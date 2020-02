Jürgen Klinsmann stopper i Hertha Berlin efter blot ti uger

Cykelrytter Magnus Cort brokker sig over manglende dopingkontrol til etapeløb, og udbruddet af coronavirus får nu Kina og Hong Kong til at melde fra til endnu en sportsbegivenhed.

Fodbold. Tyske Jürgen Klinsmann stopper i Hertha Berlin efter ti uger i jobbet. Den tidligere tyske landsholdsspiller skriver i et opslag på Facebook, at manglende tillid og støtte er årsagen til hans exit. »Vi var kommet på den rigtige sti på kort tid, og takket være støtte fra mange mennesker er vi nu seks point over nedrykningsstregen, selv om vi har spillet svære kampe. Jeg er sikker på, at Hertha når sit mål og bliver i Bundesligaen«.

»Men som cheftræner har jeg brug for tillid fra de involverede til projektet, som endnu ikke er færdigt. Sammenhold og fokus er de vigtigste elementer, specielt i nedrykningskampen. Hvis de ikke kan garanteres, kan jeg ikke leve op til mit potentiale som træner eller leve op til mit ansvar«, skriver han blandt andet i opslaget. Hertha Berlin ligger i øjeblikket på 14. pladsen i Bundesligaen.

Foto: Cicilie S. Andersen Den kinesiske badmintonspiller Chen Long vandt de asiatiske mesterskaber i 2017.

Badminton. Mandag meldte Kina og Hongkongs håndboldlandshold fra til kvalifikationsturneringen til OL. I dag er det blevet officielt, at begge lande også misser de asiatiske holdmesterskaber i badminton. Årsagen er udbruddet af coronavirus, der har smittet flere end 42.ooo personer og kostet mere end 1000 personer af dem livet. Myndighederne i Filippinerne, hvor turneringen afholdes, forbyder midlertidigt personer fra Kina, Hongkong, Macao og Taiwan at rejse ind i landet.

Cykling. Den danske cykelrytter Magnus Cort brokker sig over manglende dopingkontrol i etapeløb. Cort fik en glimrende start på sæsonen i sidste uges franske etapeløb Etoile de Bessèges, hvor han blandt andet spurtede sig til en etapesejr og derudover endte på podiet to gange. Cort udtrykker dog på det sociale medie Instagram sin frustration over den manglende dopingkontrol til løbet. »Det var desværre ikke alt, der var godt i denne uge, da der ikke var nogen dopingkontrol ved løbet! Jeg forstår ikke, at det overhovedet er tilladt at have et løb på dette niveau med syv World Tour-hold til start uden dopingkontrol«, skriver Cort. Education First-rytteren afsluttede søndag løbet på en andenplads.

Amerikansk fodbold. Efter 16 sæsoner stopper quarterbacken Philip Rivers i Los Angeles Chargers. Rivers blev draftet af New York Giants tilbage i 2004, men han har spillet samtlige sæsoner i NFL for Chargers, hvor han har været en af de absolut største stjerner. »Efter at have fået tingene lidt på afstand efter den forgangne sæson talte vi med Philip og hans repræsentanter for at drøfte vores fremtid, evaluere den nuværende trup og se, om der var en vej, der gav mening for begge parter«, siger Chargers’ general manager, Tom Telesco.

Ishockey. Lars Eller fik i nat scoret for sin klub Washington Capitals, der mødte New York Islanders i NHL. Ellers scoring faldt i en kamp, hvor Capitals konstant halsede efter Islanders og endte med at tabe 5-3 på hjemmebanen. Eller og Washington Capitals har 77 point og ligger på tredjepladsen i Eastern Conference.

Fodbold. Thomas Frank, som er træner for Brentford i den engelske Championship, kan med en sejr over Leeds bringe holdet helt op i toppen af den næstbedste liga. Brentford tager imod Leeds på Griffin Park, og London-klubben kan rykke helt op på andenpladsen, hvis andre resultater flasker sig.