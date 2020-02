Hareide er oppe mod tre fra Superligaen i kampen om at blive årets træner

Amerikansk fodbold. Efter 16 sæsoner stopper quarterbacken Philip Rivers i Los Angeles Chargers. Rivers blev draftet af New York Giants tilbage i 2004, men han har spillet samtlige sæsoner i NFL for Chargers, hvor han har været en af de absolut største stjerner. »Efter at have fået tingene lidt på afstand efter den forgangne sæson talte vi med Philip og hans repræsentanter for at drøfte vores fremtid, evaluere den nuværende trup og se, om der var en vej, der gav mening for begge parter«, siger Chargers’ general manager, Tom Telesco.

Ishockey. Lars Eller fik i nat scoret for sin klub Washington Capitals, der mødte New York Islanders i NHL. Ellers scoring faldt i en kamp, hvor Capitals konstant halsede efter Islanders og endte med at tabe 5-3 på hjemmebanen. Eller og Washington Capitals har 77 point og ligger på tredjepladsen i Eastern Conference.

Fodbold. Thomas Frank, som er træner for Brentford i den engelske Championship, kan med en sejr i aften over Leeds bringe holdet helt op i toppen af den næstbedste liga. Brentford tager imod rækkens nummer to på Griffin Park, og London-klubben kan rykke helt op på andenpladsen, hvis andre resultater flasker sig.