Magnus Cort spurter sig til sejr i fransk etapeløb

Direkte sport i tv Torsdag 6. februar TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Skanderborg-Horsens (k) 20.30 Håndbold: Skanderborg-GOG (m) TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: Buffalo-Detroit TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Melsungen (m) Eurosport 1 13.55/19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 12.00 Cykling: Tour of Saudi Arabia 15.00 Cykling: La Comunidad Valenciana 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am

Cykling. Magnus Cort sørgede torsdag for en god start på 2020-sæsonen. Her tog den bornholmske cykelrytter nemlig sejren, da han efter en tæt spurt vandt anden etape af det franske etapeløb Etoile de Bessèges. Cort, der kører for EF Pro Cycling, slog blandt andre norske Edvald Boasson Hagen i kampen om sejren. Det er danskerens første sejr, siden han vandt en etape i Paris-Nice i marts sidste år. Cort er nu noteret for 15 sejre i karrieren. (Ritzau)

Fodbold. Listen over FC Nordsjælland-talenter, som den Farum-baserede klub har udviklet og solgt videre til langt større aktører i udlandet, er alenlang. Seneste tilføjelse er den 19-årige offensivspiller Mikkel Damsgaard. Han rykker per 1. juli til Sampdoria i den italienske Serie A på en fireårig kontrakt. »Det har været en fantastisk proces mellem klubberne og mig selv i det her forløb, og den sætter jeg stor pris på. Min fremtid er nu på plads, og jeg ved, at jeg til sommer skal til en klub, som rigtig gerne vil have mig, og som jeg fik bekræftet alle de gode indtryk omkring, da jeg besøgte dem«, siger Damsgaard til FCN’s hjemmeside.

Mikkel Damsgaard spillet 68 kampe i Superligaen, hvor det er blevet til 8 mål og 10 assist. Transfersummen er ikke oplyst. Både TV3 Sport og Ekstra Bladet mener at vinde, at FC Nordsjælland 50 millioner kroner for Mikkel Damsgaard. Transfermarkt.de vurderer Damsgaards værdi til at ligge på ca. 37 millioner kroner.

FCN’s største salg

2016/17 Emre Mor til Dortmund for 70 mio. kr.

2019/20 Andreas Skov Olsen til Bologna for 45 mio. kr.

2018/19 Mathias Jensen til Celta de Vigo for 37 mio. kr.

2017/18 Stanislav Lobotka til Celta de Vigo for 37 mio. kr.

2017/18 Marcus Ingvartsen til KRC Genk for 37 mio. kr.

Kilde: transfermarkt.de

Håndbold. En 5. plads ved det nylige EM koster nu Tysklands landstræner Christian Prokop jobbet. Målsætningen for slutrunden i Sverige, Norge og Østrig var en plads i semifinalen, og da den ikke blev opfyldt, var det farvel til Prokop, skriver sport1.de. Afløseren er islændingen Alfred Gislason. 60-årige Gislason stod indtil sidste år i spidsen for THW Kiel.

Svømning. Sydafrikaneren Roland Schoeman har fået et års karantæne efter at han testede positiv for det forbudte stof GW501516, der kun kan købes på det sorte marked. Det Internationale Antidopingagentur, Wada, oplyste i 2013, at GW501516 havde dumpet de medicinske test og var farligt for helbredet, hvis det blev brugt i en præstationsfremmende sammenhæng. 39-årige Schoeman, der vandt OL-guld i 2004 i holdkap, havde forsøgt at kvalificere sig til årets olympiske lege, skriver AP.

Håndbold. KIF Kolding har skrevet en 2-årig kontrakt med den rutinerede målmand Tim Winkler, der skifter til klubben fra Ribe-Esbjerg til næste sæson.

Svømning. Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF) præsenterer fredag en uvildig rapport fra Kammeradvokaten, der i juni fik til opgave at kortlægge en lang række kritisable forhold og kulturer i den danske landsholdsmiljø omkring Det Nationale Træningscenter (NTC), mens Mark Regan fra Australien og Paulus Wildeboer fra Holland var landstrænere fra 2003-2013. Offentlige vejninger på øverste eliteniveau førte blandt andet til spiseforstyrrelser, angst og depressioner hos tidligere svømmere, viste en DR-dokumentar i foråret.

