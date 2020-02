Tidligere elitesvømmere overvejer sag om godtgørelse

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv DR2 17.50 Håndbold: Pick Szeged-Aalborg (m) TV 2 Sport 13.00 Badminton: DM-finaler TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Crystal Palace TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hamburger SV-Karlsruhe 15.30 Fodbold: Schalke 04-Paderborn 18.30 Fodbold: Leverkusen-Dortmund TV3 Max 15.30 Fodbold: Bremen-Union Berlin 18.30 Fodbold: Brighton-Watford Xee 15.30 Fodbold: Freiburg-Hoffenheim Eurosport 1 9.50 Alpint: World Cup 14.00 Langrend: World Cup 15.55 Skihop: World Cup 19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 8.00 Cykling: Tour de Langkawi 12.00 Cykling: Tour of Saudi-Arabia 15.00 Cykling: La Comunidad Valenciana Vis mere

Svømning. Tidligere og nuværende svømmere fik fredag Kammeradvokatens ord for, at de træningsmetoder, de var blevet udsat for i en årrække, var i strid med retningslinjerne. Efterfølgende fortalte Mads Øland, direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), at man undersøger mulighederne for en godtgørelsessag, og ifølge DR overvejer de tidligere svømmere Trine Gudnitz og Kathrine Jørgensen det forslag. Både Gudnitz og Jørgensen fortalte om deres oplevelser med en hård kultur og barske træningsmetoder i DR-dokumentaren ’Svømmestjerner – under overfladen’, der fik Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund til at igangsætte en undersøgelse i samråd med Kulturministeriet.

Fodbold. I slutningen af januar begik en gruppe hætteklædte personer hærværk mod Manchester Uniteds næstformand, Ed Woodwards, private bolig. Ifølge Manchester United kendte The Sun på forhånd til planerne, skriver Sky Sports. I en udtalelse skriver United ifølge Sky Sports, at The Sun »... på forhånd var blevet gjort opmærksom på det planlagte angreb, som bestod af ulovligt hærværk og intentioner om at intimidere«. The Sun benægter.

Håndbold. Målmanden Oliver Larsen forlader til sommer Bjerringbro-Silkeborg og drager i stedet til Team Sydhavsøerne, der p.t. ligger i 1. division. Det skriver Bjerringbro-Silkeborg i en pressemeddelelse. »Timingen er god, fordi jeg både bliver færdig med min uddannelse på HHX og som ungdomsspiller til sommer. Derudover føler jeg også, at jeg er klar til et større ansvar og mere spilletid, som jeg med mit skifte får bedre muligheder for«, siger Oliver Larsen.

Bordtennis. Jonathan Groth er færdig i turneringen Europe Top 16 i schweiziske Montreaux. I første runde, som svarer til ottendedelsfinalen, tabte danskeren til østrigeren Robert Gardos med 8-11, 7-11, 11-7, 11-4, 6-11, 6-11. 27-årige Groth var med i turneringen for Europas 16 bedste spillere som den aktuelt niendebedste europæer på verdensranglisten. I 2018 sluttede han på tredjepladsen i turneringen, mens han sidste år nåede anden runde. I år havde han ambitioner om at gå hele vejen.

Golf. Tredje runde af ISPS Handa Vic Open i Australien blev et tilbageslag for Benjamin Poke. Danskeren brugte lørdag morgen dansk tid 74 slag på at komme rundt på banens 18 huller, hvilket var to slag over par og hele syv slag dårligere end hans anden runde fredag. 28-årige Poke leverede undervejs to birdies, men to bogeys og en dobbelt bogey ødelagde runden. Derfor tog han et dyk i stillingen, hvor han med en samlet score på syv slag under par er på en delt 20.-plads. Pladsen deler han med otte andre spillere. Toppen udgøres af en flok australiere med Min Woo Lee i spidsen. Han er 15 slag under par.