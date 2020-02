Real Madrid rækker ud efter det første mesterskab i tre år efter klar sejr

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Real Madrid fik hurtigt rystet pokalchokket mod Real Sociedad fra midtugen af sig, da holdet på udebane mod Osasuna sejrede med 4-1 i Primera Division. Selv om madrilenerne kom bagud 1-0, fik de vendt kampen inden pausen og styrede her efter mod en sikker sejr. Isco, Sergio Ramos, Lucas Vazquez og Luka Jovic scorede for ligaens tophold, der nu er ubesejret i 14 ligakampe.

Fodbold. Premier League-oprykkerne fra Sheffield United fortsætter med at overraske. Hjemme på Bramall Lane slog holdet nedrykningstruede Bournemouth med 2-1. Dermed er holdet placeret på Premier Leagues femteplads, som giver adgang til næste sæsons Europa League. Men manager Chris Wilders mandskab kan blot to point op til Chelsea på den eftertragtede fjerdeplads, der giver direkte adgang til Champions League. Callum Wilson bragte ellers hurtigt gæsterne i front, men mål fra Billy Sharp og John Lundstram sikrede Sheffield United sejren til slut.

Fodbold. Der skal findes en ny dato til afviklingen af Premier League-kampen mellem Manchester City og West Ham. Premier League-kampen mellem Manchester City og West Ham er blevet udsat på grund af det kraftige blæsevejr, der rammer flere europæiske lande søndag. Det skriver City i et opslag på Twitter. Desuden er alle kampe i den hollandske æresdivision aflyst, ligesom Borussia Mönchengladback i den tyske bundeslia udsætter kampen mod FC Köln.

Cykling. Efter at være blevet minimalt besejret af landsmanden Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) i de to første massespurter i Volta Valenciana tog den 23-årige hollandske mester Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) revanche på den afsluttende etape, da det var ham, der kunne juble efter et tæt opgør foran Groenewegen, tyskeren John Degenkolb (Team Sunweb) og nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates). Denne sidste styrkeprøve fik ingen indflydelse på det samlede klassement, hvor det 21-årige slovenske stortalent Tadej Pogacar (UAE Team Emoirates) sejrede 6 sekunder foran australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott) og briten Tao Geoghegan Hart (Team Ineos).

Cykling. Magnus Cort (EF) viste storform også på den afsluttende etape i Etoile de Bessèges, da han på den 10,7 km lange enkeltstart blev nr. 2 kun overtrumfet med 9 sekunder af sin italienske holdkammerat og vinder af Flandern Rundt sidste år Alberto Bettiol. Også Michael Valgren gjorde med en femteplads slået med 24 sekunder et godt indtryk på finaledagen i det franske arrangement. Magnus Cort sluttede som vinder af pointkonkurrencen, men ingen af de to danskere formåede at hævde sig i toppen af det samlede klassement, hvor franskmanden Benoit Cosnefroy (AG2R) kunne hyldes som sejrherre 13 sekunder foran Bettiol.

Håndbold. Håndboldherrerne fra Bjerringbro-Silkeborg (BSH) kunne ikke stille meget op, da portugisiske Benfica kiggede forbi Silkeborg. Opgøret var i den næstbedste europæiske klubturnering, og det var første gruppekamp i EHF Cuppen. Benfica med den danske landsholdsspiller René Toft Hansen var overlegen mod et lettere rystet dansk hold, der tabte kampen 24-33. Opgøret var i gruppe A, hvor Benfica topper foran Melsungen, der slog polske Gwardia Opole 26-21. Det store nederlag betyder, at BSH ligger sidst efter en enkelt kamp.

Håndbold. Team Esbjerg var tæt på sejren ude mod Metz, men måtte til sidst tage til takke med et vigtigt point i kampen. Team Esbjerg var ikke bagud en eneste gang i den svære udekamp mod franske Metz i kvindernes Champions League, men en fransk scoring i sidste sekund sørgede for pointdeling. Selv om vestjyderne var skuffede over at gå glip af sejren til sidst, så kunne holdet rejse hjem med et vigtigt point til tabellen efter 31-31. Det betyder, at Esbjerg, Metz og Rostov-Don alle har ni point i toppen af gruppen, hvor alle seks hold mangler at spille tre kampe. Der er fire point ned til femtepladsen for Esbjerg. De fire bedste hold går videre til kvartfinalerne, så de danske mestre står med gode kort på harpikshånden.

