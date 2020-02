Barcelona ryger ud af pokalen på mål i overtiden

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00 Badminton: DM, semifinaler TV3 Sport 20.30 Fodbold: Gent-Anderlecht 1.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 20.30 Fodbold: Frankfurt-Augsburg Eurosport 1 13.55/19.55 Snooker: World Grand Prix 17.55 Skihop: World Cup Eurosport 2 8.00 Cykling: Tour de Langkawi 12.00 Cykling: Tour of Saudi-Arabia 15.00 Cykling: La Comunidad Valenciana 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am



Fodbold. Kvartfinalen blev ligesom for Real Madrids vedkommende også endestationen for Barcelona i den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Den catalanske storklub tabte ude 1-0 til Athletic Bilbao på et mål Inaki Williams scoret godt to minutter inde i dommerens tillægstid. Ud over Athletic Bilbao skal Real Sociedad, Mirandes fra næstbedste række og Granada nu kæmpe om pokaltitlen. Det er første gang i 10 år, at hverken Real Madrid eller Barcelona er i semifinalen i Copa del Rey.

Golf. Med en runde i fem slag under par er Benjamin Poke samlet på en 13. plads i European Tour-turneringen Handa Vic Open i Australien. Efter to runder er danskeren ni slag under banens par. Franskmanden Robin Sciot-Siegrist fører turneringen i 14 slag under par.

Fodbold. Brasiliens forsvarende guldvindere er i overhængende fare for at misse kvalifikationen til de olympiske lege i Tokyo. Efter to uafgjorte kampe mod henholdsvis Uruguay og Colombia er brasilianerne piskede til at skulle besejre ærkerivalerne fra Argentina på søndag, hvis de vil indløse billetten til Japan. Uafgjort kan også kan også gøre det, men så skal opgøret mellem Urugay og Colombia ligeledes slutte uden vinder. Argentina er klar til Tokyo efter to sejre over Uruguay og Colombia.

Basketball. Giannis Antetokounmpo, der i USA også bliver kaldt ’The Greek Freak, var den helt store spiller, da Milwaukee Bucks slog Philadelphia 76ers 112-101 i den nordamerikanske NBA-liga. Grækeren lavede 36 point, 20 rebounds og 6 assist, og noget ligenende er ikke set i Bucks-historien siden legendariske Kareem Abdul-Jabbar i 1974 lavede 40 point, 21 rebounds og syv assist. Det var Milwaukees 12. sejr i de seneste 13 kampe. I topkampen i Western Conference vandt Houston Rockets 121-11 over Los Angeles Lakers. I den kamp scorede Russell Westbrook 41 point for Rockets.

Ishockey. Nikolaj Ehlers kom på scoringstavlen, da hans hold Winnipeg Jets vandt 4-2 over St. Louis Blues i den nordamerikanske NHL-liga. Den danske stjerne cementerede sejren med scoringen til 4-2. Alexander True blev noteret for en assist, da hans klub San Jose Sharks besejrede Edmonton Oilers 6-3.

Håndbold. Med holdets 4. sejr på stribe - denne gang 33-29 over Skanderborg - banker fynske GOG for alvor på til top 3 i ligaen. Holdet er aktuelt på 4. pladsen blot et enhelt point efter Bjerringbro-Silkeborg. Emil Jakobsen med 9 og Lasse Møller med 7 mål var topscorerne for GOG.