 Fodbold: Frankfurt-RB Leipzig 20.45 Fodbold: Bremen-Dortmund 1.05 Ishockey: Washington-Los Angeles TV3 Max 19.00 Fodbold: Lille-Rennes 21.00 Fodbold: Nantes-Paris SG Eurosport 1 13.55/21.00 Snooker: World Grand Prix 19.00 Atletik: World Indoor Tour Eurosport 2 19.55 Snooker: World Grand Prix 21.00 Fodbold: Oxford-Newcastle

Fodbold. YouGov og den primære rettighedshaver til den engelske Premier League, Sky Sports, har undersøgt, hvad publikum mener om indførelsen af videodommersystemet VAR i verdens mest populære liga. Hovedkonklusionen er, at spillet er mindre underholdende og at VAR fungerer dårligt. 67 procent af de 1.419 respondenter mener, at VAR har gjort det mindre underholdende at se fodbold. 60 procent mener, at den videobaserede dommerhjælp fungerer dårligt. Premier League har ifølge Ritzau også foretaget en undersøgelse af VAR efter 250 kampe i den øverste række. Deres konklusioner præsenteres for de 20 klubber på torsdag.

Fodbold. Endnu en testkamp er på plads i de danske EM-forberedelser. 1. juni møder EM-holdet Norge på hjemmebane et sted i Danmark. Parken er udelukket som kamparena, da nationalarenaen på det tidspunkt er ved at blive gjort klar til slutrunden et par uger senere.

»Det har været vigtigt for os at finde testmodstandere, som minder om de hold, vi skal møde til EM, og der var Norge et godt bud, da de har nogle ligheder med Finland. Det norske landshold indeholder masser af kvalitet og har mange dygtige spillere i truppen, så derfor glæder det mig meget at kunne møde et kompetent landshold i optakten til EM«, siger Danmarks norske landstræner Åge Hareide.

Landsholdet åbner 2020-sæsonen 27. marts i Herning mod Færøerne og spiller 31. marts på Wembley mod England. Der er planlagt yderligere en kamp umiddelbart før eller umiddelbart efter testkampen mod Norge. 13. juni gælder det EM-braget i Parken mod Finland.

Fodbold. Som spiller var han selv ubetinget verdensklasse og måske sin generations bedste centrale midtbanespiller. Som træner sætter han pris på at have en verdensklassespiller i sin trup i franske Nice. Og den spiller, som Frankrigs legende Patrick Vieira beskriver som verdensklasse, er den danske angriber Kasper Dolberg. »Han er en verdensklassespiller. Det kan man se på hans løb, hans førstegangsberøringer på bolden, og på hvordan han kommer foran sin mand ved indlæg. Vi vil arbejde hårdt for at få det bedste frem i ham. Han arbejder hårdt på banen, og han kæmpede mod et bjerg af forsvarsspillere i dag (søndag, red.)«, siger Patrick Vieira til Nices hjemmeside. Kasper Dolberg scorede søndag begge Nices’ mål i 2-1-sejren mod Lyon.

Foto: Jens Dresling

Skisport. Det amerikanske alpine skifænomen Mikaela Shiffrin holder pause fra World Cuppen på ubestemt tid efter at hendes far Jeff Shiffrin uventet døde søndag i en alder af 65 år. Shiffrin har vundet 66 World Cup-løb, og så sent som i forrige weekend vandt amerikaneren i Super-G og styrtløb i den bulgarske by Bansko.