Fodbold. Christian Eriksen skiftede i januar engelske Tottenham ud med italienske Inter et halvt år før kontraktudløb, men tidligere var han ad flere omgange rygtet til den spanske storklub Real Madrid, der bare aldrig var aldrig en konkret mulighed, fortæller den danske landsholdsspiller i et interview med den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport.

»Før eller siden i livet skal du træffe en beslutning og overveje de forskellige muligheder. Real Madrid var i sidste ende ikke en konkret mulighed. Inter mente det til gengæld seriøst og arbejdede hårdt for, at det skulle ske«, siger Christian Eriksen.

Tennis. 36-årige Kim Clijsters, der i 2019 bebudede, at hun ville vende tilbage til banen, har takket ja til et wildcard til WTA-turneringen i Dubai, der begynder 17. februar. Det bliver dermed hendes første kamp i otte år. Belgieren havde planlagt at vende tilbage og spille turneringer i januar, men en knæskade betød, at hun måtte ændre sine planer. Clijsters stoppede karrieren efter US Open i 2012. Det var anden gang, at hun lagde ketsjeren på hylden. Allerede som 23-årig stoppede hun første gang på grund af skader og med ønsket om at stifte en familie.

Tennis. Serena Williams tabte natten til søndag dansk tid sin første Fed Cup-kamp i single i karrieren, da Anastasija Sevastova fra Letland besejrede amerikaneren i tre sæt. Før kampen havde Williams vundet alle sine 14 Fed Cup-kampe. Nederlaget fik dog ingen konsekvenser for USA, som besejrede Letland 3-2 og avancerede til finalestævnet i Fed Cup, der spilles i april.

Fodbold. Manchester United er draget på træningslejr i Spanien uden sin nye spiller, Odion Ighalo. Den 30-årige angriber blev i slutningen af januar hentet til den engelske storklub fra kinesiske Shanghai Greenland Shenhua på en lejeaftale, og på grund af udbruddet af coronavirusset i Kina forlader han ikke England.

»Klubben bekræfter, at på grund af den nuværende situation i Kina har vi besluttet, at nyerhvervelsen Odion Ighalo ikke rejser til Spanien. Det skyldes, at det ikke kan garanteres, at han ville komme igennem immigrationskontrollen, hvis reglerne bliver strammet for personer, der har været i Kina inden for de seneste 14 dage«, skriver United på sin hjemmeside.

Golf. Danske Benjamin Poke sluttede stabilt i European Tour-turneringen ISPS Handa Vic Open i Australien, men han var ikke i nærheden af at true de bedste. 28-årige Poke gik fjerde runde i par og sluttede på en delt 22.-plads med en samlet score på syv slag under par. Det var 12 slag efter vinderen, australske Min Woo Lee.

Cykling. Dagen efter australieren Ben O’Connors sejr i Etoile de Bessèges noteredes Bjarne Riis’ NTT-mandskab for sæsonens tredje triumf, da den 25-årige tysker Max Wahlscheid slog til i massespurten på 3. etape i Tour de Langkawi. Wahlscheid er kommet til holdet fra Team Sunweb i denne sæson, og det var hans 10. gevinst som professionel. En af dem hentede han på finaleetapen til Århus i PostNord Danmark Rundt 2017, da han ligeledes i en spurt henviste Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og sin nuværende holdkammerat Michael Carbel til de to andre podiepladser. Hele sidste sæson, nåede NTTs forgænger Dimension Data kun op på otte sejre. Det otte etaper lange Tour de Langkawi føres af den 19-årige kasakher Yevgeniy Fedorov fra Astanas kontinentalhold Vino-Astana Motors.