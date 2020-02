Fuglsangs chef undrer sig over infolæk

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 6. februar TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Skanderborg-Horsens (k) 20.30 Håndbold: Skanderborg-GOG (m) TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Buffalo-Detroit TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Melsungen (m) Eurosport 1 13.55/19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 12.00 Cykling: Tour of Saudi Arabia 15.00 Cykling: La Comunidad Valenciana 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am

Cykling. Alexandre Vinokourov, teammanager hos Astana, efterlyser en undersøgelse af, hvordan den famøse Jakob Fuglsang-rapport, som Politiken, DR og VG i søndags kunne referere fra, kunne finde vej til medierne. »Vi håber, at CADF vil foretage en grundig efterforskning og finde ud af, hvordan sådanne informationer kan slippe ud i offentligheden, så vi kan undgå at gentage disse situationer i relation til ethvert hold og enhver rytter«, forklarer Astana-bossen til holdets hjemmeside og tilføjer: »Offentliggørelsen af ubekræftede eller ufuldstændige informationer i medierne har en skadelig effekt ikke bare på professionelle atleter og deres hold, men på cykling som helhed«.

Cykling. Midt i al postyret omkring sin person er Jakob Fuglsang (Astana) uden endnu at have været i konkurrence i denne sæson rykket en plads frem i det globale hierarki, så han på Den Internationale Cykelunions officielle verdensrangliste kun overgås af sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Årsagen er, at franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), der lå nr. 2 ved årsskiftet, på grund af sygdom ikke kunne forsvare de point, han hentede ved sidste sæson at blive nr. 2 i Vuelta a San Juan. Stillingen i toppen ser nu således ud: 1. Roglic 4.705 point, 2. Fuglsang 3.472, 3. Alaphilippe 3.453. Fuglsang skal første gang i aktion fra 19. til 23. februar i Ruta del Sol, som han vandt sidste år, hvilket indbragte ham i alt 225 point. Inden mister han dog de 40 point, han i 2019 hentede med sin syvendeplads i Vuelta a Murcia, som ikke står på hans program i år, men køres 14.-.15. februar. Alaphilippes næste opgave er Tour Colombia fra 11. til 16. februar.

Cykling. Team Sunweb, der har de tre danskere Søren og Asbjørn Kragh Andersen samt Casper Pedersen på lønningslisten, noteredes sidste sæson blot for 9 sejre og måtte vente hen til slutningen af marts på at hjemføre den første. Med den 23-årige australier Jay Hindley først over stregen på 2. etape af hjemlandets Herald Sun Tour markeredes i nat en anderledes vellykket start på 2020, idet Team Sunweb nu allerede er oppe på to gevinster, efter at den italienske U23-europamester Alberto Dainese sejrede på 1. etape. Hindley overtog løbets førertrøje foran landsmændene Damien Howson (Mitchelton-Scott) og Sebastian Berwick (St. George), da de tre nåede sammen til mål klart foran et stærkt splittet felt.

Fodbold. Mirandes fra den næstbedste spanske række har slagtet endnu et tophold i den spanske pokalturnering. Onsdag aften blev det til 4-2 over Villarreal og dermed en plads i semifinalerne i Copa del Rey. I de to foregående runder har både Celta Vigo og Sevilla fået Mirandes’ vinderinstinkt at føle.

Fodbold. Koreaneren Son Heung-min blev onsdag den store helt for Tottenham, da London-klubben på hjemmebane sejrede 3-2 over Southampton og spillede sig videre til ottendedelsfinalerne i den engelske FA Cup. Med et mål på straffespark kort før tid blev Son Heung-min matchvinder i omkampen. Tottenham møder nu Norwich i næste runde.

Fodbold. Jacob Bruun Larsen debuterede for sin nye klub Hoffenheim, men det blev til et nederlag på 3-4 til Bayern München på udebane i den tyske pokalturnering. Hoffenheim, der var uden Robert Skov, kom foran 1-0 tidligt i kampen og fik reduceret to gange i slutfasen af et opgør, som Bayern dominerede.

Håndbold. Publikum på Frederiksberg fik en smådramatisk slutfase at se i topkampen o kvindernes bedste række mellem København Håndbold og Team Esbjerg. Jyderne førte med fire mål, da der resterede ca. 10 minutter af opgøret, men hjemmeholdet sled for det og blev belønnet med et 30-30-resultat. Hovedstadsklubben så faktisk ud til at kunne tage en overraskende sejr, men vestjyderne fik udlignet med lidt over to minutter tilbage. Esbjerg fører rækken med 34 point, København har 29.