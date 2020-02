Silkeborg-bomber løj sig skadet før skifte til FCM

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Ronnie Schwartz løj sig skadet for at presse et vinterskifte fra Silkeborg til FC Midtjylland igennem. Det fortæller den målfarlige angriber til TV Midtvest. Før en træningskamp i Spanien bildte han Silkeborgs stab ind, at han havde problemer med ryggen, selv om det ikke var tilfældet. »Nej, nej, det var rent skuespil fra min side. Men alle i Silkeborg-lejren købte min forklaring. Jeg kunne ikke spille, sagde jeg til dem. For ved du hvad, jeg skulle da ikke risikere at blive skadet, når nu FC Midtjylland ville have mig. Det ville være et drømmeskifte for mig«, siger Schwartz til tv-stationen. Den 30-årige angriber har det fint nok med, at han stak folkene i sin klub en hvid løgn for at lande en kontrakt på to og et halvt år i FCM. »Ved du hvad. Engang imellem har man lov til at være hård og egoistisk. Det her var en stor mulighed for mig i en forholdsvis høj fodboldalder«, siger Schwartz til TV Midtvest.