Parasport. Atletikudøverne Daniel Wagner og Kristel Walther samt taekwondo-kæmperen Lisa Kjær Gjessing er udtaget til para-OL i Tokyo, hvor legene indledes 25. august. Daniel Wagner og Kristel Walther deltog i Rio 2016, mens Lisa Kjær Gjessing er debutant. Det er første gang, parataekwondo er på det paralympiske program. Lisa Kjær Gjessing blev torsdag samtidigt kåret som årets danske para-atlet efter at have vundet både EM-guld og VM-bronze i 2019.

Fodbold. Transfervinduet har for de engelske Premier League-klubbers vedkommende de to seneste somre lukket dagen før, turneringen gik i gang. Den regel er nu fortid. Når klubberne efter denne sæson igen kan købe spillere, vil de 20 mandskaber i rækken have samme muligheder som klubberne på kontinentet, da Premier League i dag har meddelt, at sommertransfervinduet først skal lukke 1. september. Adskillige klubber har følt, at de derved har stået ringere i den internationale kapløb om underskrifter, idet øvrige europæiske klubber har haft mulighed for at købe spillere i Premier League uden at Premier League-klubberne har haft mulighed for at hente erstatninger.

Cykling. Alexandre Vinokourov, teammanager hos Astana, efterlyser en undersøgelse af, hvordan den famøse Jakob Fuglsang-rapport, som Politiken, DR og VG i søndags kunne referere fra, kunne finde vej til medierne. »Vi håber, at CADF vil foretage en grundig efterforskning og finde ud af, hvordan sådanne informationer kan slippe ud i offentligheden, så vi kan undgå at gentage disse situationer i relation til ethvert hold og enhver rytter«, forklarer Astana-bossen til holdets hjemmeside og tilføjer: »Offentliggørelsen af ubekræftede eller ufuldstændige informationer i medierne har en skadelig effekt ikke bare på professionelle atleter og deres hold, men på cykling som helhed«.

Cykling. Midt i al postyret omkring sin person er Jakob Fuglsang (Astana) uden endnu at have været i konkurrence i denne sæson rykket en plads frem i det globale hierarki, så han på Den Internationale Cykelunions officielle verdensrangliste kun overgås af sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Årsagen er, at franskmanden Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), der lå nr. 2 ved årsskiftet, på grund af sygdom ikke kunne forsvare de point, han hentede ved sidste sæson at blive nr. 2 i Vuelta a San Juan. Stillingen i toppen ser nu således ud: 1. Roglic 4.705 point, 2. Fuglsang 3.472, 3. Alaphilippe 3.453. Fuglsang skal første gang i aktion fra 19. til 23. februar i Ruta del Sol, som han vandt sidste år, hvilket indbragte ham i alt 225 point. Inden mister han dog de 40 point, han i 2019 hentede med sin syvendeplads i Vuelta a Murcia, som ikke står på hans program i år, men køres 14.-.15. februar. Alaphilippes næste opgave er Tour Colombia fra 11. til 16. februar.

Cykling. Team Sunweb, der har de tre danskere Søren og Asbjørn Kragh Andersen samt Casper Pedersen på lønningslisten, noteredes sidste sæson blot for 9 sejre og måtte vente hen til slutningen af marts på at hjemføre den første. Med den 23-årige australier Jay Hindley først over stregen på 2. etape af hjemlandets Herald Sun Tour markeredes i nat en anderledes vellykket start på 2020, idet Team Sunweb nu allerede er oppe på to gevinster, efter at den italienske U23-europamester Alberto Dainese sejrede på 1. etape. Hindley overtog løbets førertrøje foran landsmændene Damien Howson (Mitchelton-Scott) og Sebastian Berwick (St. George), da de tre nåede sammen til mål klart foran et stærkt splittet felt.